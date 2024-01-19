«В Россию вернулся бы ради «Зенита». Как вратарь Лодыгин восхитил Грецию

Экс-вратарь сборной России Юрий Лодыгин совершил посреди недели спортивный подвиг: вытащил серию пенальти для «Панатинаикоса» в Кубке Греции после жуткой травмы головы. В интервью «Чемпионату» голкипер рассказал о прошедшем матче, россиянах в Греции и гонке за титул в текущем сезоне РПЛ.

«Рассечение было просто огромным — после матча наложили восемь или девять швов!»

– Первый вопрос после перформанса в Кубке Греции — о здоровье. Как вы?

– Всё обошлось. Голова не кружилась, ничего такого. Так получилось, что партнёр по команде попал локтем мне в голову. Врачи вообще не хотели, чтобы я продолжал матч, потому что рассечение было просто огромным – после матча мне наложили восемь или девять швов. Но сейчас, к счастью, чувствую себя хорошо.

– Продолжить матч после такой травмы было вашей инициативой?

– Да. Опять же, врачи не хотели, чтобы я возвращался на поле. Они никак не могли это рассечение закрыть, чтобы не было много крови. Но потом мне всё сделали каким-то степлером – даже не знаю, как это называется. Я попросил врачей сделать всё возможное, чтобы продолжить матч. И продолжил.

– Без последствий для здоровья?

– Нет. Поднявшись, я попросил минуту, чтобы посмотреть по сторонам, на свет. Понять, не двоится ли в глазах. Но всё было хорошо. Постепенно чувствовал себя всё лучше, хотя голова побаливала.

Юрий Лодыгин Фото: pao.gr

– Тем удивительнее ваш перформанс — вы же буквально вытащили «Панатинаикос» в четвертьфинал!

– Спасибо. Но я думаю, что мы должны были побеждать ещё в течение игры — у нас были более конкретные моменты. Мы с самого начала были лучше «Олимпиакоса». Также хочу сказать спасибо партнёрам по серии пенальти – они били уверенно. Не забили один, но это нормально. Я пару взял, и мы прошли дальше. Обязаны были проходить.

«Я никогда не заходил к тренеру на разговоры, но прошлым летом пошёл»

– Вы недавно продлили контракт с «Панатинаикосом» до 2026 года. Всё устраивает на данном этапе?

– Я переходил сюда как лучший вратарь чемпионата. Амбиции у меня всегда есть и будут до конца карьеры. Я люблю футбол. В тот момент, когда я перешёл, у команды уже был вратарь, с которым она выиграла Кубок. Я ждал. Но шансов, по сути, не получил. Сам тренер потом признавал: «Я должен был дать больше шансов Лодыгину. Он заслуживает играть больше».

— Что и когда изменилось?

— Я никогда не заходил к тренеру на разговоры, но прошлым летом пошёл и сказал: «Я пришёл сюда, чтобы играть и помогать». Тренер объяснил, что ему было тяжело выбрать момент, когда поставить меня в состав. И тогда он пообещал давать мне больше играть в новом сезоне – и обещание сдержал. Я набрал около пяти-шести матчей, когда поступило предложение переподписать контракт.

— Ваша реакция?

— Я хотел играть в клубе, который борется за чемпионство и может играть в еврокубках. Решил, что нет смысла переходить в какую-то среднюю команду, чтобы потом опять возвращаться в топовую. Рассудил так: я уже там, просто надо чуть-чуть подождать. И я остался. К счастью, пока всё хорошо, я начал играть больше.

– Допускаете, что в «Панатинаикосе» и закончите?

– Сейчас нет, не допускаю. Закончить в «Панатинаикосе» — это значит закончить в 36. Если здоровье позволит, буду играть дольше. Здесь или где-то ещё – не знаю. Постараюсь быть на высшем уровне. Стремлюсь к этому.

– С приходом Фатиха Терима ваш статус в клубе изменился?

– Моя роль в команде менялась и до прихода Терима. Когда он пришёл, у команды был переходный этап, и это как-то нас подтолкнуло вверх. Может, Терим ещё не успел поменять тактически игру команды, но видно, что результаты хорошие. И, конечно, видно, что стаж у специалиста огромный со всеми его трофеями.

– Каково работать с таким легендарным тренером?

– Это большой опыт и очень приятно.

«Если забьём ПАОКу, я буду праздновать как Оздоев»

– Следите за успехами других россиян в Греции?

– Во-первых, я очень рад, что в Грецию приезжают российские футболисты. Например, с Аланом Дзагоевым я общался прямо в тот день, когда он ехал подписывать контракт с «Ламией». Мне тогда позвонил агент, который занимался его переходом. Общался с Шапи, с Магой (Магомед Оздоев. — Прим. «Чемпионата»). Ребята радуют, это очень приятно. Только в матчах с «Панатинаикосом» не хотелось бы видеть от них таких выступлений (смеётся). Если мы забьём ПАОКу, я буду праздновать так же, как Оздоев: на коленях с таким же жестом. Шучу, конечно.

– Чем объясните приток россиян в чемпионат Греции?

– Ребята ищут игровую практику. На Кипр не хочется ехать — чемпионат там слабее. А в Греции есть пять-шесть достаточно сильных команд, участвующих в еврокубках. В этом и смысл ехать сюда. Сначала никто не хотел, а сейчас как раз есть возможность поиграть в европейских турнирах. Поэтому россиян становится больше.

«Думал, что Дзагоев перейдёт в «Манчестер Юнайтед» или другой топ-клуб — такой был талант!»

– О чём общались, когда Дзагоев ехал в «Ламию»?

– Он думал закончить из-за травм – их было много, Алан переживал. Я сказал, что очень рад видеть его в чемпионате Греции, пожелал удачи. Он приехал насладиться футболом, ни о чём не думая. И тут опять травма!

– Дзагоев уже был не тот, что в молодости?

– Понятно, что физические кондиции были уже не на высшем уровне, но Алан всё равно мог совершить действие, которого никто не ожидал. А если говорить обо всей карьере Дзагоева, то для любого чемпионата он был бы топ-футболистом — такой талант! Может, со мной кто-то не согласится. Но, когда травмы всё время тебя мучат и сдерживают, в психологическом плане устаёшь. Алан терпел, иногда месяцами, когда восстанавливался и снова травмировался. Это очень тяжело.

Алан Дзагоев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мы одного возраста – оба 1990 года. Когда Дзагоев уже играл в Лиге чемпионов, я ещё вообще нигде не играл. Для меня он был талантом, о котором я думал: «Он перейдёт в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб». Очень жаль, что на него навалилось столько травм. Дзагоев мог бы играть в Европе.

– Только из-за травм Дзагоев полностью не реализовался?

– Это, скорее, надо спрашивать у него. Может, Алан и не хотел в Европу. А может, и хотел, но травмы помешали. Мне хотелось видеть его в топовом европейском клубе. Но и ЦСКА в тот момент был очень сильным клубом и тоже играл в Лиге чемпионов.

«Второе место «Зенита» пока ничего не значит»

– Ваш переход в тульский «Арсенал» в 2020 году – что это было и почему вы вообще там не играли?

– А вот тут вы хотите скандальный сюжетик (смеётся). Извините, не могу ответить на этот вопрос.

– В последующие годы не было вариантов вернуться в Россию?

– Предложений из России не было. Слухи, разговоры – ничего конкретного.

Юрий Лодыгин Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

– Сами-то рассмотрели бы такой вариант продолжения карьеры?

– Возможность вернуться в Россию у меня есть и будет всегда. Пока у меня контракт ещё на два сезона в «Панатинаикосе», дальше – посмотрим. Но я знаю, что вернулся бы в Россию ради «Зенита».

– «Зенит» после пяти подряд чемпионств идёт вторым в таблице. Удивляет?

– Второе место «Зенита» пока ничего не значит. В этом году у него появился хороший конкурент в лице «Краснодара». Интересно, как это всё будет развиваться, ведь лучше, когда есть достойный соперник и гонка за титул. В предыдущие сезоны «Зенит» был явным лидером, а в этом – не всё очевидно. Думаю, что последующая гонка за чемпионство в РПЛ во многом зависит от соперников «Зенита»: если они смогут держать планку, есть вероятность очень интересной развязки сезона.