«Челси» одержал крупнейшую победу после ухода Абрамовича. Теперь сезон можно спасти

«Челси» уничтожил «Мидлсбро» в ответном матче Кубка лиги. Если в первом полуфинале команда Почеттино уступила (0:1), то теперь на своём поле лондонцам оказалось достаточно одного тайма, чтобы разгромить соперника.

Первые 10 минут «Мидлсбро» ещё сопротивлялся и даже смотрелся на равных с «Челси». А потом началось. Сначала Тьяго Силва отдал классную диагональ в штрафную на Бена Чилуэлла, который чуть-чуть не дотянулся. Затем он же отдал шикарную проникающую передачу, и сразу два игрока «Челси» вышли один на один. Рахим Стерлинг великодушно поделился мячом с Армандо Броей, но того опередил защитник «Мидлсбро» Джонатан Хаусон, пробивший по своим воротам.

«Челси» — «Мидлсбро» Фото: Кадр из трансляции

Затем у Брои был ещё один отличный момент, но удар пришёлся в соперника. Первым на рикошет отреагировал Энцо Фернандес, который бил уже в пустой угол – 2:0 в матче и 2:1 по сумме двух полуфиналов. Однако «Мидлсбро» при Майкле Кэррике старается играть в современный футбол с выходом от ворот низом. Конкретно в этот вечер, кажется, не стоило.

Третий и четвёртый голы в ворота гостей случились, потому что игроки «Челси» накрыли соперника сразу после выхода от ворот. Сначала всё сделал Аксель Дисаси. Сам отобрал мяч, сам протащил, а потом и сам замкнул прострел Стерлинга (каким же щедрым он стал после того, как запорол легендарный выход три в ноль с «Вулверхэмптоном»). И практически сразу после этого Коул Палмер отобрал мяч у защитника «Мидлсбро» в метре от штрафной и играючи реализовал выход один на один, словно это была тренировка.

«Челси» — «Мидлсбро» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Уже в перерыве Почеттино сделал первую замену. Можно было убрать с поля 39-летнего Тьяго Силву, но ушёл 23-летний Михаил Мудрик. Тренер «Челси» предоставил практику Нони Мадуэке, который едва не получил травму уже через несколько минут после выхода на поле. В целом происходящее во втором тайме носило, скорее, формальный характер. Основная интрига была в том, кто больше сыграет пяткой – Стерлинг или Палмер.

Воспитанник «Сити» на 77-й минуте оформил дубль, пробив на этот раз уже правой ногой. Похоже, Палмер действительно превратился в лидера команды (или по крайней мере атаки). А через четыре минуты Мадуэке сделал счёт уже непристойным – 6:0. Так много последний раз команда забивала в апреле-2022. После этого Почеттино позволил дебютировать за «Челси» 18-летнему Лео Кастлдину. Парень своей причёской напомнил Грилиша.

«Челси» — «Мидлсбро» Фото: Кадр из трансляции

А на 88-й минуте окончательный счёт установил (шок!) игрок «Мидлсбро». Морган Роджерс подкрался к штрафной и пробил идеально в дальний угол. Правда, на его лице не было особой радости после красивого гола. Невесёлый Роджерс.

Спустя сутки «Челси» узнает соперника по финалу Кубка лиги. Во втором полуфинале «Фулхэм» примет «Ливерпуль» (первая игра закончилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1). Финал состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли», и победитель гарантирует себе попадание в Лигу конференций.