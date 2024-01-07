Замена Промесу или конкурент Соболеву? Определяем, кого нужно купить «Спартаку»

«Спартак» по окончании первой части сезона РПЛ ожидало громкое назначение: в клуб пришёл новый спортивный директор – Томаш Амарал. Красно-белым необходимо усиление состава, именно для этой цели португалец и оказался в России. «Спартак» после рестарта чемпионата ещё в силах побороться за место в топ-3. Но для этого необходимо совершить пару покупок. Какие именно позиции нужно усилить команде? Варианты определяете вы!
В ходе голосования варианты для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартаку» нужен новый центральный нападающий
Одна из самых проблемных позиций команды. В составе есть два чистых центрфорварда: Александр Соболев и Павел Мелёшин. Да, эпизодически на их месте выходили Михаил Игнатов и Квинси Промес, но это, скорее, пожарная мера. Молодой Мелёшин пока не тянет уровень команды-претендента на медали РПЛ. А Соболев забил всего три гола, да и из-за характера у Александра могут возникнуть проблемы вроде перебора карточек или дисквалификации. Усиление необходимо. Это осознают и в спортивном департаменте. Например, «Спартак» интересовался форвардом сербского «ИМТ Белград» Милошем Луковичем и Маркосом Леонардо из «Сантоса». Но от первого в итоге отказались, а второй перебрался в «Бенфику». Посмотрим, найдёт ли «Спартак» в итоге новичка в нападение.
«Спартаку» нужен новый центральный/опорный полузащитник
Гильермо Абаскаль пустился в эксперименты в первой части сезона. На позиции «восьмёрок» и «шестёрок» выходили: Хесус Медина, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов и Наиль Умяров. В общем, эксперименты продолжались долго. В итоге испанский тренер пришёл к схеме 4-4-2, где место в центре заняли Пруцев и Литвинов. Но если Абаскаль вернётся к расстановке с тремя полузащитниками, стоит рассмотреть вариант с усилением. Качественный опорник – давняя мечта фанатов «Спартака». Последним крутым футболистом на этой позиции был Фернандо. Да и бразилец скорее созидатель, нежели разрушитель. Или данную роль Абаскаль продолжит доверять Литвинову? Тогда стоит рассмотреть вариант с усилением позиции «восьмёрки».
«Спартаку» нужен новый крайний защитник
«Спартак» укомплектован на позициях по флангам обороны, но травмы и нестабильность футболистов заставляют думать о потенциальном усилении. Томаш Тавареш только восстановился от разрыва «крестов», и неизвестно, в каком состоянии подойдёт к весне. Олег Рябчук, купленный летом 2023-го у «Олимпиакоса», пока не впечатляет. Даниил Хлусевич и Даниил Денисов часто получают игровое время, но периодически «косячат». Есть ещё Леон Классен, но футболисту не хватает стабильности, чтобы навязать реальную конкуренцию. Возможно, «Спартаку» стоит взять ещё одного качественного и стабильного крайка?
«Спартаку» нужен новый центральный защитник
Одна из главных тем сезона в «Спартаке» – перевод капитана Георгия Джикии на скамейку. Гильермо Абаскаль доверяет паре Алексис Дуарте – Срджан Бабич. Нет сомнений, что игрока сборной России не устраивает положение дел. Плюс ко всему у Георгия через полгода истекает контракт со «Спартаком». Продлит ли он его? Не факт. Тогда, возможно, красно-белым стоит искать усиление в центр защиты уже сейчас. Да, есть ещё Никита Чернов и Павел Маслов, но качественный футболист в оборону никогда не помешает.
«Спартаку» не нужно усиление
Гильермо Абаскаль и «Спартак» неровно провели первую часть сезона. Но, возможно, зимние сборы всё изменят и красно-белые наведут страх на всех весной? А испанскому специалисту не нужно усиление? Работа на тренировках – хорошая возможность «прокачать» футболистов. И сохранить деньги на будущие покупки.
«Спартаку» необходимо усиление на другую позицию
Возможно, «Спартаку» нужен новый вратарь или вингер? Если вы считаете, что Селихов и Максименко не слишком надёжны, а Промес и Зиньковский на флангах атаки не впечатляют, то этот вариант для вас.