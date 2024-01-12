«Я видел сны, как прошла моя жизнь». Первая дикость на Кубке Африки уже случилась

Кубок африканских наций ещё не начался, а новости с этого турнира, заставляющие хвататься за голову, уже появляются. Скандалы — обязательная часть программы любого КАН. Вот и теперь случилась неприятная история со сборной Гамбии. Точнее, сразу две.

Команда Гамбии стартует на турнире 15 января матчем с действующим обладателем трофея Сенегалом. Кроме того, в этой же группе играют Камерун и Гвинея. Можно сказать, гамбийцам жутко не повезло со жребием. Сенегал занимает 20-е место в рейтинге ФИФА, Камерун — 46-е, Гвинея — 80-е, тогда как сама Гамбия — всего лишь 126-е. Но выбора нет: нужно лететь в Кот-д’Ивуар и бороться за выход из группы в плей-офф.

В четверг, 11 января, сборная Гамбии отправилась из аэропорта столицы страны Банжула в Кот-д’Ивуар. Однако уже через девять минут после начала полёта самолёт развернулся и совершил экстренную посадку из-за технических проблем. Причиной стала потеря давления и кислорода в салоне.

Федерация футбола Гамбии в своих соцсетях поспешила сообщить, что все находившиеся на борту люди живы и здоровы. Однако всё было не так радужно. Оказалось, что в ходе полёта несколько футболистов гамбийской команды потеряли сознание из-за нехватки кислорода. Как рассказал защитник Сайди Джанко, во время посадки в самолёт многие игроки почувствовали головокружение и головную боль из-за духоты. Когда самолёт стал набирать высоту, ситуация стала ещё хуже, хотя экипаж пообещал, что после взлёта в салоне будет включён кондиционер.

Том Саинтфит главный тренер сборной Гамбии «Мы могли погибнуть. Все быстро заснули, включая меня. Кислородные маски не падали… Я готов умереть за Гамбию, но на футбольном поле, а не за его пределами. Я видел короткие сны о том, как прошла моя жизнь. Через девять минут пилот решил вернуться, потому что не было подачи кислорода. Некоторые игроки проснулись только после приземления. Мы чуть не отравились угарным газом. Если бы полёт продлился ещё полчаса, все были бы мертвы. Это безумие!»

Выяснилось, что сборной Гамбии предоставили слишком маленький самолёт, который просто не был рассчитан на такое количество пассажиров. Полёт осуществлялся на небольшом 50-местном винтовом самолёте, зарегистрированном на авиакомпанию Air Cote d'Ivoire.

Случившееся стало последней каплей для игроков национальной команды Гамбии. Появилась информация, что футболисты сборной бойкотировали тренировки до старта Кубка африканских наций, поскольку федерация до сих пор не заплатила им премиальные за выход в финальную стадию турнира. Игроки потребовали у чиновников приблизительно $ 500 тыс. на всех. Министр спорта сообщил, что принимает условия футболистов. При этом, по его словам, игроки получали $ 5 тыс. за участие в сборах.

СБОРНАЯ ГАМБИИ Фото: gambiaff.org

«Мы в замешательстве и даже говорим между собой о том, чтобы не ехать на Кубок Африки, ведь с нами обращаются не так, как мы хотим, — объяснял бельгийский тренер. — У нас есть семьи, есть дети, но нас посадили в самый дешёвый самолёт. Мы не тренировались три дня, не спали три дня, два дня не обедали».

Между тем в заявке сборной Гамбии есть игроки из серьёзных европейских клубов. В частности, Янкуба Минте из «Фейеноорда», Омар Колли из «Бешикташа», Эбрима Колли из «Янг Бойз», Алиу Фадера из «Генка», Абли Джаллоу из «Метца», а также экс-нападающий «Ростова» Али Соу, который выступает за «Анкарагюджю». Самый же дорогой футболист гамбийцев — Муса Барроу, оцениваемый Transfermarkt в € 8,5 млн — зарабатывает на жизнь в Саудовской Аравии игрой за «Аль-Таавун». Очевидно, они уже отвыкли от бардака, свойственного африканскому футболу.

Самое поразительное, что руководители гамбийской федерации хотели ещё раз посадить игроков и штаб на этот самолёт, чтобы команда со второй попытки завершила полёт длиной в 2100 км в Кот-д’Ивуар!

«Утром нас попытались посадить в тот же самолёт – и мы все отказались. Даже если нам придётся лететь коммерческим рейсом, мы это сделаем. Но мы не сядем на этот самолёт или на любой другой аналогичный небольшой винтовой», — приводит слова Саинтфита ESPN.

Несложно догадаться, с какой мотивацией и как сыграет сборная Гамбии на Кубке африканских наций, если всё-таки выйдет на поле.