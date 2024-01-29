Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Кто из известных футболистов забивал «Спартаку»: Модрич, Денисов, Месси, Роналду, тест

Забивал ли футболист «Спартаку»? Непростой тест для олдовых болельщиков
Георгий Илющенко
Забивал ли футболист «Спартаку»? Тест
Комментарии
Придётся как следует напрячь память.

Голы в важнейших матчах надолго отпечатываются в сознании болельщиков — как своих игроков, так и из других команд. Вы наверняка помните, что дубль англичанам в 2007-м завалил Роман Павлюченко, а на ЧМ-2010 в ЮАР сборная России не поехала в том числе из-за футболиста с забавной фамилией Печник. А если взять не слишком важные в историческом плане игры? Вспомните, кто забивал в них? Проверим на примере «Спартака».

Перед вами 12 вопросов. Советуем не подсматривать ответы в поисковике и желаем удачи!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android