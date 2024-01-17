Головин оформил ассист, у Шапи — крутая серия. Выходные российских футболистов за границей

А Миранчук не попал в стартовый состав.

Российские футболисты по-разному проявили себя на прошедшей неделе в Европе. Магомед-Шапи Сулейманов снова забил, Далер Кузяев и Александр Головин также оформили результативные действия, а Алексей Миранчук не попал в стартовый состав.

Российские футболисты за границей

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Россиянин оформил уже восьмое результативное действие (пять голов, три ассиста) в сезоне. В начале второй половины игры с «Реймсом» подача Александра привела к голу Висама Бен-Йеддера. Кстати, это первое результативное действие Головина в 2024 году. Правда, монегаскам это не помогло — поражение со счётом 1:3.

Головин получил от платформы WhoScored оценку 6,7 — четвёртый результат в команде. На счету Александра 62 касания, 80% точных передач, два удара и один отбор.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: IMAGO/ТАСС

Кузяев, как и Головин, записал на свой счёт результативную передачу. Пожалуй, это самый простой ассист в карьере Далера. Между прочим, это первый голевой пас россиянина в нынешнем сезоне, до этого он забил три мяча. «Гавр» справился с «Лионом», который до этого одержал три победы подряд в Лиге 1 и не пропустил ни одного мяча. У Кузяева 34 касания, 81% точных передач и одна успешная обводка.

Сейчас «Гавр» занимает 11-е место в таблице Лиги 1. Отрыв от зоны переходных матчей составляет шесть очков, от зоны вылета — восемь.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: arisfc.com.gr

Воспитанник «Краснодара» отжигает в греческой Суперлиге — забивает в трёх матчах подряд. В этих встречах он набрал 4 (3+1) результативных балла, до этого было столько же за 12 предыдущих игр чемпионата Греции. Матч с «Панетоликосом» сложился успешно и для самого футболиста, и для «Ариса». Команда Шапи вынесла соперника (4:0), а сам Сулейманов не только забил, но и отдал голевой пас.

Сейчас «Арис» находится на пятой строчке в таблице чемпионата Греции. Правда, отставание от дуэта лидеров достаточно внушительное — 11 очков.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук (слева) Фото: Getty Images

Миранчук впервые в 2024 году оказался вне стартового состава. Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини доверил Алексею только 27 минут, но бергамаски спокойно разнесли скромный «Фрозиноне». Миранчук за отведённое время совершил 34 касания, выполнил 70% точных ударов и совершил две успешные обводки.

«Аталанта» забила три мяча за 14 минут, а потом добила соперника в концовке встречи. Сейчас клуб из Бергамо занимает пятое место в таблице Серии А (20 матчей, 33 очка). Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего один балл.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Захарян появился в основе на баскское дерби с «Атлетиком». Он ушёл с поля на 63-й минуте, и к тому моменту его команда «горела» 0:2. Арсен совершил 33 касания, нанёс два удара (0 — в створ), отдал 92% точных передач и совершил два отбора.

Клуб из Сан-Себастьяна потерпел первое за два месяца поражение во всех турнирах. Сейчас команда находится на шестой строчке в таблице Примеры.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

Оздоев вышел в стартовом составе на матч с клубом «ПАС Янина». Команда россиянина спокойно раскатала соперника, а сам Магомед ушёл с поля без результативных действий. Он отыграл 73 минуты. В 2024-м Оздоев ещё не забивал и не отдавал голевых передач.

ПАОК делит первенство в таблице с «Панатинаикосом». По итогам 18 туров у обеих команд по 41 очку.

Как сыграли другие?

Вратарь Юрий Лодыгин снова отыграл весь матч, а его «Панатинаикос» упустил победу в гостевой встрече с АЕКом (2:2). Обидно, что второй мяч в ворота россиянина забили с пенальти на 90+6-й минуте.

Защитник Григорий Морозов провёл 85 минут в гостевой игре «Бейтара» с «Хапоэлем» из Хадеры. Команда россиянина разгромила соперника (3:0), но два из трёх мячей забила в концовке.

Александр Кокорин вышел в основе и отыграл 86 минут в гостевом матче чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:0). Россиянин заработал жёлтую карточку в первой половине.

Россияне, которые не сыграли в минувшем туре

«Венеция» организовала крышесносный матч с «Сампдорией» — 5:3. Денис Черышев снова просидел всю игру в запасе.

Никита Иосифов попал в заявку «Мирандеса» на игру второго испанского дивизиона с «Алькорконом», но не отыграл ни одной минуты.

Иван Злобин привычно остался в запасе, а его «Фамаликан» обыграл «Каза Пию» со счётом 2:0.

В чемпионатах Бельгии и Азербайджана пока что перерыв, поэтому сразу несколько российских игроков пропускали уикенд. Речь об Андрее Лунёве («Карабах»), Резиуане Мирзове («Нефтчи»), Романе Нойштедтере («Антверпен») и Александре Филине («Эйпен»).