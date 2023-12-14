Ещё один россиянин — в плей-офф еврокубка! Лунёв помог «Карабаху» справиться с «Хеккеном»

Перед финальным туром группового этапа Лиги Европы у «Карабаха» Андрея Лунёва была простая задача — обыграть дома «Хеккен», который не набрал ни одного очка за пять туров, и гарантированно влетать в 1/16 финала. В противном случае шансы всё равно оставались, но многое уже зависело бы от параллельного матча «Мольде» и «Байера». В итоге азербайджанский клуб решил задачу.

Россиянин отыграл все пять матчей основной стадии ЛЕ. Вышел в старте он и в шестом. Голкипер уже на первых минутах стал главным героем противостояния — но не Лунёв, а его визави Петер Абрахамссон. Швед пытался разыграть мяч от ворот, но сыграл неуклюже и отдал мяч Леандру Андраде. Нападающий «Карабаха» не отказался от столь щедрого подарка, спокойно зашёл в штрафную и катнул в угол. Гол уже на первой минуте — несмотря на слабость соперника, о таком азербайджанские болельщики могли только мечтать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Гости тут же побежали вперёд и к 14-й минуте трижды пробили в сторону ворот Лунёва, тем не менее никакой опасности эти попытки не принесли. «Карабах» также не слишком активничал, хотя в середине первого тайма едва не заработал пенальти: Абделла Зубир ворвался в штрафную и столкнулся с Симоном Сандбергом, упав на газон. И всё-таки контакт был незначительным, так что арбитр справедливо не наказал «Хеккен».

Шведы продолжали владеть мячом и создавать полумоменты, которые заканчивались ничем. В целом для них это не в новинку: они разгромно проиграли «Мольде» (1:5), хотя нанесли 21 удар и не слишком-то уступили по ожидаемым голам — 1,50 xG против 1,87 xG. Реализация — явно не их конёк.

За первый тайм Лунёв так ни разу и не вступил в игру, разве что 13 раз коснулся мяча и отдал девять точных передач. А вот Абрахамссон снова вынул мяч из ворот — Яссин Бензия идеально закрутил в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Впервые Андрея проверили в начале второго тайма, и тот не подкачал: верно занял позицию, выставил руку и отбил выстрел в упор от Эдварда Чилуфя. Нападающий поопытнее наверняка воспользовался бы шансом увереннее, но и против него играл не Лёха со двора, а один из лучших вратарей России.

Эпизод из матча «Карабах» — «Хеккен», спасение Лунёва Фото: Кадр трансляции

Бензия тут же чуть не забил гол даже красивее предыдущего: протащил мяч по левому флангу, убрал на замахе Самуэля Густафссона и внешней стороной стопы исполнил в дальний угол. Увы, неточно.

Казалось, «Хеккену» ловить в этот вечер нечего, однако на 55-й минуте Марко Вешович зачем-то грубо наступил на ногу Томасу Тотланну. На это больно было даже смотреть. Сперва арбитр показал черногорцу жёлтую, а затем глянул видеоповтор и поменял её на красную. Глупейший поступок защитника «Карабаха».

Эпизод из матча «Карабах» — «Хеккен», фол Вешовича Фото: Кадр трансляции

Возможно, Вешович просто хотел, чтобы Лунёв был в тонусе и чаще вступал в игру. Если так, ему это удалось. Сначала хозяйская оборона упустила Амана Ромео, и тот не слишком изобретательно пробил низом. Позже Айхам Усу издали пробил точно в руки Андрею, а ещё немного погодя Джон Пол Дембе выскочил к воротам и расстреливал их с нескольких метров — россиянин блестяще выставил ногу и устранил угрозу.

Эпизод из матча «Карабах» — «Хеккен», сейв Лунёва Фото: Кадр трансляции

У «Хеккена» не получилось забить самому, и в концовке ему автоголом головой помог Бадави Гусейнов. Тем не менее «Карабах» благодаря Лунёву додержал преимущество и вышел из группы со второго места. В параллельной игре «Байер» размазал «Мольде» (5:1), так что азербайджанцы прошли бы дальше даже в случае поражения. Но они справились и своими силами.