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Как играют российские футболисты за границей — Головин, Миранчук, Кузяев, Оздоев, Сулейманов, Лодыгин

Головин оформил ассист, у Шапи — крутая серия. Выходные российских футболистов за границей
Кирилл Закатченко
Как наши футболисты сыграли в Европе
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А Миранчук не попал в стартовый состав.

Российские футболисты по-разному проявили себя на прошедшей неделе в Европе. Магомед-Шапи Сулейманов снова забил, Далер Кузяев и Александр Головин также оформили результативные действия, а Алексей Миранчук не попал в стартовый состав.

Российские футболисты за границей

Российские футболисты за границей

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Россиянин оформил уже восьмое результативное действие (пять голов, три ассиста) в сезоне. В начале второй половины игры с «Реймсом» подача Александра привела к голу Висама Бен-Йеддера. Кстати, это первое результативное действие Головина в 2024 году. Правда, монегаскам это не помогло — поражение со счётом 1:3.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Реймс
Реймс
0:1 Теума – 35'     1:1 Бен-Йеддер – 49'     1:2 Хадра – 55'     1:3 Матусива – 90+5'    

Головин получил от платформы WhoScored оценку 6,7 — четвёртый результат в команде. На счету Александра 62 касания, 80% точных передач, два удара и один отбор.

Подробности неудачного матча «Монако»:
Головин снова отметился во Франции! Но «Монако», кажется, выпал из «золотой» гонки с «ПСЖ»
Головин снова отметился во Франции! Но «Монако», кажется, выпал из «золотой» гонки с «ПСЖ»

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: IMAGO/ТАСС

Кузяев, как и Головин, записал на свой счёт результативную передачу. Пожалуй, это самый простой ассист в карьере Далера. Между прочим, это первый голевой пас россиянина в нынешнем сезоне, до этого он забил три мяча. «Гавр» справился с «Лионом», который до этого одержал три победы подряд в Лиге 1 и не пропустил ни одного мяча. У Кузяева 34 касания, 81% точных передач и одна успешная обводка.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
1:0 Льорис – 18'     2:0 Сабби – 50'     2:1 Ляказетт – 54'     3:1 Опери – 62'    
Удаления: нет / О'Брайен – 30', Чалета-Цар – 90'

Сейчас «Гавр» занимает 11-е место в таблице Лиги 1. Отрыв от зоны переходных матчей составляет шесть очков, от зоны вылета — восемь.

Кузяев чуть не получил серьёзную травму:
Кузяеву чуть не сломали ногу. А потом он отдал самый простой голевой пас
Кузяеву чуть не сломали ногу. А потом он отдал самый простой голевой пас

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов

Фото: arisfc.com.gr

Воспитанник «Краснодара» отжигает в греческой Суперлиге — забивает в трёх матчах подряд. В этих встречах он набрал 4 (3+1) результативных балла, до этого было столько же за 12 предыдущих игр чемпионата Греции. Матч с «Панетоликосом» сложился успешно и для самого футболиста, и для «Ариса». Команда Шапи вынесла соперника (4:0), а сам Сулейманов не только забил, но и отдал голевой пас.

Греция - Суперлига . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Панетоликос
Агринион
Окончен
0 : 4
Арис
Салоники
0:1 Джурасек – 19'     0:2 Сулейманов – 78'     0:3 Саверио – 90'     0:4 Самора – 90+6'    

Сейчас «Арис» находится на пятой строчке в таблице чемпионата Греции. Правда, отставание от дуэта лидеров достаточно внушительное — 11 очков.

Шапи тащит команду в 2024 году:
Российский легионер раззабивался в новом году! У Шапи три матча подряд с голами
Российский легионер раззабивался в новом году! У Шапи три матча подряд с голами

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук (слева)

Алексей Миранчук (слева)

Фото: Getty Images

Миранчук впервые в 2024 году оказался вне стартового состава. Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини доверил Алексею только 27 минут, но бергамаски спокойно разнесли скромный «Фрозиноне». Миранчук за отведённое время совершил 34 касания, выполнил 70% точных ударов и совершил две успешные обводки.

Италия - Серия А . 20-й тур
15 января 2024, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Копмейнерс – 8'     2:0 Эдерсон – 13'     3:0 Де Кетеларе – 14'     4:0 Дзаппакоста – 83'     5:0 Хольм – 90'    

«Аталанта» забила три мяча за 14 минут, а потом добила соперника в концовке встречи. Сейчас клуб из Бергамо занимает пятое место в таблице Серии А (20 матчей, 33 очка). Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего один балл.

Миранчук хоть и не забил, но принял участие в классной комбинации:
Миранчук снова в огне. Вышел на замену и начал прекрасную атаку «Аталанты»!
Миранчук снова в огне. Вышел на замену и начал прекрасную атаку «Аталанты»!

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Getty Images

Захарян появился в основе на баскское дерби с «Атлетиком». Он ушёл с поля на 63-й минуте, и к тому моменту его команда «горела» 0:2. Арсен совершил 33 касания, нанёс два удара (0 — в створ), отдал 92% точных передач и совершил два отбора.

Испания - Примера . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Беренгер – 30'     2:0 Беренгер – 42'     2:1 Оярсабаль – 88'    

Клуб из Сан-Себастьяна потерпел первое за два месяца поражение во всех турнирах. Сейчас команда находится на шестой строчке в таблице Примеры.

Как команда Захаряна проиграла важнейший матч:
Захарян и «Сосьедад» провалили одну из важнейших игр сезона. Это приговор в борьбе за ЛЧ?
Захарян и «Сосьедад» провалили одну из важнейших игр сезона. Это приговор в борьбе за ЛЧ?

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: paokfc.gr

Оздоев вышел в стартовом составе на матч с клубом «ПАС Янина». Команда россиянина спокойно раскатала соперника, а сам Магомед ушёл с поля без результативных действий. Он отыграл 73 минуты. В 2024-м Оздоев ещё не забивал и не отдавал голевых передач.

Греция - Суперлига . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 21:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
4 : 0
ПАС
Янина
1:0 Баба – 29'     2:0 Мейте – 49'     3:0 Цимас – 53'     4:0 Ринстра – 66'    

ПАОК делит первенство в таблице с «Панатинаикосом». По итогам 18 туров у обеих команд по 41 очку.

Как сыграли другие?

Вратарь Юрий Лодыгин снова отыграл весь матч, а его «Панатинаикос» упустил победу в гостевой встрече с АЕКом (2:2). Обидно, что второй мяч в ворота россиянина забили с пенальти на 90+6-й минуте.

Греция - Суперлига . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 21:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
2 : 2
Панатинаикос
Афины
1:0 Гарсия – 24'     1:1 Едвай – 31'     1:2 Арао – 66'     2:2 Гарсия – 90+6'    

Защитник Григорий Морозов провёл 85 минут в гостевой игре «Бейтара» с «Хапоэлем» из Хадеры. Команда россиянина разгромила соперника (3:0), но два из трёх мячей забила в концовке.

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 16-й тур
13 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Хапоэль Хадера
Хадера
Окончен
0 : 3
Бейтар
Иерусалим
0:1 Готлиб – 9'     0:2 Йона – 78'     0:3 Джордж – 81'    

Александр Кокорин вышел в основе и отыграл 86 минут в гостевом матче чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:0). Россиянин заработал жёлтую карточку в первой половине.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 19-й тур
14 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
Окончен
0 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Монтнор – 18'    
Удаления: нет / Кажу – 79'

Россияне, которые не сыграли в минувшем туре

«Венеция» организовала крышесносный матч с «Сампдорией» — 5:3. Денис Черышев снова просидел всю игру в запасе.

Италия - Серия B . Серия В. 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
5 : 3
Сампдория
Генуя
1:0 Похьянпало – 16'     1:1 Бенедетти – 30'     2:1 Похьянпало – 36'     3:1 Похьянпало – 58'     3:2 Де Лука – 65'     3:3 Депаоли – 71'     4:3 Бузио – 74'     5:3 Эллертссон – 77'    
Удаления: нет / Бенедетти – 44'

Никита Иосифов попал в заявку «Мирандеса» на игру второго испанского дивизиона с «Алькорконом», но не отыграл ни одной минуты.

Испания - Сегунда . Сегунда. 22-й тур
13 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Алькоркон
Алькоркон
Окончен
0 : 0
Мирандес
Миранда-де-Эбро

Иван Злобин привычно остался в запасе, а его «Фамаликан» обыграл «Каза Пию» со счётом 2:0.

Португалия - Примейра . 17-й тур
13 января 2024, суббота. 18:30 МСК
Каза Пия
Лиссабон
Окончен
0 : 2
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
0:1 Шикинью – 45+1'     0:2 Cadiz – 66'    
Удаления: Батишта – 86' / нет

В чемпионатах Бельгии и Азербайджана пока что перерыв, поэтому сразу несколько российских игроков пропускали уикенд. Речь об Андрее Лунёве («Карабах»), Резиуане Мирзове («Нефтчи»), Романе Нойштедтере («Антверпен») и Александре Филине («Эйпен»).

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