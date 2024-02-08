«Зенит» просто издевался над китайской командой Слуцкого

Российский тренер «Шанхай Шёньхуа» в одиночестве ходил по бровке и будто не знал, что делать. В ворота его команды влетело шесть мячей.

Зимние сборы «Зенита»– это не только матчи и тренировки, но и встреча старых друзей. За месяц в гости приезжали Бакаев, Малком, а на игру с командой Слуцкого заглянул Сердар Азмун. Хотя в его приезд верилось слабо. Всё-таки вчера Иран болезненно вылетел с Кубка Азии. Но Сердар всё равно воспользовался возможностью и приехал к партнёрам, с которыми выступал три года. Обнялся с Семаком, сообщил, что дела идут хорошо и пообщался со всеми бывшими одноклубниками. Естественно, фигура Сердара затмила для большинства из тех, кто не попал в заявку на саму игру. Было что вспомнить. Александр Медведев даже попросил спросить у Азмуна, чем его кормят в Италии. Видимо намекая, что футболист похудел. Интересно, что в последние пару лет так или иначе появлялись слухи о возвращении иранца. Но раз за разом опровергались. Однако сейчас точно можно сказать, что все старые обиды забыты. Они были, если вспомнить, как Сердар уходил. Но время сохраняет в основном лучше воспоминания.

Хотя сам матч тоже привлекал – Слуцкий против Семака. Встреча двух клубов Кубка равноправия с самыми статусными и дорогими составами.

«Шанхай Шэньхуа» был временным лидером турнира – у команды две победы. Поэтому встреча с «Зенитом» могла сделать их чемпионами. Но нужно было побеждать. Или как минимум играть вничью. Все ждали борьбы.

Слуцкий перед матчем долго и доброжелательным обсуждал что-то с Семаком. Но выглядел уж слишком сосредоточенным. Будто предчувствовал неладное. В начале игры он отправил всех своих ассистентов на трибуну и остался на бровке один. Интересно, что большую часть матча он молчал. Или шептал что-то про себя. Подсказ в основном шёл с трибуны – от Яровинского и Березуцкого, но в основном были базовые подбадривания. Между собой тренеры обменивались разве что взглядами и короткими репликами: кратко обсудили, например, кого менять во второй тайме. К тому моменту «Шанхай» уже крупно летел, так что это вряд ли что-то изменило.

Не сказать, что «Зенит» был особенно агрессивен. Просто с первых минут помчал пользоваться свободными зонами и ошибкам. Первый гол – олицетворение кошмара в обороне. Только посмотрите как мяч докатился до Педро.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересное наблюдение по стартовому составу «Зенита» – только один россиянин в основе. И ещё два бразильца с паспортами – Марио и Клаудиньо. В остальном – одни легионеры. С такой основной команда не вписалась бы в лимит РПЛ, но в товарищеском матче всё допустимо.

Первые полчаса российская команда полностью контролировала происходящее на поле. Но соперник включился в последние 15 минут – действительно начал совершать опасные подходы. Но прежде, чем претендовать на гол, они пропустили снова. Мяч забил Кассьерра.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А вот в конце тайма у китайской команды было два реальных шанса сравнять счёт – после двух ошибок Адамова на выходе. Но в первом случае подстраховал Марио, а во втором – с ленточки выбил сам кипер. После перерыва «Зенит» снова навалился на соперника. И здесь уже полетело всё. Еще два гола Кассьерры, мяч Сантоса и в концовке историю закончил Мантуан.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Когда проигрываешь 0:6 – уже не особо думаешь о футболе. Поэтому в концовке футболисты чуть не подрались. «Шанхай», естественно, был взбешён происходящим. Хорошо, что судья вовремя остановил разборку. А вскоре дал и финальный свисток. По такой игре на команду Слуцкого было просто жалко смотреть – матч скорее был похож на издевательство.