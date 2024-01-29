Забивал ли футболист «Спартаку»? Непростой тест для олдовых болельщиков
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Придётся как следует напрячь память.
Голы в важнейших матчах надолго отпечатываются в сознании болельщиков — как своих игроков, так и из других команд. Вы наверняка помните, что дубль англичанам в 2007-м завалил Роман Павлюченко, а на ЧМ-2010 в ЮАР сборная России не поехала в том числе из-за футболиста с забавной фамилией Печник. А если взять не слишком важные в историческом плане игры? Вспомните, кто забивал в них? Проверим на примере «Спартака».
Перед вами 12 вопросов. Советуем не подсматривать ответы в поисковике и желаем удачи!
Комментарии
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