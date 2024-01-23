От кого «Спартаку» избавиться в зимнее трансферное окно?

У «Спартака» в первой части сезона был достаточно глубокий состав. По мнению нового спортивного директора московского клуба Томаша Амарала, красно-белым не нужно такое большое количество игроков в заявке. На днях португалец рассказал в интервью для клубного YouTube-канала о желании уменьшить основную обойму.
«Одна из первых вещей, которую я сказал руководству и могу повторить это вам — нам надо сократить число игроков в первой команде, — сказал Амарал. — Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодёжи. Для этой гибкости нам необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходили по 10-15 новичков».
Таким образом, в ближайшее время можно ждать от «Спартака» нескольких трансферов «на выход». Кого должны продать или отдать в аренду (возможно, с правом выкупа) красно-белые? Мнение болельщиков не менее интересно, чем точка зрения специалистов. Давайте определим это с помощью голосования. Выбор за вами! Пишите, что думаете, и в комментариях.
Для нашего рейтинга мы отобрали семь наиболее подходящих, как нам кажется, кандидатур на расставание со «Спартаком» в зимнее окно. Все эти игроки выходили на поле в нынешнем чемпионате России.
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Илья Свинов, голкипер
23-летний вратарь появлялся в нынешнем чемпионате – сыграл в двух матчах с «Уралом» и «Зенитом», в которых пропустил шесть мячей. Кроме того, у Свинова одна игра в Кубке России – и четыре пропущенных гола от «Пари НН». Статистика, конечно, не очень хорошая. Илья остаётся «третьим номером» команды после Александра Максименко и Александра Селихова. Насколько он нужен «Спартаку» в этой роли? Может быть, стоит продать или отдать в аренду Свинова, чтобы его место занял кто-то из более молодых воспитанников красно-белых.
Виктор Мозес, правый полузащитник
Контракт нигерийского полузащитника завершается летом 2024-го, и, по неофициальной информации, «Спартак» не планирует продлевать соглашение с Мозесом. Большой вопрос, какая будет мотивация Виктора в оставшиеся месяцы. Возможно, было бы лучше отыскать вариант с продажей или хотя бы арендой 33-летнего игрока, чтобы что-то заработать и сэкономить на его зарплате. У Мозеса в этом сезоне 12 матчей в РПЛ (но только восемь с первых минут) и один в Кубке России. Нигериец забил «Оренбургу» и сделал голевую передачу во встрече с «Пари НН». Невысокая результативность.
Павел Маслов, центральный защитник
В этом рейтинге – сразу два центральных защитника. Маслов, судя по его игровому времени, шёл только под пятым номером для Гильермо Абаскаля после Срджана Бабича, Алексиса Дуарте, Георгия Джикии и Никиты Чернова. А то и под шестым, ведь в обойме испанца есть ещё универсал Руслан Литвинов. В РПЛ в текущем сезоне Маслов вышел на поле лишь однажды – получил около 15 минут с «Факелом». Ещё три игры у него в Кубке России. Контракт Маслова завершается летом 2024-го, правда, есть опция продления на год со стороны защитника, но у клуба могут быть другие планы.
Леон Классен, левый защитник
Левый защитник имел минимум практики в первой части чемпионата. Классен принял участие всего в двух матчах РПЛ и сыграл около 20 минут, тем не менее успел за это время отметиться голевой передачей. Леон вообще показал себя результативным игроком, несмотря на амплуа. В пяти матчах Кубка России он забил два мяча. Но вряд ли количество практики у 23-летнего игрока увеличится после возвращения в строй Томаша Тавареша. Стоит ли давать ещё шансы Классену или лучше продать его за полтора года до завершения контракта?
Павел Мелёшин, нападающий
У Мелёшина в этом сезоне появился хороший шанс после уходов в аренду Шамара Николсона и Кейта Бальде. Павел стал вторым центрфорвардом в команде после Александра Соболева, а в каких-то матчах – просто безальтернативным вариантом. Но свой шанс 19-летний нападающий по большому счёту не использовал. У Мелёшина три игры в РПЛ и пять в Кубке России, он забил один гол в ворота «Пари НН». Воспитанник «Спартака» признавался, что готов и сам отправиться в аренду, чтобы стабильно играть и расти. Возможно, Абаскалю действительно стоит его отпустить.
Максим Лайкин, центральный полузащитник
20-летний центральный полузащитник уже почувствовал вкус Премьер-Лиги: дважды выходил на замену в этом чемпионате. Правда, Лайкин получил чисто символическое время, сыграл всего несколько минут. А вот в своём единственном матче Кубка России – в плей-офф с «Оренбургом» – провёл на поле целый тайм. Теперь Абаскаль должен либо подтягивать одарённого воспитанника клуба к основе, либо позволить уйти в аренду. Прошлый сезон Лайкин отыграл как раз на правах аренды за «Нефтехимик», где набрался ценного опыта в Первой лиге.
Георгий Джикия, центральный защитник
У выпавшего из основы капитана «Спартака» через полгода завершается контракт. Что лучше: вести с ним переговоры до последнего, рискуя потерять Джикию свободным агентом, или продать его куда-нибудь уже в зимнее окно? Желающие подписать 30-летнего футболиста сборной России наверняка найдутся. В нынешнем сезоне Георгий провёл только шесть матчей в РПЛ. В восьми турах он оставался на скамейке запасных, кроме того, пропускал игры из-за дисквалификации и травмы. Ещё три матча Джикия сыграл в Кубке России.