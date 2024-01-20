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Что было в футболе в 2024 году, кого Зенит отправил во вторую команду, кто стал лучшим игроком года по версии ФИФА, тест

Как внимательно вы следили за футболом в 2024 году?
Кирилл Закатченко
Как внимательно вы следили за футболом в 2024-м?
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10 вопросов о событиях января.

Казалось, буквально на днях мы встретили 2024 год, а уже позади три недели. В январе в футбольном мире состоялось несколько интересных событий. К примеру, в Испании разыграли Суперкубок, ФИФА назвала лучшего футболиста прошедшего года, ЦСКА заполучил игрока «Зенита», а Рома попрощалась с Жозе Моуринью. И это, как вы понимаете, далеко не полный список.

Мы подготовили для вас тест, посвящённый первым футбольным событиям в 2024 году. Как внимательно вы за ними следили? Помните ли, какой клуб возглавил Андрей Тихонов? А кого «Зенит» отправил во вторую команду? Проверьте свои знания! Вопросов всего 10, и они не самые сложные. Как обычно, просим вас не пользоваться поисковиками. Свои результаты можно грузить в комментарии.

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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