«Мы поддерживаем Джикию». Зиньковский рассказал об обстановке в «Спартаке»

Поговорили с полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским после первого матча красно-белых на Winline Зимнем кубке РПЛ с «Ростовом». Обсудили результат, зимние сборы и, конечно же, главную тему недели — громкое интервью агента Джикии «Чемпионату».

«Мы только в начале подготовки. Всё будет хорошо»

— Как тебе состав участников Зимнего кубка?

— Турнир международного статуса. Нормальные соперники. Посмотрим, как будут проходить следующие матчи. Всегда интереснее играть с нашими командами, а на сборах — с какими-то зарубежными. Отличная практика — посмотрим, как дальше будет складываться.

— Что не получилось в матче с «Ростовом»?

— Бывает такое. Сейчас идёт подготовка. Повторюсь: такое бывает в предсезонке. Может быть, кому-то показалось, что «Ростов» был лучше готов — это факт, они раньше начали. В первом тайме играли, было нормальное движение. Мы больше контролировали мяч, а они больше были на своей половине поля. Конечно, хотелось выиграть и в этом матче, и в следующих. Но мы только в начале подготовки. Всё будет хорошо в любом случае.

— Как отреагировали на ляп Максименко в первом тайме?

— Все поддержали его. На то и товарищеские матчи на сборах. Такое случается. Пускай будет здесь, чем в официальной игре.

— Писали, что Ломаев может оказаться в «Спартаке». Обсуждал с ним это?

— С Ванькой это не обсуждал. Не знаю.

— У «Спартака» достаточно сильная вратарская линия?

— Да, три вратаря хорошего уровня. Поэтому не знаю, зачем нам ещё четвёртый (смеётся). Но это не моя компетенция.

«Спокойно отношусь к рутине на сборах»

— Что можешь вообще сказать о сборах? Как настроение в команде?

— Первую часть сбора прошли плодотворно. Много побегали, поработали с мячом. То, что планировал тренерский штаб, выполнили, и думаю, что хорошо. Подготовка идёт стандартно. Сейчас будет больше матчей.

— У вас много активностей в работе. Запомнился твой розыгрыш в пляжном волейболе.

— Да, я забил один.

Антон Зиньковский Фото: spartak.com

— Такие переключения помогают отвлечься от рутины?

— Я спокойно отношусь к рутине на сборах. Мы будем чуть больше 40 дней здесь. Всё равно приедаемся друг другу. Такие разгрузочные дни хорошо влияют на атмосферу. Все отлично поиграли в волейбол, расслабились и выдохнули. Атмосфера в команде хорошая. Этому способствуют активности.

«Обсуждать слухи — не наше дело»

— То есть слухи про Абаскаля и Джикию на команде никак не отражаются?

— Все работают. Все дают команде то, что могут дать. Тренер делает свою работу, игроки — свою. Обсуждать слухи — не наше дело. Игроки тренируются, работают и доказывают. Каким будет выбор тренера — посмотрим в чемпионате.

— После заявления агента Джикия как-то изменился?

— Почему он должен измениться? Это его агент. Не знаю, зачем это обсуждать. Мы поддерживаем Георгия. Если ему это нужно будет, то могу это официально сказать. Мы особо это не обсуждаем. Каждый делает свою работу. Если агент посчитал нужным так сказать — вообще без проблем. Джикия тренируется, работает и доказывает, как и мы все. Нам всем есть что доказывать и что улучшать в нашей работе.

— Всё закипает вокруг «Спартака».

— Это у вас закипает, наверное, или от вас какие-то новости (улыбается). У нас ничего не закипает. Мы работаем, и я надеюсь, что мы на правильном пути. Готовимся к чемпионату. У нас будет трудное начало — много игр. Кубок ещё, где в ответной игре нужно будет побеждать. Все настроены на подготовку.

— Что можешь сказать о новичке Угальде? Для многих он неизвестный персонаж.

— Для нас тоже. Угальде с нами меньше недели. Знакомимся. Он уже проводит матчи. Влился в коллектив, всё нормально. У нас многие говорят на английском или испанском — Угальде знает оба. На русском, понятно, не говорит. Но я думаю, что какие-то слова в скором времени будет понимать. Может, даже за этот сбор освоит несколько слов, которые на поле нужны. Угальде — хороший, добрый и спокойный парень. Первые впечатления такие. В футболе активный, даёт много движения. Видно, что хороший футболист. Рады приветствовать и ждём результативных действий от него.

Манфред Угальде Фото: spartak.com

— Следите за выступлением Бонгонда на Кубке Африки?

— Конечно. Матчи смотреть не получается. Трансляции ещё не найдёшь! Но не суть. Следим, конечно! Сейчас идут параллельно два чемпионата: Азии и Африки. Смотрим их. Особенно следим за выступлениями наших ребят.

— Переписываешься с ним? Может, что-то рассказывает?

— С ним не переписываемся. Смотрим на результаты. Дай бог ещё дальше пройдут. Например, Южная Корея проиграла Иордании. Могут в финал выйти, поэтому будем болеть (уже после этого разговора сборная ДР Конго со счётом 0:1 уступила Кот-д'Ивуару и в субботу, 10 февраля, сыграет с командой ЮАР в матче за третье место. — Прим. «Чемпионата»).