Головин помог «Монако» приблизиться к трофею. Россиянин раскрутил голевую атаку

«Монако» с Александром Головиным в составе вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Монегаски переиграли на выезде «Родез» – седьмую команду Лиги 2. Между прочим, взяли реванш за то, что случилось год назад.

В январе 2023-го «Монако» выбыл из Кубка Франции как раз от «Родеза», проиграв дома в серии пенальти. Возможно, помня о той неудаче прошлого сезона, монегаски выставили на сегодняшний матч близкий к оптимальному состав. И хотя тренера Ади Хюттера тогда не было в команде, ему, вне всяких сомнений, напомнили о позорном вылете. Впрочем, кое-какие перестановки в основе «Монако» произошли. В частности, место Кёна в воротах занял резервный голкипер Маецки.

«Родез» и теперь совсем не боялся одного из лидеров Лиги 1. Уже на пятой минуте хозяева создали супермомент, и голодный до футбола Маецки спас «Монако» от пропущенного гола. Монегаски, конечно, имели преимущество, по крайней мере, по проценту владения мячом (доходило до 75% на 25%), но хозяева были не менее опасны. На исходе четверти часа команда Хюттера снова чудом избежала гола благодаря сейву польского вратаря после выхода один на один.

Впрочем, случилось это уже при счёте 0:1. «Монако» подошёл к воротам «Родеза» – и заработал пенальти. Гол соорудили игравшие в атакующей тройке с Головиным форварды Балогун и Бен-Йеддер. Первый нашёл этот пенальти (его сбил голкипер Сибуа), а второй реализовал 11-метровый.

Потом стал показывать себя Головин. Нанёс опасный дальний удар, затем заработал штрафной и мягкой передачей с этого стандарта положил мяч на голову Балогуну – американец из хорошей позиции пробил выше цели. А вот «Родез» спустя минуту эффективнее использовал свой штрафной. Мамбо, которого упустил новичок «Монако» Керер, забил головой. До конца первого тайма хозяева мало в чём уступали монегаскам. К перерыву «Родез» даже выигрывал по ударам – 8:4, в створ – 3:2.

Тем не менее в начале второго тайма «Монако» забил на классе второй гол, использовав первый же момент. В этой атаке поучаствовал Головин. Россиянин сделал передачу в центре на вышедшего на замену Аклиуше, а тот вырезал тонкий проникающий пас на Балогуна. Форвард убегал один на один и был сбит, но монегаскам не потребовался пенальти. Мяч полетел в ворота, а фактически с линии его добил в сетку Бен-Йеддер.

Монегаски словно какой-то груз сбросили с плеч после этого гола, заиграли легко, а футболисты «Родеза» заметно «подсели». Вскоре Головин мог стать автором голевой передачи или забитого мяча. В штрафной хозяев он отдал пас на Бен-Йеддера, а тот вместо напрашивавшегося удара решил вернуть мяч россиянину, но ассистент из бомбардира получился не очень хороший. Момент был упущен. Однако через несколько минут Бен-Йеддер оформил хет-трик. «Монако» удалась быстрая атака, и капитан пробил в касание после кросса с левого фланга.

Пропущенные мячи выбили из «Родеза» всю мотивацию – «Монако» в этот отрезок игры делал на поле, что хотел. Головин же стал играть глубже и больше отрабатывать у своей штрафной. Разве что в последние минут десять монегаски потеряли концентрацию, и тогда хозяева несколькими потенциально голевыми атаками разбудили трибуны полуразрушенного стадиона в Родезе (арена реконструируется по ходу сезона). Но Маецки был хорош.

Головин отыграл в кубковом матче ровно 90 минут – его заменили, как только пошло компенсированное время. Александр совершил 77 касаний мяча, нанёс один удар по воротам, отдал 83% точных передач и четыре паса под удар (больше всех в составах обеих команд). Кроме того, у россиянина два отбора мяча, два заработанных фола и один совершённый. Наш полузащитник заработал от статистического сайта Sofascore 7,8 балла – лучшая оценка из полевых игроков после Бен-Йеддера.