Фанаты вынудили вратаря «Милана» сбежать! А скандальный матч подарил мощную концовку

Меньян вернулся в игру только после того, как его уговорили одноклубники.

В Серии А полыхнул очередной скандал. На этот раз даже пришлось прервать игру с участием «Удинезе» и «Милана».

В конце первого тайма вратарь гостевой команды Мик Меньян пожаловался арбитру Фабио Мареске на поведение болельщиков «Удинезе». По всей видимости, те выкрикивали в адрес французского вратаря расистские гадости. Меньян сообщил об этом судье, после чего получил слова поддержки от одноклубников.

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А потом вратарь ушёл с поля и отправился в раздевалку. Судя по решительному настрою Меньяна, он не планировал возвращаться в игру. Голкипер всё-таки снова вышел на поле, но только после уговоров со стороны одноклубников. Те окружили вратаря в подтрибунном помещении и буквально упрашивали его вернуться в игру. Параллельно с этим несколько футболистов «Удинезе» подошли к «фанатке» и попросили болельщиков успокоиться.

Мик Меньян жалуется арбитру Фабио Мареске на поведение болельщиков Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Через какое-то время «Милан» вернулся на поле в полном составе — одноклубники всё-таки уговорили Меньяна. К тому моменту гости вели после гола Рубена Лофтус-Чика. Через несколько минут после инцидента «Удинезе» отыгрался — Меньяна застал врасплох удара Лазара Самарджича.

Портал Milan News, естественно, раскритиковал поведение фанатов «Удинезе»: «Ещё одна позорная страница в истории Серии А. Меньян покинул поле неоднократных расистских оскорблений со стороны болельщиков «Удинезе». Игру приостановили на несколько минут. Вместо футбола мы вынуждены обсуждать подобные вещи».

«В нашем виде спорта нет места расизму. Нас потрясли события в Удине. Мы с тобой, Мик», — гласит пост на странице «Милана» в социальных сетях. А пресс-служба Серии А опубликовала следующее сообщение: «Лига осуждает любые формы расизма».

Кстати, летом 2023 года глава Ассоциации судей Италии Джанлука Рокки рассказал, какие меры необходимо принять в случае проявления расизма на стадионах. «Никакого расизма на футбольном поле! Такие вещи недопустимы. Никто не должен проносить расизм на стадионы. При первых признаках арбитр может остановить игру на одну-две минуты. После этого офицер общественной безопасности решит, стоит ли прекращать матч, если расизм не прекратится».

Что касается матча, то во второй половине «Милан» сначала оказался в роли отыгрывающейся стороны после гола Флорьяна Товена, но в итоге вырвал победу. Сначала Лука Йович добил головой мяч в сетку после попадания Оливье Жиру в перекладину. А уже в добавленное время победу гостям принёс вышедший на замену Ноа Окафор. Кстати, Йович также вышел на поле по ходу матча, так что замены Стефано Пиоли сработали по полной программе. «Милан» перевернул игру и набрал три очка, несмотря на инцидент с Меньяном.