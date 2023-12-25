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Как играют российские футболисты за границей — Головин, Миранчук, Кузяев, Оздоев, Бакаев, Лодыгин, Лунёв и другие

Головин глупо удалился, а Оздоев снова забил. Выходные россиян за рубежом
Дмитрий Зимин
Как играют российские футболисты за границей
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Миранчук и Кузяев получили совсем мало времени.

Некоторые европейские чемпионаты хоть и ушли на рождественские праздники, но многие россияне продолжают показывать свой уровень. Для некоторых минувшие выходные вышли очень неплохими – Магомед Оздоев вновь забил за ПАОК, а Григорий Морозов – за «Бейтар». А вот Александр Головин точно захочет поскорее забыть матч с «Тулузой», где он получил нелепую красную карточку. Но обо всём по порядку.

Наши легионеры на минувших выходных

Наши легионеры на минувших выходных

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин в «Монако»

Александр Головин в «Монако»

Фото: asmonaco.com

Россиянин не очень удачно проводил матч с «Тулузой», но к 51-й минуте команда выигрывала 2:1. Потом против Александра нарушили правила, а он не сдержался и ударил соперника в ответ шипами в ногу. И всё это на глазах у судьи. Естественно, хавбек увидел перед собой красную карточку. Хорошо ещё, что пропустит только один матч.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Магри – 5'     1:1 Бен-Йеддер – 26'     1:2 Бен-Йеддер – 44'    
Удаления: нет / Головин – 51'

За 51 минуту у полузащитника 83% точных передач, один удар в створ и одна из самых низких оценок в команде. Но «Монако» победил даже в меньшинстве. Хотя несдержанность лидера могла принести немало проблем.

Подробнее про эпизод с удалением россиянина:
Такого с Головиным не было два года. Россиянин не сдержал эмоций и пнул ногой соперника
Такого с Головиным не было два года. Россиянин не сдержал эмоций и пнул ногой соперника

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев в «Гавре»

Далер Кузяев в «Гавре»

Фото: ZUMA/ТАСС

Второй матч подряд россиянин начал на скамейке запасных. Учитывая, что до этого Далер был игроком стартового состава, сигнал неприятный. С «Реймсом» Кузяев появился на поле на 84-й минуте. Команда играла в меньшинстве и уступала 0:1. Повлиять на результат полузащитник не смог.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Накамура – 25'    
Удаления: нет / Ндиайе – 21'

У россиянина восемь точных передач, одна удачная обводка, но ни одного ключевого паса или удара. Для «Гавра» это третье поражение в четырёх последних матчах.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев в ПАОКе

Магомед Оздоев в ПАОКе

Фото: paokfc.gr

Оздоев вышел в основном составе на матч с «Кифисией» и поучаствовал в разгроме. Он забил пятый гол команды, а через две минуты ушёл с поля. За 73 минуты у Магомеда 92% точных передач, два ключевых паса, один удар в створ, закончившийся голом. Для него это пятый забитый мяч в чемпионате Греции.

Греция - Суперлига . 15-й тур
21 декабря 2023, четверг. 21:00 МСК
Кифисия
Окончен
0 : 6
ПАОК
Салоники
0:1 Константелиас – 13'     0:2 Brandon – 28'     0:3 Десподов – 34'     0:4 Мург – 52'     0:5 Оздоев – 72'     0:6 Циггарас – 80'    

ПАОК продолжает оставаться единоличным лидером турнира. Но соперники близко. Так что вся борьба ещё впереди.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук в «Аталанте»

Алексей Миранчук в «Аталанте»

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Полузащитника во втором матче подряд выпустили на 85-й минуте. Но если в игре с «Салернитаной» к моменту выхода Алексея всё было решено, то с «Болоньей» нужно было спасать результат. «Аталанта» уступала 0:1. В этот раз у Миранчука не вышло. Хотя в двух предыдущих матчах у россиянина гол и результативная передача.

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Фергюсон – 86'    

За всё время на поле Миранчук только пять раз коснулся мяча и сделал две точные передачи. «Аталанта» снова была плоха: сложно претендовать на очки, когда только дважды попадаешь в створ за весь матч.

А «Болонья» в этом сезоне хороша совсем не случайно:
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Как сыграли другие?

Магомед-Шапи Сулейманов в 11-й раз подряд вышел в основе греческого «Ариса», очень старался, но команда не смогла обыграть «Ламию», упустив победу на пятой добавленной минуте. К тому моменту россиянин уже покинул поле.

Греция - Суперлига . 15-й тур
20 декабря 2023, среда. 18:00 МСК
Арис
Салоники
Окончен
2 : 2
Ламия
Ламия
1:0 Морон – 48'     1:1 Acuna – 56'     2:1 Морон – 74'     2:2 Malci – 90+5'    

У Андрея Лунёва вторая игра подряд «на ноль» в составе «Карабаха». В этот раз команда переиграла «Зирю».

Азербайджан - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Зиря
Зиря
Окончен
0 : 1
Карабах
Агдам
0:1 Жунинью – 30'    

Резиуан Мирзов вышел на 73-й минуте встречи с «Кяпазом», но не отметился результативными действиями.

Азербайджан - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Нефтчи Б
Баку
Окончен
2 : 0
Кяпаз
Гянджа
1:0 Салахлы – 8'     2:0 Шиньяшики – 71'    
Бодрое интервью с Мирзовым:
«Не думал, что за это надо извиняться перед Юраном». Мирзов — о «Спартаке» и «Химках»
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«Не думал, что за это надо извиняться перед Юраном». Мирзов — о «Спартаке» и «Химках»

Зелимхан Бакаев провёл весь матч с «Хор-Факканом», но «Аль-Вахда» уступила 2:3.

Юрий Лодыгин вновь вернулся в основу «Панатинаикоса», его команда уверенно победила «Волос». Россиянин ни разу не пропустил.

Греция - Суперлига . 15-й тур
20 декабря 2023, среда. 20:00 МСК
Волос
Волос
Окончен
0 : 3
Панатинаикос
Афины
0:1 Jeremejeff – 64'     0:2 Арао – 66'     0:3 Jeremejeff – 72'    

Григорий Морозов вышел в основе «Бейтара» на игру с «Хапоэлем» (Беэр-Шева) и на 43-й минуте забил гол. Матч вообще вышел сумасшедшим по драматургии и завершился вничью – 4:4!

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 11-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Бейтар
Иерусалим
Окончен
4 : 4
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева
0:1 Тургеман – 8'     1:1 Йона – 31'     2:1 Шуа – 40'     3:1 Морозов – 43'     3:2 Бадаш – 52'     3:3 Хатуэль – 58'     4:3 Шамир – 81'     4:4 Стоянов – 86'    

Роман Нойштедтер отыграл 90 минут с «Антверпеном», но его команда не смогла победить соперника.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 19-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:15 МСК
Антверпен
Антверпен
Окончен
2 : 2
Вестерло
Вестерло
1:0 Муя – 45+1'     1:1 Стассин – 71'     1:2 Стассин – 77'     2:2 Алдервейрелд – 85'    

«Эйпен» проиграл третью встречу подряд, Александр Филин вышел на замену во втором тайме. С ним на поле команда не пропустила, но не смогла спастись от поражения.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 19-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Эйпен
Эйпен
Окончен
1 : 2
Юнион
Брюссель
0:1 Амура – 21'     0:2 Пуэртас – 23'     1:2 Дэвидсон – 66'    

Россияне, которые не сыграли в минувшем туре

У Арсена Захаряна боль в правой седалищной кости, поэтому он пропустил игру «Реала Сосьедад» с «Кадисом». Сейчас чемпионат Испании ушёл на небольшую паузу, но к игре с «Алавесом» 2 января россиянин уже должен быть готов.

Испания - Примера . 18-й тур
21 декабря 2023, четверг. 21:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Стоит ли переживать за Захаряна в Испании?
Захарян не забивает в Испании. Что происходит?
Захарян не забивает в Испании. Что происходит?

Александр Кокорин пропустил матч с «АЕЗ Закакиу». Зато форварда заметили в Дубае в компании Александра Соболева. Отсутствие россиянина не помешало «Арису» победить.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
АЕЗ Закакиу
1:0 Гомис – 42'    
Удаления: нет / Christou – 89'

«Венеция» без побед уже три матча. А Денис Черышев провёл всю игру с «Лекко» на скамейке.

Италия - Серия B . Серия В. 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 2
Лекко
Лекко
0:1 Lepore – 21'     1:1 Йонсен – 57'     2:1 Тессманн – 60'     2:2 Ионицэ – 71'    
Удаления: нет / Лемменс – 90+6'

Никита Иосифов не попал в заявку «Мирандеса» на матч с «Эльче».

Испания - Сегунда . Сегунда. 21-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 0
Мирандес
Миранда-де-Эбро
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