Моуринью — всё?

Вся карьера Моуринью – это спор о его статусе. Ещё со времён, когда он взял Лигу чемпионов с «Порту» в 2004-м. В том же году на первой пресс-конференции в «Челси» он назвал себя Особенным (Special one). Прозвище, к которому потом ещё было много отсылок. Например, Клопп на первой пресс-конференции в «Ливерпуле» скромно назвал себя Normal one.

Жозе Моуринью в начале карьеры Фото: Ben Radford/Getty Images

В АПЛ Моуринью с ходу совершил революцию. Пока у одних тренеров было принято разделять игру лишь на владение и оборону, португалец сделал упор на третью фазу – переходную. «Челси» был той командой, которая наказывала соперников, когда они не успевали расставиться в обороне. Футбол Моуринью могли называть «автобусом», однако забавно, что этот термин подарил миру как раз сам Жозе – после первой же встречи с «Тоттенхэмом» (0:0).

Тогда тренер возмущался: «Есть команды, которые обороняются, но ловят момент для контратаки. Вот только это не про «Тоттенхэм». Они 90 минут играли на отбой. С таким подходом они могли просто припарковать клубный автобус перед воротами. Мне жаль болельщиков, которые заплатили £ 50 и увидели это. Такое случается, когда маленькая команда приезжает на стадион к большой команде».

Спор о статусе Моуринью со временем трансформировался – будто диалог уже шёл не среди общественности. Болельщики как раз быстро признали авторитет тренера, когда титулы встали на поток. Спор продолжился внутри самого Моуринью.

Свой последний сезон в «МЮ» Моуринью заканчивал, показывая болельщикам три пальца. Таким образом тренер напоминал фанатам «Челси», при ком они взяли три чемпионства (сезоны-2004/2005, 2005/2006, 2014/2015).

Свой последний сезон в «МЮ» Моуринью заканчивал, показывая болельщикам «Челси» три пальца Фото: Clive Rose/Getty Images

Жозе вообще в том сезоне неоднократно говорил о своих трёх чемпионствах, даже если это выглядело не очень в тему. Например, после крупного поражения от того же «Тоттенхэма» в августе 2018 года: «Знаете, какой был результат? 3:0. Вы понимаете, что это значит? Три – это ещё означает и три титула в АПЛ. Я один выиграл больше чемпионств, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три у меня. Два у них. Респект! Респект! Респект, друг! Респект! Респект!»

Моуринью сам выстроил вокруг себя целый мир, состоящий из врагов. Журналистам нужно напоминать про титулы, судьям нужно напоминать вообще про всё, ну и из команды необходимо кого-то периодически убирать – от Евы Карнейро до Ренату Саншеша. Поведение Моуринью называют токсичным (таким оно, по сути, и является), но это характер человека, который так подпитывается энергией. И только не думайте, что речь идёт о каком-то эмоциональном вампире. Вовсе нет. Просто ты находишься в спорте, где каждый день нужно доказывать, и тренер так заводит и свою команду, и самого себя. Ну и попутно пропускает из-за дисквалификаций больше матчей, чем другие тренеры в Серии А.

В последние годы назрел вопрос, который не хочется произносить вслух. Примерно, как имя Волан-де-Морта в «Гарри Поттере». Всё-таки за столько лет к Моуринью сформировалась симпатия. Даже вопреки той самой токсичности (а возможно, и благодаря ей). И всё же нужно задать этот вопрос: Моуринью – всё? Устарел? Не в плане его биологического возраста, само собой, а именно в отношении его идей, его влияния на футбол. Проще говоря, остаётся ли он до сих пор элитным тренером наравне с Гвардиолой, Клоппом и Анчелотти?

Победа в Лиге конференций (третьем по силе турнире Европы) – это единственный трофей тренера за последние шесть лет – как раз с тех пор, как он показывал болельщикам три пальца. Понятно, что кризисный «МЮ», вечно бестрофейный «Тоттенхэм» и современная «Рома» – это не те клубы, которые постоянно берут титулы. Пускай даже Моуринью уволили за неделю до финала Кубка лиги, а Лигу Европы он недавно упустил лишь по пенальти, но по факту всё равно получается один второстепенный трофей за шесть лет. Жозе об этом явно помнит. Что-что, а количество своих титулов он явно держит в голове, судя по высказываниям. Тут же его увольняют, когда ещё и места в Лиге чемпионов не намечается.

В Риме фанаты остановили машину Моуринью и трогательно с ним попрощались. Тренер едва сдерживал слёзы. И, похоже, эти эмоции – не только из-за расставания с очередным клубом. В этих слезах ответ на главный вопрос, который он сам себе задаёт ежеминутно.