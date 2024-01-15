Призовые Кубков Африки и Азии — грусть. Просто взгляните на эти суммы по сравнению с Евро

Стартовали сразу два больших турнира – Кубок Азии и Кубок Африки: в течение месяца команды будут биться за право стать лучшей на своём континенте. Оба соревнования изначально не планировали проводить зимой: африканцы должны были играть прошлым летом в Кот-д’Ивуаре, а азиаты – в Китае. Но в каждом случае произошли накладки.

Кубок Африки перенесли из-за сезона дождей, который в 2022-м вызвал сильнейшее наводнение в стране-хозяйке, а Кубок Азии отдали Катару после того, как Китай отказался от проведения турнира. В стране Персидского залива летом играть невозможно, несмотря на навороченные стадионы с системой кондиционирования, поэтому соревнование перенесли на зиму.

Оба турнира – главные для сборных каждой из конфедераций, но команды получают значительно меньшие призовые, чем европейские сборные за участие на Евро. Разрыв колоссален, и причин тому сразу несколько: слабый интерес, из-за чего значительно ниже уровень рекламных вложений, цена телеконтрактов и скромная посещаемость.

Общий призовой фонд Кубка Азии, Кубка Африки и Копа Америка и близко не дотягивает до денег, которые распределяются между участниками Евро. И это несмотря на то, что в 2024 году бюджет на призовые выплаты Кубка Америки увеличили на 28% по сравнению с 2021-м, а победителю Кубка Африки выплатят на 40% больше, чем по итогам прошлого турнира. Самым бедным остаётся Кубок Азии – его общий призовой фонд чуть больше того, что получают сборные-участницы Кубка Америки на групповом этапе.

Победители турниров получат скромные по сравнению с Европой деньги – азиатам и вовсе достанется в шесть раз меньше, чем обладателю европейского трофея. Дело в том, что на Евро работает иная система распределения (ну, помимо того, что призовой фонд турнира в разы больше): участники получают деньги за попадание в групповой этап, за победу и ничью в матчах группы, за выход в плей-офф, за выход в 1/4 финала, полуфинал и финал. То есть у европейских команд больше шансов заработать за счёт продвижения по турниру, в остальных же соревнованиях такой системы нет.

Турнир Евро Кубок Америки Кубок Африки Кубок Азии Призовой фонд $ 360 млн $ 25 млн $ 21,2 млн $ 14,8 млн Победитель (максимум) $ 30,9 млн $ 11 млн $ 7,6 млн $ 5,2 млн

На Кубке Азии призовые достаются всем 24 участникам группового этапа (по $ 200 тыс.), а следующие выплаты команды получают лишь в случае, если доберутся до полуфинала.

Кубок Азии — распределение призового фонда

Выплаты победителю $ 5 млн Второе место $ 3 млн Проигравшие в полуфиналах $ 1 млн Участники группового этапа По $ 200 тыс

На протяжении 37 лет (c 1957-го по 1994-й) победитель Кубка Африки получал всего $ 3 тыс.! В 1996 году произошло заметное повышение призовых до $ 1 млн, которое оставалось таким до 2008 года. Следующие изменения случились в 2010-м, когда сумму увеличили до $ 1,5 млн. А вот серьёзный всплеск произошёл в 2017-м – сразу до $ 4 млн. На этом рост не прекратился: в 2019 году призовые победителю увеличили до $ 4,5 млн, а в 2021-м – до $ 5 млн.

В этом году Кубок Африки стал ещё престижнее – нынешний чемпион получит $ 7 млн. Откуда деньги? В прошлом году КАФ объявил, что коммерческие доходы конфедерации выросли на 17% и составили $ 125,2 млн благодаря новым спонсорским контрактам, среди которых такой гигант, как VISA. КАФ уверяет, что часть призовых, с которыми сборные вернутся домой, будут вложены в инфраструктуру, так как эта часть футбольного мира в Африке является самой проблемной.

Кубок Африки — распределение призового фонда

Выплаты победителю $ 7 млн Второе место $ 4 млн Проигравшие в полуфиналах $ 2,5 млн Проигравшие в четвертьфиналах $ 1,3 млн Участники группового этапа По $ 600 тыс.

В Кубке Америки — 2024 примут участие 16 команд, их разделят на четыре группы. Каждый участник группового этапа получит по $ 1 млн. Те, кто выходит в плей-офф (1/4 финала, восемь команд), получит ещё по $ 1,5 млн. Дальше выплаты распределяются в зависимости от места – с первого по четвёртое (это проигравшая команда в матче за третье место).

В 2024-м Копа будет расширенной – до 16 участников (плюс шесть команд из КОНКАКАФ). Рост призовых перед турниром этого года обязан сразу нескольким факторам: увеличение числа команд-участниц, повышенная узнаваемость турнира (спасибо Лео Месси), организация соревнования в США (сильный экономический фон), а также новые контракты – КОНМЕБОЛ заключила соглашения с телевещателями в Индии, Китае и на Ближнем Востоке, а также подписала контракт с Qatar Airways.

Кубок Америки — распределение призового фонда

Выплаты победителю $ 10 млн Второе место $ 5 млн Третье место $ 3 млн Четвёртое место $ 2 млн Четвертьфиналисты $ 1,5 млн Участники группового этапа По $ 1 млн

Разрыв получается огромный – и это в очередной раз доказывает, что в мировом футболе существует пропасть между «богатыми» и «бедными».