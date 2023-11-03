«С Карпиным я даже не знаком». Почему сборная игнорирует одного из лучших россиян в Европе

Магомед Оздоев проживает интереснейший период жизни: третья страна за три года. После четырёх чемпионств в России с «Зенитом» он воссоединился в Турции с чемпионом мира Пирло, а теперь борется за трофеи в Греции. ПАОК Оздоева — сенсация осени в Европе: семь побед и всего две ничьих в Лиге конференций.

А в это воскресенье Магу ждёт новое открытие: Дерби Греции, битва самых популярных клубов страны, «Олимпиакос» — ПАОК. Причём выпало оно на 5 ноября — на день рождения Оздоева.

Запретный цвет в ПАОКе, дерби в день рождения и солнечный удар в Турции

«В «Зените» никто не говорил, что красное нельзя носить»

— Раньше приходилось играть в день рождения?

— Да, несколько раз попадались матчи. В Казани с «Ливерпулем» в 2015 году. С «Зенитом» тоже играл в день рождения — кажется, в 2019-м (против «Лейпцига» в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»).

— Играть в такой день — особенные чувства?

— Наоборот, не люблю.

— Но более крутого матча для такого события в Греции, чем игра «Олимпиакос» — ПАОК, невозможно придумать?

— Наверное. Для меня это будет первая игра с «Олимпиакосом». Надеюсь, получится классный матч. У них хорошая команда, у нас — тоже. Посмотрим, победит сильнейший.

— Читал, что соперничество ПАОКа с «Олимпиакосом» — самое ожесточённое в Греции. Не вникали в историю, почему так?

— Пока не вникал, но, когда пришёл в команду, мне сразу сказали, что красный цвет здесь недолюбливают. Я спросил: почему? Ответили: «Олимпиакос». Для ПАОКа это самый принципиальный соперник. Хотя моё мнение: цвет не играет особой роли. Главное — их обыгрывать.

— Но в «Зените» красный, наверное, тоже не приветствовался?

— Никогда не сталкивался с таким в «Зените». Никто не говорил, что красное нельзя носить. Для меня самое главное, что команда показывает на футбольном поле. Если выигрывает, любой цвет можно носить.

— Греческие СМИ уже нагнетают ажиотаж?

— А я что в Турции ничего не читал, что тут не читаю. Не владею греческим. Вся шумиха проходит мимо меня.

«В Греции матчи проводят без гостевых болельщиков»

— Выезды в Афины, к «Панатинаикосу» и АЕКу, прошли без эксцессов?

— Да. В Греции же матчи проводят без гостевых болельщиков. После каких-то инцидентов совет безопасности принял такое решение. Поэтому на трибунах были только местные. Почему-то сейчас все большие матчи мы играем на выезде: «Панатинаикос», АЕК, теперь «Олимпиакос». Между ними ещё Шотландия была. Тяжеловатый календарь. Для конкурентов — тоже, но они не встречаются друг с другом вот так подряд. Играть со всеми тяжело, однако в Греции более закрытый чемпионат, чем в Турции. Я бы даже сказал, что он чем-то похож на российский — более оборонительного плана. Большинство команд играют на результат. Только четыре гранда — ПАОК, АЕК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос» — всегда играют в открытый футбол.

— Атмосфера в Афинах — огонь?

— Что с «Панатинаикосом», что с АЕКом атмосфера была хорошая. Где бы мы ни играли, стадионы везде заполнены. Про домашние матчи не говорю даже — всегда битком. Круто!

— Не давит?

— На кого-то, может, и давит, а я привык играть в такой обстановке. У «Зенита» в Питере всегда был полный стадион, на больших выездных играх — тоже. Практически во всех городах, куда бы мы ни приезжали в России, арены заполнялись.

— Последний матч в Афинах судил немец Брих — это разовая история?

— В Греции на большие матчи всегда приглашают иностранных арбитров. Нашу игру с «Панатинаикосом» судили португальцы. Сейчас вот — немец. В целом судейство в Греции достаточно неплохое. Как я понимаю, иностранцев стали приглашать на топ-матчи, чтобы не было споров. Раньше их было много.

— Брих без вопросов отработал?

— Судейство было хорошее. Было много борьбы, фолов, но Брих давал играть. Например, на мне сильно сфолили, толкнули в спину — судья сказал: «Играйте дальше». До этого был мелкий фол на игроке, а потом у меня забрали мяч с нарушением. Ни там, ни там не свистнул.

— Уже сполна прочувствовали дух и атмосферу греческого футбола?

— Я ещё привыкаю. Для меня всегда самое тяжёлое — климат. Он очень жаркий в этих краях. Как и в Турции. Мне легче, когда средняя температура. Наверное, потому что всю жизнь играл в России. У нас пореже играешь в такую погоду — только в Краснодаре в конце весны или в начале сезона. Ещё в Оренбурге иногда в +30 попадёшь. Приходится привыкать к погоде. В Турции вообще в первые две недели получил солнечный удар.

— Как это было?

— Жара. После тренировки почувствовал себя плохо. Весь день лежал, состояние такое было, когда особой температуры нет, но знобит и голова болит. Я первый месяц жил в отеле. Из номера позвонил врачу и рассказал о состоянии. Он посоветовал выспаться. Я весь день проспал, на следующее утро проснулся — всё равно плохо. Приехали врачи, сказали: «Тепловой удар, нужно отлежаться». Пару дней пропустил, потом начал тренироваться.

— Похоже на историю Петра Быстрова из «Рубина»?

— Да, я смотрел тот матч, помню («Рубин» — «Ростов» в 2009 году. — Прим. «Чемпионата»). Тяжело, да. Некоторые нормально переносят жару, привыкли, а я не люблю играть в такую погоду. В Греции похожие ощущения были вначале: жарко, не дышится. В некоторые дни в девять утра начинали тренировку, а температура уже была 35-36°. Сейчас уже полегче: вечерком прохладно, приятно тренироваться и играть. Потихоньку привыкаю.

— В Греции действительно особенные болельщики?

— Да, они отличаются от всех остальных. Люди по-настоящему живут футболом. У ПАОКа болельщики прям вау!

— С какими проявлениями любви уже сталкивались?

— Тут всё совсем по-другому, чем даже в Турции. ПАОК для Салоник — то же самое, что «Зенит» для Санкт-Петербурга. Город живёт этой командой. Ты можешь зайти в кафе покушать, а тебе скажут: «Ужин за наш счёт!» Такое уже было. Они будут прям ругаться и не брать никакие деньги — настолько любят свою команду.

Погоня «Зенита» за «Краснодаром», прогресс молодёжи, уровень Дзюбы

— Лига конференций – новый опыт для вас. По уровню отличается от Лиги Европы?

— Лига конференций несопоставима с Лигой чемпионов. Там играют команды совершенно другого уровня. По классу команд это плюс-минус то же самое, что и Лига Европы. Довольно интересно, все хотят выигрывать. Почти никто не закрывается. Скажу честно, после года в Турции всегда интересно играть в открытый футбол. В такой среде ты постоянно прогрессируешь, независимо от возраста. Со временем понимаешь свои лучшие и худшие качества. А когда играешь против команд, которые постоянно обороняются — у тебя совсем нет прогресса из-за отсутствия конкуренции.

— В Турции все играют в атаку?

— На самом деле, в Турции очень интересный чемпионат. Я бы посоветовал многим парням рассмотреть его. Хотя и российский чемпионат подтягивается. В прошлом году я смотрел меньше матчей РПЛ, потому что уровень был слабым. В этом сезоне всё стало гораздо интереснее. Те же «Крылья Советов» взять. В прошлом году они были в зоне вылета, а сейчас уже в тройке идут. Те парни, которые играли в прошлом году, набрались опыта и стали увереннее. Видны прогресс, качество и перспектива. Чем больше молодых парней будет вливаться в чемпионат, тем выше будет его уровень. Хотя без качественных иностранных игроков он всё равно никогда не поднимется.

«Локомотив» без Дзюбы и с ним — две разные команды»

— В Греции сейчас поинтереснее играть, чем в РПЛ?

— Я в России уже второй год не играю, поэтому тяжело сказать, каково сейчас там. Но я наблюдаю. Мне кажется, в этом году чемпионат чуть интереснее, чем в прошлом. В том сезоне произошёл большой спад в связи с оттоком футболистов. В любом случае они были качественнее тех, кто пришёл на их места. В этом году уже интереснее команды, подтянулись игроки, лучше начали играть. Сейчас уже многие парни привыкли к тому, что реально играют в РПЛ, а не выходят на пять-семь минут в матчах, которые заканчиваются. И вот результат.

— В Греции-то помощнее конкуренция.

— В этом плане согласен — в Греции четыре команды борются за чемпионство. Ожесточённый накал между ними. Последние пять лет в России многие говорили: «Мы станем чемпионами, у нас задача». А на деле уровень футболистов в «Зените» был намного выше, чем в других клубах.

— Сейчас этот уровень подравнялся?

— Плюс-минус да. Я смотрел матчи «Краснодара» — очень качественная команда собралась! Подбор футболистов хороший. У «Спартака» неплохой состав, у «Динамо», у ЦСКА, если вернутся травмированные футболисты.

— «Локомотив»?

— Состав примерно такой же, как у этих команд, но некоторые позиции слабее. Понятно, что у них есть Артём. Надо отдать ему должное — в хорошей форме и почти всегда помогает команде. Без Дзюбы и с ним «Локомотив» — две разные команды.

Магомед Оздоев и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вас удивляет, что он и в 35 лет тянет уровень?

— Он в хорошей форме, отлично себя держит. У него есть качество, есть мастерство. Об этом все прекрасно знают. Артём и сейчас выступает на высоком уровне.

— Почему же у него не пошло в Турции?

— Тут много факторов. Думаю, Артём сам лучше понимает спустя время, чего ему не хватило. Есть ощущение, что он попал не в тот коллектив, не в свою команду.

«Краснодар» не продержится. Ещё до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт в отрыв»

— Удивляет второе место «Зенита» и лидерство «Краснодара»?

— У «Краснодара» и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушёл, а усиление было.

— «Краснодар» удержит первое место до зимы?

— Мне кажется, что не продержатся. Ещё до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжёлых матча — с «Крыльями» и выезд в Санкт-Петербург. Думаю, они потеряют первое место.

Магомед Оздоев с трофеем РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Отсутствие еврокубков сильно ударило по РПЛ?

— Пока мы попали в такую ситуацию, эти три-четыре года нужно отдать на развитие молодых футболистов, которые должны заиграть и стать конкурентоспособными. Сейчас уже виден небольшой результат. Много молодых парней играет. Моё мнение — их должно становиться всё больше и больше. Я в начале сезона следил за «Уралом». Было интересно, как они будут играть в этом году. Мне Гончаренко в средних командах всегда нравится — хорошую игру ставит, интересно следить. До этого в «Кубани» и «Уфе» его идеи отлично реализовывались. В начале этого года «Урал» классно играл. Я заметил двух молодых там. Один из них быстрый, с левой ногой. Отличные парни! Думаю, если у них не будет проблем в голове, то в будущем станут хорошими футболистами.

— Почему именно Гончаренко — вы же никогда не работали с ним?

— Всегда было интересно наблюдать за ним, как и за другими тренерами. Также следил за Осинькиным в «Крыльях». Классно работает с молодыми! Интересно, когда есть своя школа. Одно удовольствие наблюдать, как растут и развиваются ребята.

Триллеры в Лиге конференций, первый дубль в карьере, гол в падении через себя

— ПАОК очень мощно выступает в Европе: семь побед и всего две ничьих. Удивляетесь сами себе?

— Совсем нет. У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, в чемпионате России мы боролись бы за первое место. Первая четвёрка в Греции — очень сильные команды. Поэтому я не удивлён нашим успехам в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется.

— Последние два матча — с «Айнтрахтом» и «Абердином» — триллеры?

— Точно — триллеры. Как говорится, всё возвращается. Мы от ОФИ на 90+5-й пропустили и незаслуженно проиграли матч, который должны были выигрывать. В итоге нам вернулось сейчас. С «Айнтрахтом» тоже не заслуживали поражения и даже ничьей. У нас было очень много моментов. Гол отменили из-за сантиметрового или даже миллиметрового офсайда. Сейчас самое главное — закончить групповой этап на первом месте, чтобы сразу выйти в 1/8 финала.

— В Шотландии вы самым активным образом поучаствовали в камбэке.

— Да, заработал пенальти. «Абердин» — хорошая, но чисто шотландская команда. Играет без центра поля. Если будешь играть в их футбол — тебя задавят. Они неплохо контролируют мяч сзади, но практически не используют вертикальных и разрезающих передач. Треть поля проходят очень быстро — за счёт длинных забросов за спину и диагоналей.

— И как же вам удалось перевернуть игру?

— Положили мяч и начали больше прессинговать на чужой половине. За счёт мастерства парней додавили.

«От Кержа неделю можно ждать ответа»

— Кажется, дублей в вашей взрослой карьере до недавнего матча с «Атромитосом» ещё не было?

— Да, это мой первый дубль в карьере. Было приятно.

— Какой-то особенный был день или настрой?

— А у меня настроение всегда хорошее — особенно когда погода нежаркая. Так получилось, что оказался в нужном месте в нужное время. Я же и третий забил. Но этот гол после просмотра VAR отменили — чуть раньше был офсайд.

— А ударами через себя раньше забивали?

— Нет, тоже впервые.

— Поздравлений много было?

— Поздравляли близкие, родные, знакомые.

— Из «Зенита» — писали, звонили?

— Александр Иванович (Медведев. — Прим. «Чемпионата») сразу написал. Тимощук от штаба поздравлял — они вместе с тренерами сидели. У меня со всеми остались хорошие отношения. Можем друг другу написать, пообщаться.

— А из игроков?

— Можем списаться с Мишей Кержом. Но у него не всегда с собой телефончик, поэтому его бывает тяжело найти. Если сразу ответишь, как только он написал, тогда да, какой-то разговор произойдёт. А если нет, можешь и неделю ждать ответа, ха-ха.

— У вратарей свои тараканы?

— Ну да, Миша даже на сбор никогда телефон не берёт. Обычно с каким-то фонариком прилетает. У него свои причуды.

Кофе с Пирло, стамбульские пробки и переговоры без посредников

— Первый зарубежный опыт, в Турции, считаете однозначно удачным? 5+6 в 34 матчах — кажется, только в «Рубине» вы забивали больше?

— Для клуба это был исторический результат, а для меня — просто очень хороший сезон. Предыдущий я наполовину пропустил из-за травмы, и мне важно было снова войти в игровой тонус. В Турции это удалось.

«Пирло — мировая легенда. А в жизни — обычный парень»

Магомед Оздоев и Андреа Пирло Фото: Из личного архива Магомеда Оздоева

— С Пирло оказалось легче сработаться, чем с Манчини?

— Манчини — тоже выдающийся футболист и великий тренер с большими достижениями. Но с ним я совсем недолго проработал — всего пару месяцев. А с Пирло провёл целый сезон. Отношения были совсем другие. Андреа — мировая легенда. Уверен, что и тренер из него будет топовый. У него очень интересные идеи и тренировочный процесс.

— Андреа и сегодня легко раздаёт передачи на 40 метров или предпочитает наблюдать за процессом со стороны?

— Он постоянно в эпицентре, на поле, всё объясняет, показывает. При этом ты никогда не услышишь от него упрёков в стиле: «Неправильно всё делаешь. Вот когда я играл…» Он спокойно объясняет, какое решение было бы оптимальным в той или иной ситуации. При этом Пирло понимает уровень каждого футболиста и требует от тебя только то, что ты способен сделать.

— Какой он в повседневной жизни?

— Обычный парень.

— Но дистанцию держал?

— Смотря в чём. Пирло был очень близок к игрокам, много общался. Если нужно было о чём-то поговорить, легко могли встретиться в городе, выпить кофе. А так, конечно, субординация — я тренер, ты игрок — присутствовала.

«Москва — один из лучших городов мира, если не лучший»

— Вам было комфортно в Стамбуле?

— Очень хорошо и комфортно. Стамбул — прекрасный город. Там есть всё, что тебе нужно для жизни. Единственная проблема — трафик.

— Жёсткий?

— Очень жёсткий. Улочки, переулки в городе узкие. Когда все выезжают на большую автостраду, всё движение останавливается.

— Пробки хуже, чем в Москве?

— Москва — это, по мне, один из лучших городов мира, если не лучший. В Москве есть всё. Автобусы, общественный транспорт там не стоят в пробках, а едут по выделенной полосе. Ты можешь сесть на жёлтое такси или прыгнуть в метро и доехать до любой точки. А в Стамбуле метро не везде. Общественный транспорт вместе со всеми стоит в пробках. В плане инфраструктуры Москва — совсем другое.

Магомед Оздоев в клубе «Фатих Карагюмрюк» Фото: ANP/Getty Images

— Почему турецкая история у вас продлилась всего один сезон? Отставка Пирло повлияла?

— Да, конечно. Я приходил чисто под него и сразу предупредил: если Пирло уйдёт, то и я, скорее всего, тоже. И не только я — многие парни шли в клуб к конкретному тренеру. Пирло ушёл ещё в мае, за три тура до конца сезона — видно, о чём-то не договорились с руководством. И я для себя решил, что буду двигаться дальше, искать новую команду.

— На какой срок у вас был контракт?

— 2+1.

— И руководство не возражало против ухода?

— Возражало. Не хотели отпускать. Но такова жизнь. Есть определённые договорённости. Я сам участвовал в переговорах. Они были очень тяжёлыми. Но договорились.

— Сами, без агентов и посредников, общались с клубами?

— Впервые в жизни я напрямую вёл переговоры с руководством клуба: встречался с президентом, обсуждал условия расторжения контракта — на какие уступки они готовы пойти, на какие — я. Мой друг и партнер Джейхун только помогал. В итоге ПАОК выплатил какую-то компенсацию, и «Фатих» отпустил меня.

— После такого удачного сезона наверняка было не одно предложение?

— Предложения пошли ещё в конце сезона, в мае. В июне звонили люди, разговаривали. Самым активным оказался ПАОК.

«В «Динамо» и «Фенербахче» «Зенит» не отпустил»

— Слышал, что по ходу сезона «Динамо» хотело вас подписать. Что-то знаете об этом?

— По рассказам, «Динамо» всё время мной интересовалось, но до конкретики дошло только раз, когда я был в «Зените». После этого — только разговоры. Прошлым летом я с ними не общался.

— А из «Зенита» сами не захотели переходить?

— «Зенит» не отпустил. Клубы не договорились, и я доиграл сезон в Петербурге.

— Другие предложения за четыре с половиной года в «Зените» поступали?

— Кажется, после моего второго чемпионства с «Зенитом» было предложение от «Фенербахче». Они звонили, интересовались. Мне Рибалта (бывший спортивный директор «Зенита». — Прим. «Чемпионата») сказал, что клуб меня не отпустит. На этом тема закрылась.

Президент Саввиди, Луческу-младший, помощь поляка

— Почему именно ПАОК?

— Я увидел серьёзную заинтересованность со стороны клуба, начиная от тренера и заканчивая руководством. Они лично звонили, приглашали. А то, что ПАОК — клуб высокого уровня, который постоянно борется за чемпионство и играет в еврокубках, я и раньше знал.

— С президентом клуба Иваном Саввиди были знакомы?

— Лично — нет. Познакомились в процессе переговоров. Иван Игнатьевич позвонил, мы пообщались. После нашего разговора я решил, что перейду.

— Насколько близок Саввиди к команде, бывает в раздевалке?

— В раздевалку не приходит, но всё время рядом. Звонит по видеосвязи, общается с командой, переживает.

— В «Зените» вы разминулись с Мирчей Луческу — зато теперь играете у его сына. Рэзван тоже импульсивный человек?

— Я про Мирчу не знаю, насколько он импульсивный, но все парни, которые с ним в «Зените» работали, тепло о нём отзываются — хороший дедушка, классный тренер. А Рэзван — очень скрупулёзный человек, до мельчайших деталей всё разбирает. Говорят, похож на отца. Темпераментный, эмоциональный, харизматичный.

— Общение в команде строится на английском?

— В основном на английском, потому что много иностранцев. Нужно отдать должное: многие футболисты, которые долго тут играют, уже знают греческий язык.

— У вас с английским всё хорошо?

— Для общения хватает, но буду ещё дополнительно заниматься, доучивать.

— На русском языке в ПАОКе есть с кем перекинуться парой слов?

— С Тайсоном можно поболтать, который в «Шахтёре» играл. Поляк Томаш Кендзёра неплохо знает русский и помогает мне в общении. Иногда подсказывает некоторые слова, если не до конца уловлю тренерскую мысль или не понимаю какие-то вещи.

Магомед Оздоев, Тайсон и Янник Константелиас Фото: paokfc.gr

«Приехал играть в Россию — учи русский»

— Кузяев в Гавре вовсю учит французский.

— Далер — молодец, пусть учит французский. Знание языка — это уважение к культуре той страны, в которой находишься. Невозможно вечно ходить с переводчиком. Я всегда такого же мнения придерживался по отношению к футболистам, которые приезжают в Россию. Считаю, они должны учить русский. Многие говорят: «А зачем? Он же мне не понадобится в дальнейшей жизни». Но ты же приехал в Россию играть — учи. Я так же могу сказать: «Зачем мне инглиш, если я буду жить у себя дома и никуда из России не выеду?» Когда играл в Турции, подучивал некоторые слова, выражения.

— Кого из легионеров РПЛ в языковом плане поставите в пример?

— Гильерме очень хорошо говорит по-русски. Ещё Ману Фернандеш.

— Вот это неожиданно.

— Как для иностранца Ману неплохо выучил русский. А больше примеров мне на ум не приходит.

— Когда собирается такая банда бразильцев, как в «Зените», им и смысла нет учить русский?

— Почему нет? Смысл есть всегда. Ты же играешь в этой стране. Я считаю, надо ввести правило, как в Германии: работаешь у нас — учишь немецкий. В обязательном порядке. Ольга Юрьевна Смородская в «Локомотиве» внедряла немецкую дисциплину — нанимала преподавателей для иностранцев, чтобы учили язык.

— С ней сохранились отношения?

— Нет, я давно с Ольгой Юрьевной не общался, с момента ухода из «Локомотива». Я к ней отношусь хорошо, уважаю как человека. Да, когда уходил, у нас было какое-то недопонимание, но никаких скандалов никогда не возникало. В жизни всякое бывает. Это футбол, спорт. Я никогда это не переносил в личную неприязнь. Ольга Юрьевна мне годится в матери, и я с первого дня нашего сотрудничества относился к ней с большим уважением. В первую очередь потому, что она женщина.

Магомед Оздоев (по центру) и Ольга Смородская (справа) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лодыгин, Дзагоев, Шапи

— С Лодыгиным, Дзагоевым, Шапи — на связи?

— Когда играли с «Панатинаикосом», виделся с Лодыгиным. Поговорили, вспомнили зенитовские времена. Я у него расспросил про греческий чемпионат, местный темперамент. С Шапи после игры с «Арисом» немного пообщались.

«Лодыга — грек. Он тут в своей тарелке»

— Как у них дела, настроение?

— Лодыга же грек. Он в своей тарелке. Ему всегда комфортно здесь. А с Шапи я больше не разговаривал. Знаю, что Дзагоев тоже в Греции, но с ним ещё не виделись. Надеюсь, когда будем с его командой играть, пообщаемся.

— Алан пока совсем не играет.

— Он же только недавно перешёл, до этого был без команды, сборов не проходил. Нужно вкатываться. У нас в команде, например, такой подход: новичок должен сначала войти, влиться в коллектив. Всё потихоньку, дозированно происходит. Поэтому в ПАОКе постоянная ротация. Мы играем на два фронта, а скоро ещё и третий добавится — Кубок Греции. Если хочешь бороться за самые высокие места, без ротации не обойтись. Где-то выходишь на замену, где-то — в старте. Думаю, так же и Дзага будет потихоньку адаптироваться и набирать форму. Качества у него есть.

— Лишь бы без травм.

— Дай бог. Но он же давно без травм — в Казани в прошлом сезоне много сыграл.

+25°С в ноябре, сметана, гречка, пряники

— Стамбул — понятно, а в Греции много россиян?

— В Салониках много понтийцев, которые говорят по-русски. У нас в команде физиотерапевт — понтиец, в клубе есть сотрудники.

«По зарплате ушёл в минус, но не прямо-таки в огромный»

— К себе как к россиянину не чувствуете предвзятости?

— Не чувствовал ни в Турции, ни здесь. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем. В Финляндии, как я понял, аэропорт совмещён с автовокзалом. Так там стояли автобусы с табличками «Санкт-Петербург»: люди приходили, садились.

Магомед Оздоев с детьми Фото: Из личного архива Магомеда Оздоева

— Наслаждаетесь жизнью и игрой в Европе?

— Да, но я точно так же наслаждался жизнью в России. Здесь наслаждаюсь погодой.

— Когда не жарко?

— Да даже когда жарко. Греческие +25°С поприятнее московских или петербургских холодов, ха-ха. Мне интересно здесь находиться, играть, открывать что-то новое.

— Ожидания полностью совпадают с реальностью?

— Смотря что ожидать. Я отношусь к жизни спокойно и не жду сверхъестественных вещей. Живу одним днём и двигаюсь поэтапно. Для меня главное, чтобы все были живы-здоровы.

— Кузяев не скрывает, что ради мечты о Европе пошёл на существенное снижение зарплаты. Вы тоже?

— По зарплате ушёл в минус, но не прямо-таки в огромный. Но когда ты играешь в команде-чемпионе, то кроме зарплаты получаешь ещё и бонусы.

— В целом уровень зарплат в РПЛ и греческой Суперлиге сопоставим?

— Я никогда не интересовался зарплатами других игроков и не знаю средний заработок в российском футболе. Но, думаю, он относительно невысок. А в топ-командах России и Греции зарплаты плюс-минус одинаковые, если не брать звёзд, которые приезжали в РПЛ. В греческом футболе денег на покупку таких футболистов просто нет.

— Уровня Халка и Малкома?

— Да. Мне кажется, в Греции топ-игроков уровня Халка не было. Понятно, что звёзды класса Хамеса или Марсело приезжали в «Олимпиакос» не на маленькие зарплаты, но за них платить не нужно было. А за Халка — платили.

— Уровень цен в Греции выше, чем в России?

— Тяжело судить. Но тут ты платишь в евро, поэтому дороже. В Греции точно так же, как у нас, есть продуктовые магазины эконом- и премиум-класса — типа «Пятёрочки» и «Азбуки вкуса». Это не только в России — во всей Европе такая градация есть. Но в общем в Греции подороже, чем в России.

— Древний фразеологизм гласит, что в Греции всё есть. Хоть чего-то там нет?

— Мне всего хватает. В Салониках есть большой магазин с продуктами из России и СНГ. Иногда покупаем там сметану, гречку, пряники, конфеты.

— Если к вам обратится за советом молодой российский футболист: «Магомед, стоит из РПЛ ехать в Турцию, Грецию?» — что ответите?

— Если есть такое желание, почему бы нет? Надо ехать. Главное — отношение к делу. Если ехать ради того, чтобы просто поставить галочку «я поиграл в Европе» — какой смысл? А если едешь бороться и прогрессировать — это хорошо.

Сборная России, Карпин, ЧМ-2026

— После Евро в 2021-м вы ни матча не сыграли за сборную России. Эта страница в жизни уже перевёрнута или ещё допускаете возвращение?

— Не знаю, я давно не был в сборной, но раньше всегда приезжал туда с большим воодушевлением. Ты защищаешь честь страны и должен делать всё возможное, чтобы команда выиграла.

«Какая разница, 50 человек Карпин вызовет или 100?»

— За эти два года у вас были контакты со штабом сборной?

— Не было. Ни разу не разговаривали.

— Не задели слова Карпина годичной давности: «Старше 30 решили не вызывать»? Вам ведь на тот момент ещё не было 30.

— Да нет, не задели. Это же его личное мнение, кого вызывать, кого не вызывать. Честно скажу, мне нет особой разницы, кого Валерий Георгиевич вызывает, кого — нет. Кого считает нужным, того приглашает. Это его выбор. Раньше у меня не было выходных в паузы сборных, а теперь они есть. Больше времени провожу с семьёй. Но в сборную всегда ездил с удовольствием. Потому что сборная — это сборная. К тому, что сейчас не вызывают, я абсолютно нормально отношусь. Не вызвали и не вызвали. Я и не думал, что должен ехать. Пусть молодые играют. Всё равно турниров нет — только товарищеские матчи. Можно спокойно наигрывать футболистов, которые в дальнейшем смогут дать результат.

— Со стороны можно подумать, что у вас случилась какая-то размолвка с Карпиным.

— Какая размолвка может быть, если я никогда в жизни не общался с Карпиным? Я с ним лично не знаком даже.

— Ситуация выглядит странно, потому что мало кто из россиян в Европе столь же продуктивен, как вы.

— Надо спрашивать у Валерия Георгиевича, почему так. Я его мнения на этот счёт не знаю — ни с кем не общался. Раз нет интереса ко мне, значит, так нужно. Я же не буду звонить: «Почему меня не вызываете?» Моё личное мнение: пусть играют молодые.

Марио Фернандес и Магомед Оздоев (справа) на Евро-2020 Фото: Stuart Franklin/Getty Images

— Там уже не разберёшь — кто молодой, кто старый: половина РПЛ через сборную прошла.

— Это же хорошо. Пусть проверяют, смотрят вживую. Он же не работает с ними каждый день — только с «Ростовом». Хочет и остальных кандидатов увидеть — молодых парней из «Оренбурга», «Нижнего» или «Урала». Пока есть возможность импровизировать, смотреть, почему бы нет? Я считаю, это нормально. Понятно, все хотят результат, но невозможно всегда выигрывать. Наверное, пока идёт период адаптации. Какая разница, 50 человек вызовет или 100? По две тренировки в день, две команды — смотрят за всеми.

— Если отношение изменится, найдёте в себе мотивацию играть в ничего не значащих контрольных матчах, некоторые из них даже в зачёт рейтинга ФИФА не идут?

— В первую очередь, наверное, какой-то диалог должен состояться, чтобы понять — для чего, зачем? Я для себя эту дверь не закрывал. Если решу закончить со сборной, объявлю об этом.

— Хотелось бы выступить на ещё одном большом турнире?

— Любому футболисту, вне зависимости от возраста, хотелось бы сыграть на большом турнире. Чемпионат мира — это же как Олимпиада для спортсменов, которые ради неё всю жизнь тренируются. Это большой праздник, в котором все футболисты хотят поучаствовать. Надеюсь, наших парней туда всё-таки допустят

— Верите в это?

— Я надеюсь. Наверное, до конца года это будет понятно. Отбор на Евро закончится — начнётся квалификация ЧМ-2026. Хотя пока причин для оптимизма немного, судя по настроениям в спортивном мире.

— А вы развитием своей карьеры довольны?

— Я всегда доволен. У меня сложилась прекрасная карьера, и я играю дальше. В России выиграл всё возможное — хочется теперь повторить это в Греции. Любой спортсмен выступает для того, чтобы выигрывать трофеи. Тебя запоминают по добытым титулам. Поэтому мои ближайшие цели: выиграть чемпионат, Кубок Греции, пройти как можно дальше в еврокубке, а если получится, то и взять его. Понятно, что будет тяжело. Нужно работать.