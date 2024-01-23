От кого «Спартаку» избавиться в зимнее трансферное окно?

У «Спартака» в первой части сезона был достаточно глубокий состав. По мнению нового спортивного директора московского клуба Томаша Амарала, красно-белым не нужно такое большое количество игроков в заявке. На днях португалец рассказал в интервью для клубного YouTube-канала о желании уменьшить основную обойму.

«Одна из первых вещей, которую я сказал руководству и могу повторить это вам — нам надо сократить число игроков в первой команде, — сказал Амарал. — Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодёжи. Для этой гибкости нам необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходили по 10-15 новичков».

Таким образом, в ближайшее время можно ждать от «Спартака» нескольких трансферов «на выход». Кого должны продать или отдать в аренду (возможно, с правом выкупа) красно-белые? Мнение болельщиков не менее интересно, чем точка зрения специалистов. Давайте определим это с помощью голосования. Выбор за вами! Пишите, что думаете, и в комментариях.

Для нашего рейтинга мы отобрали семь наиболее подходящих, как нам кажется, кандидатур на расставание со «Спартаком» в зимнее окно. Все эти игроки выходили на поле в нынешнем чемпионате России.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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