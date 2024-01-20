Назначение Де Росси в «Рому» — ошибка. Решение клуба отдаёт популизмом

После увольнения Жозе Моуринью американские владельцы «Ромы» в тот же день объявили имя преемника — им вполне ожидаемо стал бывший капитан «волков» Даниэле Де Росси. 40-летний специалист, чей опыт ограничивается работой ассистента Роберто Манчини в сборной Италии и кратковременным пребыванием в СПАЛе из Серии В, подписал соглашение до конца сезона. Назначение в духе «хуже не будет», а если команда сотворит чудо и финиширует в зоне Лиги чемпионов, то можно будет подумать и о полноценном контракте.

Разумеется, лучшим вариантом было бы назначение Франческо Тотти, но после ссоры с владельцами «Ромы» и ухода из клуба в 2019 году это невозможно. Де Росси же, несмотря на мощный бэкграунд в «Роме» (17 сезонов, 616 матчей, 63 гола), сложно представить в роли постоянного тренера. И дело не только в небольшом опыте и скандальном характере.

Де Росси пришёл в «Рому» без плана, он лишь недавно получил тренерскую лицензию

По большому счёту, Де Росси мало отличается от Моуринью — как и португалец, основной упор в подготовке команды он делает на мотивацию, игру за эмблему и «ни шагу назад». Игроки римской команды достаточно наслушались похожих призывов и прочих психологических приёмов от Особенного, чьи конспекты давно и безнадёжно устарели. Римляне и без того напоминают загнанную недалёким наездником лошадь, а тут к ним приставили не менее ретивого погонщика, готового хлестать по бокам до полного изнеможения. В определённой мере это подтверждает и сам Даниэле.

Де Росси помогал Манчини, когда Италия выиграла Евро-2020 Фото: Claudio Villa/Getty Images

«От фразы «мой футбол» меня передёргивает. Вот если Гвардиола скажет «мой футбол» — хорошо, можно послушать, потому что он изменил футбол. То же самое касается Де Дзерби, Конте… Не думаю, что я нахожусь на их уровне. Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали. Если эта команда будет узнаваема и игроки будут знать, что делать, я буду рад. Если меня помнят как человека, который заставлял команды играть хорошо и побеждать, для меня этого будет достаточно», — отметил Дани.

По большому счёту этот спич можно считать ответом на вопрос «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» Очевидно, что никакого плана у Де Росси нет и быть не может по одной простой причине. Если Гвардиола, Де Дзерби или Манчини как в бытность игроками, так и после, в тренерском процессе, пытаются вникнуть в суть игры, то Даниэле — человек совсем другой материи. Импульсивность, безбашенность, агрессия, самопожертвование — эти характеристики позволили ему заслужить признание фанатов «Ромы». Однако команде сейчас необходимо другое — спокойствие, рациональный подход и оригинальные тактические ходы.

Де Росси привык играть сердцем — иногда такой подход дееспособен, но точно не в нынешнем положении барахтающейся на девятой строчке Серии А «Ромы». Тем более что совсем недавно в карьере легенды был похожий вызов, и всё закончилось провалом. Осенью 2022 года Де Росси стал самым молодым тренером Серии В, возглавив застрявший во второй половине турнирной таблицы СПАЛ. Формально Дани не имел права руководить командой, потому что к тому моменту обладал лишь лицензий УЕФА категории А — её наличие позволяет работать с командами до третьего дивизиона. Как это часто бывает в итальянских клубах, этот пункт обошли, вписывая в протокол другого человека с лицензией.

Сравнил Абидаля с мартышкой, а Манджукича обозвал «цыганским дерьмом»

СПАЛ под руководством Де Росси не только не воспрянул духом, но и скатился в зону вылета, поэтому уже в феврале 2023 года с начинающим тренером попрощались. Он не проработал с командой и полгода. То есть можно сделать вывод, что для роли кризисного менеджера Даниэле точно не годится. Полгода назад Капитан будущего, как прозвали легенду в «Роме» после ухода другого капитана, Франческо Тотти, получил лицензию УЕФА категории Pro, но вряд ли это многое меняет. Даже если представить, что «волки» на кураже и накачке нового тренера выдадут несколько победных матчей, то дальше-то что? Непонятно, какая стратегия у специалиста и видение современного футбола.

В СПАЛе у Даниэле не сложилось Фото: Alessandro Tocco/Getty Images

Пока что решение американских владельцев сильно отдаёт популизмом и желанием угодить болельщикам. Экспрессивным итальянцам такое очень заходит, и не только в футболе — можно вспомнить хотя бы эру управления страной Сильвио Берлускони, отличавшегося широкими жестами и ловкими манипуляциями. На протяжении всей игровой карьеры самовлюблённый Де Росси не раз подтверждал, что для него собственные интересы и имидж брутального вожака гораздо важнее командных целей. Поэтому его назначение — это попытка руководства дать разъярённым фанатам «хлеба и зрелищ».

Личность Де Росси следует рассматривать в двух временных отрезках — в эру капитанства Тотти и после ухода знаменитой «десятки». Лидерство и авторитет Ческо сильно давили на Даниэле, поэтому он из кожи вон лез, выжигал середину поля и показывал запредельный уровень футбола. Но стоило Императору Рима уйти на покой, как Де Росси сдулся. Так часто бывает с теми, кто долгое время живёт под постоянным давлением более именитого игрока, а когда получают власть, то расслабляются. Капитан будущего превратился из незаурядного игрока в довольного жизнью патриция.

Доказательств этому множество. Весь сезон-2016/2017 Даниэле играл ужасно и при этом давил на испытывавший финансовые проблемы клуб по вопросу продления истекавшего контракта. Почти в каждом интервью полузащитник уверял, что деньги для него не главное, и в то же самое время угрожал руководству уходом в МЛС и не соглашался на снижение огромной для Серии А и возможностей клуба зарплаты в € 6,5 млн. Лишь в мае 2017-го, когда капитан понял, что ультиматумы не сработали и можно вовсе остаться без клуба, он согласился на оклад в € 3 млн. Болельщикам же преподнёс это как высокий жест в сложной для «Ромы» финансовой ситуации.

На поле капитан вёл себя так же противоречиво. В ноябре 2017 года Дани ударил в лицо игрока «Дженоа» Джанлуку Лападулу, а затем имитировал фол со стороны соперника. Судьи правильно расценили ситуацию, удалили игрока «Ромы», после чего ему ещё прилетела двухматчевая дисквалификация. Можно после такого расценивать Де Росси как объект для подражания? Тем более что в его карьере таких эпизодов навалом.

Взять хотя бы умышленный удар локтем в нос американцу Макбрайду на ЧМ-2006, из-за чего Италия осталась на четыре матча без ключевого игрока и каким-то чудом выиграла турнир. Можно также вспомнить, как Капитан будущего сравнил Эрика Абидаля с мартышкой, а Марио Манджукича обозвал «цыганским дерьмом» и признался журналистам, что жалеет. Только не о словах, а о том, что не прикрыл рот рукой.

Поход в стриптиз-клуб в Москве, удар Икарди по лицу

Не красит экзальтированного бородача и история, произошедшая 10 лет назад — тогда он умышленно ударил в лицо нападающего «Интера» Мауро Икарди и огрёб трёхматчевую дисквалификацию. Можно сказать, что к удалениям располагала позиция Даниэле в середине поля, но разве для красной карточки обязательно стремиться сломать противнику ногу, как в матче Лиги чемпионов с «Порту» в 2016 году?

Говорят, Де Росси сильно изменился после женитьбы на дочери мафиози Массимо Пизноли в мае 2006 года — это позволило ему познакомиться с многими влиятельными представителями криминального мира, в частности с известным римским бандитом Джованни Де Карло. Выяснилось, что однажды Де Карло помог футболисту разрулить ссору в ночном клубе с другим влиятельным мафиози. По этому поводу телефон Даниэле прослушивали несколько месяцев. Но большинство фанатов «Ромы» об этом вряд ли вспомнит.

Впрочем, как и историю из 2014 года. Тогда после ноябрьской ничьей в Москве с ЦСКА (1:1) в Лиге чемпионов Даниэле и ещё два игрока «Ромы» отправились в стриптиз-клуб — звали с собой и Тотти, но капитан отказался. «Я ничего не делал, честно. Просто смотрел и даже не пил. Вы можете разрушить наши семьи», — угрожал Де Росси журналистам.

Де Росси в матче с ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот красивые жесты футболист очень любит — напоказ, чтобы все оценили и написали на первых полосах газет. В 2017-м он отказался выйти на замену в ответном стыковом матче с Швецией, вступив в перепалку с тренером «Скуадра адзурра» Джампьеро Вентурой. «Чёрт возьми, почему я должен выходить? Нам не нужно защищаться, нам нужно побеждать! Выпустите Инсинье!» — прорычал полузащитник. Дани, несомненно, знал, что за ним наблюдают камеры.

Наверняка многие, кто близко знаком с Де Росси, поморщились, когда в 2016 году на похоронах 92-летнего экс-администратора сборной Италии Пьетро Ломбарди (близкого друга Даниэле), он положил в гроб золотую медаль чемпиона мира, завоёванную 10 годами ранее. Игрок объяснил жест тем, что персонал команды незаслуженно оставили без медалей. Но тогда вопрос! Почему он не отдал медаль Ломбарди сразу после ЧМ-2006 в конфиденциальной обстановке?

Хочется ошибиться, но, скорее всего, Де Росси ждёт тренерская судьба Рино Гаттузо или Андрея Шевченко. Эти знаменитые игроки также начали работать с командами без соответствующего опыта и особых успехов не добились. Начинающим специалистам следует обратить внимание на подготовку испанских тренеров, которые несколько лет работают с молодёжью и лишь потом получают шанс во взрослых командах. Поэтому сегодня Де Росси нечего предложить «Роме».