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Чемпионат России по футболу, зимние трансферы 2024, кого нужно купить «Спартаку» чтобы побороться за золото, рейтинг

Замена Промесу или конкурент Соболеву? Определяем, кого нужно купить «Спартаку»
Никита Паглазов
Определяем, кого нужно купить «Спартаку»
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Как усилить команду Гильермо Абаскалю, чтобы побороться за тройку?

«Спартак» по окончании первой части сезона РПЛ ожидало громкое назначение: в клуб пришёл новый спортивный директор – Томаш Амарал. Красно-белым необходимо усиление состава, именно для этой цели португалец и оказался в России. «Спартак» после рестарта чемпионата ещё в силах побороться за место в топ-3. Но для этого необходимо совершить пару покупок. Какие именно позиции нужно усилить команде? Варианты определяете вы!

В ходе голосования варианты для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: какую позицию должен усилить «Спартак»?
«Спартаку» нужен новый центральный нападающий
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

«Спартаку» нужен новый центральный нападающий

Одна из самых проблемных позиций команды. В составе есть два чистых центрфорварда: Александр Соболев и Павел Мелёшин. Да, эпизодически на их месте выходили Михаил Игнатов и Квинси Промес, но это, скорее, пожарная мера. Молодой Мелёшин пока не тянет уровень команды-претендента на медали РПЛ. А Соболев забил всего три гола, да и из-за характера у Александра могут возникнуть проблемы вроде перебора карточек или дисквалификации. Усиление необходимо. Это осознают и в спортивном департаменте. Например, «Спартак» интересовался форвардом сербского «ИМТ Белград» Милошем Луковичем и Маркосом Леонардо из «Сантоса». Но от первого в итоге отказались, а второй перебрался в «Бенфику». Посмотрим, найдёт ли «Спартак» в итоге новичка в нападение.

«Спартаку» нужен новый центральный полузащитник
Фото: «Чемпионат»
2 место

«Спартаку» нужен новый центральный/опорный полузащитник

Гильермо Абаскаль пустился в эксперименты в первой части сезона. На позиции «восьмёрок» и «шестёрок» выходили: Хесус Медина, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов и Наиль Умяров. В общем, эксперименты продолжались долго. В итоге испанский тренер пришёл к схеме 4-4-2, где место в центре заняли Пруцев и Литвинов. Но если Абаскаль вернётся к расстановке с тремя полузащитниками, стоит рассмотреть вариант с усилением. Качественный опорник – давняя мечта фанатов «Спартака». Последним крутым футболистом на этой позиции был Фернандо. Да и бразилец скорее созидатель, нежели разрушитель. Или данную роль Абаскаль продолжит доверять Литвинову? Тогда стоит рассмотреть вариант с усилением позиции «восьмёрки».

«Спартаку» нужен новый крайний защитник
Фото: «Чемпионат»
3 место

«Спартаку» нужен новый крайний защитник

«Спартак» укомплектован на позициях по флангам обороны, но травмы и нестабильность футболистов заставляют думать о потенциальном усилении. Томаш Тавареш только восстановился от разрыва «крестов», и неизвестно, в каком состоянии подойдёт к весне. Олег Рябчук, купленный летом 2023-го у «Олимпиакоса», пока не впечатляет. Даниил Хлусевич и Даниил Денисов часто получают игровое время, но периодически «косячат». Есть ещё Леон Классен, но футболисту не хватает стабильности, чтобы навязать реальную конкуренцию. Возможно, «Спартаку» стоит взять ещё одного качественного и стабильного крайка?

«Спартаку» нужен новый центральный защитник
Фото: «Чемпионат»
4 место

«Спартаку» нужен новый центральный защитник

Одна из главных тем сезона в «Спартаке» – перевод капитана Георгия Джикии на скамейку. Гильермо Абаскаль доверяет паре Алексис Дуарте – Срджан Бабич. Нет сомнений, что игрока сборной России не устраивает положение дел. Плюс ко всему у Георгия через полгода истекает контракт со «Спартаком». Продлит ли он его? Не факт. Тогда, возможно, красно-белым стоит искать усиление в центр защиты уже сейчас. Да, есть ещё Никита Чернов и Павел Маслов, но качественный футболист в оборону никогда не помешает.

«Спартаку» не нужно усиление
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

«Спартаку» не нужно усиление

Гильермо Абаскаль и «Спартак» неровно провели первую часть сезона. Но, возможно, зимние сборы всё изменят и красно-белые наведут страх на всех весной? А испанскому специалисту не нужно усиление? Работа на тренировках – хорошая возможность «прокачать» футболистов. И сохранить деньги на будущие покупки.

«Спартаку» необходимо усиление на другую позицию
Фото: «Чемпионат»
6 место

«Спартаку» необходимо усиление на другую позицию

Возможно, «Спартаку» нужен новый вратарь или вингер? Если вы считаете, что Селихов и Максименко не слишком надёжны, а Промес и Зиньковский на флангах атаки не впечатляют, то этот вариант для вас.

Лидер «Спартака» снова угодил в неприятности? Не исключено, что клуб его потеряет:
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