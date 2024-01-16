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Кубок африканских наций: как ЮАР забанили в период апартеида, отстранение от турниров, последствия, слёзы Манделы

Апартеид чуть не убил футбол в ЮАР. Но вернулись триумфально — плакал даже Мандела
Дмитрий Зимин
Кубок африканских наций
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В 1996-м сборная взяла Кубок Африки после почти 40-летнего бана.

В середине прошлого века четыре страны — ЮАР, Эфиопия, Египет и Судан — создали Африканскую конфедерацию футбола. И в 1957-м договорились провести первый в истории Кубок Африки. Привлечь остальные страны континента на турнир не вышло — мало кто верил, что всё это выльется во что-то масштабное. Но в итоге не сыграли даже четыре сборные. Правительство ЮАР запретило национальной команде ехать в Судан. Причина вас удивит: власти не хотели, чтобы сборная выходила на поле против темнокожих футболистов. Ещё через год страну выкинули из КАФ и запретили участвовать в континентальных турнирах. Бан действовал до 1992 года — тогда в стране прошли первые реформы, убившие апартеид.

Нельсон Мандела
Нельсон Мандела
первый президент ЮАР

«Тот факт, что преступления апартеида когда-то случались, навсегда останется несмываемой ржавчиной на человеческой истории. Правильно было бы охарактеризовать это как преступление против человечества. Будущие поколения, наверное, спросят: какая ошибка привела к тому, что эта система утвердилась после принятия Всеобщей декларации прав человека?»

Апартеид — государственная политика неравенства, которую проводила Национальная партия ЮАР с 1948 по 1994 год. У этого явления глубокие исторические корни, связанные в первую очередь с колонизацией Африки. Но масштабное внимание на проблему мировое сообщество обратило только в середине прошлого века. Если просто формулировать принципы апартеида: это усовершенствованное и одновременно узаконенное рабство. Да, на крупнейшем континенте мира. Да, в середине прошлого века.

Разделение людей по расовому признаку проявлялось во всех сферах жизни: чернокожим было запрещено заниматься политикой, селиться в кварталах, где проживают европейцы, у них было отдельное образование, медицина и даже специальные туалеты.

С деньгами на Кубке Африки по-прежнему грустно:
Призовые Кубков Африки и Азии — грусть. Просто взгляните на эти суммы по сравнению с Евро
Призовые Кубков Африки и Азии — грусть. Просто взгляните на эти суммы по сравнению с Евро

Бонусом шло отлучение от занятия бизнесом в «белых» областях — по сути, во всех важных экономических зонах ЮАР. Также имел место запрет на пользование одним общественным транспортом — для чернокожих существовали отдельные отсеки. А в районах, где они проживали, зачастую не было электричества и водоснабжения.

Выглядит дико. Образование для европейцев тоже отличалось — к 60-м годам все университеты ЮАР работали в основном для них. Доля чернокожих студентов составляла около 5% и в основном на рабочих специальностях. Естественно, были запрещены и межрасовые браки — вплоть до 1985 года.

Апартеид в ЮАР

Апартеид в ЮАР

Фото: Central Press/Getty Images

Что уж говорить о футболе: к 60-м в стране сформировались три отдельные ассоциации и лиги. Первая — национальная, где имели право выступать только команды, состоящие из белых футболистов. Другая — южно-африканская — была только для чернокожих. Отдельная — для «цветных»: метисов и, например, выходцев из Индии.

Интересные отношения разворачивались с ФИФА. В 1952-м национальную ассоциацию страны (то есть «белую») приняли в состав международной федерации. Многие страны взбунтовались, и в 1961-м членство было приостановлено. Но через два года ЮАР разбанили. Всё дело в том, что Стэнли Роуз — шестой президент ФИФА — симпатизировал руководству страны, поэтому всячески искал выход. Например, чтобы на один международных турнир поехала команда из белых футболистов, а на другой — из чернокожих. А ещё предлагал идею перевести ЮАР в европейскую конфедерацию, чтобы они участвовали в отборе на чемпионат мира. Но СССР резко заблокировал идею, пригрозив сняться с турнира.

В 1971-м году Роуз покинул пост, и тёплое отношение к ЮАР со стороны ФИФА закончилось. Они, конечно, проводили редкие товарищеские матчи (и белые, и чёрные команды — при этом друг с другом никогда не играли), но со временем игр становилось всё меньше. А в 1976-м ЮАР всё-таки исключили из ФИФА после расстрела чернокожих студентов полицией.

Кубок африканских наций . Группа E. 1-й тур
16 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мали
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Естественно, ни о каком развитии речи не шло. Ведь и сам футбол был не то чтобы популярен у европейских колонизаторов. Те больше предпочитали крикет или регби. Тем более исторически это были успешные для страны виды спорта. Но и там апартеид вовсю работал — чёткое разделение по расовому признаку точно не добавляло конкуренции.

Так спорт в ЮАР существовал до начала 90-х годов. 11 февраля 1990-го из тюрьмы вышел Нельсон Мандела, который и получил срок за борьбу с апартеидом. Многие ошибочно связывают возвращение ЮАР в мировое футбольное сообщество исключительно с ним. Однако это не совсем так. В первые годы Мандела занимался в основном внутриполитическими делами, развитием партии «Африканский Национальный конгресс» и дискуссиями с президентом ЮАР Фредериком де Клерком — нобелевским лауреатом, который освободил всех политзаключённых и запустил процессы борьбы с апартеидом. В 1992-м ЮАР вернулась в состав ФИФА, но уже, естественно, не как «белая» федерация. Стране разрешили проводить международные матчи, а в состав основной сборной входили футболисты с разным цветом кожи. Уже в 1994-м — в год, когда Мандела стал президентом — команда участвовала в отборе на Кубок Африки, но не прошла квалификацию. Тогда же КАФ выдала ЮАР право провести Кубок Африки — 1996. Спустя почти 40 лет после того, как при участии страны этот турнир был создан.

Естественно, победа стала чуть ли не национальной идеей. Мандела всегда считал спорт инструментом, способным объединять людей. А тут ещё и регбийная сборная выиграла чемпионат мира. Футбольная не могла подвести. Тренировать поставили Клайва Баркера — мужчину, который до этого работал только с белыми футболистами. Но коннект случился. Баркер хорошо понимал, что перед ним стоит задача государственной важности. А сам Мандела постоянно об этом напоминал — сообщалось, что президент и тренер часто встречались, обсуждая темы подготовки к турниру.

Дикая история с Кубка Африки:
«Я видел сны, как прошла моя жизнь». Первая дикость на Кубке Африки уже случилась
«Я видел сны, как прошла моя жизнь». Первая дикость на Кубке Африки уже случилась

Понятно, что времени было мало. И противоречия вместе с расовой неприязнью, которые воспитывались в людях годами, в один момент не рушатся. Однако Мандела поставил чёткое условие — никаких двух капитанов (для белых и чёрнокожих). Повязку в итоге получил потомок колонизаторов Нил Тови. А тех, кто был против, просто не вызывали в команду.

Интересно, что в идею реально поверили. Например, Марк Фиш ради подготовки со сборной отложил переезд в «Лацио», куда его официально пригласили. А Марк Уильямс отказался от нового контракта с «Вулверхэмптоном» и вернулся на родину. Вообще, это был довольно мощный по составу турнир. И ЮАР никто не считал фаворитом, ведь звёзд в команде не было, а в Европе выступали единицы. В то же время за Либерию играл Джордж Веа, который только выиграл «Золотой мяч», за Гану — Абеди Пеле и Тони Йебоа. А Нигерия и вовсе приехала как действующий чемпион.

Кубок Африки 1996 года

Кубок Африки 1996 года

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но магия началась в первой же игре, когда ЮАР смяла Камерун — одного из фаворитов. Причём сверхуверенно — 3:0. Никаких ярких или запоминающихся действий — исключительно прагматичная работа. Дальше очень непростая и минимальная победа над Анголой и поражение в ничего не значащем матче с Египтом.

Давление усилилось. И Баркер решил разгрузить команду — вместо тренировки повёз парней на пикник. А после возвращения ЮАР хлопнула Алжир (1:0).

Марк Уильямс
Марк Уильямс
бывший футболист сборной ЮАР

«Считаю, когда мы забили Алжиру, это произвело невероятный эффект для всех нас. Появилась какая-то запредельная уверенность. За спинами у нас были президент и весь народ. Мы жили как в мечте».

В полуфинале ЮАР не заметила уже Гану — тоже 3:0. И это несмотря на кучу звёзд в составе соперника. А в финале победили Тунис благодаря дублю Уильямса. Того самого, который отказался от карьеры в АПЛ и с тех пор так и не уехал в Европу.

Вообще, никто из той южноафриканской сборной не добрался до статусных клубов. Многие так и играли всю жизнь в местном чемпионате. Но победа на Кубке Африке дала им гораздо больше, чем возможная карьера где-то за границей. Национальное признание и статус героев страны.

«Обычно, играя в футбол, ты не ощущаешь себя частью истории, но не в этот раз. Победив на родной земле, принимая трофей из рук самого уважаемого человека, который вытирал слезы счастья, я понимал, что переживаю особенный момент», — вспоминал Тови.

Сборная ЮАР

Сборная ЮАР

Фото: Gallo Images/Getty Images

Фото, где Мандела вручает трофей, стало культовым. Президент был счастлив. А позорный апартеид — окончательно побеждён. Хотя за несколько лет до этого вряд ли кто-то мог представить не только триумф ЮАР на Кубке Африки, но и то, что за команду будут играть футболисты с разным цветом кожи.

Уже в XXI веке Мандела поднял над головой трофей чемпионата мира — после того как ФИФА доверила ЮАР провести турнир. К тому моменту 92-летний и уже не президент, Мандела присутствовал на матче открытия и финале. И получал заслуженные аплодисменты зрителей. Все понимали — без него чемпионата мира в стране бы не было. Без него, возможно, не было бы и самой страны.

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