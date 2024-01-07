Замена Промесу или конкурент Соболеву? Определяем, кого нужно купить «Спартаку»

«Спартак» по окончании первой части сезона РПЛ ожидало громкое назначение: в клуб пришёл новый спортивный директор – Томаш Амарал. Красно-белым необходимо усиление состава, именно для этой цели португалец и оказался в России. «Спартак» после рестарта чемпионата ещё в силах побороться за место в топ-3. Но для этого необходимо совершить пару покупок. Какие именно позиции нужно усилить команде? Варианты определяете вы!

В ходе голосования варианты для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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