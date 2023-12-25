Миранчук и Кузяев получили совсем мало времени.

Головин глупо удалился, а Оздоев снова забил. Выходные россиян за рубежом

Некоторые европейские чемпионаты хоть и ушли на рождественские праздники, но многие россияне продолжают показывать свой уровень. Для некоторых минувшие выходные вышли очень неплохими – Магомед Оздоев вновь забил за ПАОК, а Григорий Морозов – за «Бейтар». А вот Александр Головин точно захочет поскорее забыть матч с «Тулузой», где он получил нелепую красную карточку. Но обо всём по порядку.

Наши легионеры на минувших выходных

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин в «Монако» Фото: asmonaco.com

Россиянин не очень удачно проводил матч с «Тулузой», но к 51-й минуте команда выигрывала 2:1. Потом против Александра нарушили правила, а он не сдержался и ударил соперника в ответ шипами в ногу. И всё это на глазах у судьи. Естественно, хавбек увидел перед собой красную карточку. Хорошо ещё, что пропустит только один матч.

За 51 минуту у полузащитника 83% точных передач, один удар в створ и одна из самых низких оценок в команде. Но «Монако» победил даже в меньшинстве. Хотя несдержанность лидера могла принести немало проблем.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев в «Гавре» Фото: ZUMA/ТАСС

Второй матч подряд россиянин начал на скамейке запасных. Учитывая, что до этого Далер был игроком стартового состава, сигнал неприятный. С «Реймсом» Кузяев появился на поле на 84-й минуте. Команда играла в меньшинстве и уступала 0:1. Повлиять на результат полузащитник не смог.

У россиянина восемь точных передач, одна удачная обводка, но ни одного ключевого паса или удара. Для «Гавра» это третье поражение в четырёх последних матчах.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев в ПАОКе Фото: paokfc.gr

Оздоев вышел в основном составе на матч с «Кифисией» и поучаствовал в разгроме. Он забил пятый гол команды, а через две минуты ушёл с поля. За 73 минуты у Магомеда 92% точных передач, два ключевых паса, один удар в створ, закончившийся голом. Для него это пятый забитый мяч в чемпионате Греции.

ПАОК продолжает оставаться единоличным лидером турнира. Но соперники близко. Так что вся борьба ещё впереди.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук в «Аталанте» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Полузащитника во втором матче подряд выпустили на 85-й минуте. Но если в игре с «Салернитаной» к моменту выхода Алексея всё было решено, то с «Болоньей» нужно было спасать результат. «Аталанта» уступала 0:1. В этот раз у Миранчука не вышло. Хотя в двух предыдущих матчах у россиянина гол и результативная передача.

За всё время на поле Миранчук только пять раз коснулся мяча и сделал две точные передачи. «Аталанта» снова была плоха: сложно претендовать на очки, когда только дважды попадаешь в створ за весь матч.

Как сыграли другие?

Магомед-Шапи Сулейманов в 11-й раз подряд вышел в основе греческого «Ариса», очень старался, но команда не смогла обыграть «Ламию», упустив победу на пятой добавленной минуте. К тому моменту россиянин уже покинул поле.

У Андрея Лунёва вторая игра подряд «на ноль» в составе «Карабаха». В этот раз команда переиграла «Зирю».

Резиуан Мирзов вышел на 73-й минуте встречи с «Кяпазом», но не отметился результативными действиями.

Зелимхан Бакаев провёл весь матч с «Хор-Факканом», но «Аль-Вахда» уступила 2:3.

Юрий Лодыгин вновь вернулся в основу «Панатинаикоса», его команда уверенно победила «Волос». Россиянин ни разу не пропустил.

Григорий Морозов вышел в основе «Бейтара» на игру с «Хапоэлем» (Беэр-Шева) и на 43-й минуте забил гол. Матч вообще вышел сумасшедшим по драматургии и завершился вничью – 4:4!

Роман Нойштедтер отыграл 90 минут с «Антверпеном», но его команда не смогла победить соперника.

«Эйпен» проиграл третью встречу подряд, Александр Филин вышел на замену во втором тайме. С ним на поле команда не пропустила, но не смогла спастись от поражения.

Россияне, которые не сыграли в минувшем туре

У Арсена Захаряна боль в правой седалищной кости, поэтому он пропустил игру «Реала Сосьедад» с «Кадисом». Сейчас чемпионат Испании ушёл на небольшую паузу, но к игре с «Алавесом» 2 января россиянин уже должен быть готов.

Александр Кокорин пропустил матч с «АЕЗ Закакиу». Зато форварда заметили в Дубае в компании Александра Соболева. Отсутствие россиянина не помешало «Арису» победить.

«Венеция» без побед уже три матча. А Денис Черышев провёл всю игру с «Лекко» на скамейке.

Никита Иосифов не попал в заявку «Мирандеса» на матч с «Эльче».