«А мы — третий финалист Кубка Азии!» Как вратарь из России стал героем Таджикистана

Сборная Таджикистана стала сенсацией Кубка Азии. С первого раза команда добралась до четвертьфинала. Один из героев турнира — уроженец Нижнего Новгорода Рустам Ятимов. В интервью «Чемпионату» вратарь рассказал о досадном вылете, встрече с президентом страны во время группового этапа и сумасшедшей поддержке болельщиков.

«С Ливаном судья добавил 16 минут, а с ОАЭ сыграли четыре тайма плюс компенсированное время!»

— Какие эмоции остались от Кубка Азии?

— Двоякие впечатления. Есть ощущение, что могли попасть в полуфинал. Жалко, потому что шанс был действительно очень хороший. По ходу турнира нам где-то везло, но с Иорданией как раз фарта и не хватило. Момент с пропущенным мячом — просто несчастный случай. Игра была на 0:0, а дальше наши шансы увеличились бы. Но для первого выступления на Кубке Азии четвертьфинал — неплохой результат. Могли и после матча с Ливаном поехать домой, и после игры с ОАЭ. Вроде и чувство удовлетворения есть — историю написали, однако могли и дальше пройти.

— Добавляет горечи, что вылетели из-за автогола?

— Да, игра равная была с Иорданией. Хоть они после нас обыграли Южную Корею, но этот соперник был по зубам сборной Таджикистана. Если честно, мы очень сильно устали к четвертьфиналу: за 20 дней сыграли пять игр в очень серьёзном темпе. Я впервые в жизни провёл игры, где к таймам добавляли минимум пять-семь минут. С Ливаном судья добавил вообще 16, а с ОАЭ сыграли четыре тайма плюс компенсированное время. Конечно, подустали.

Рустам Ятимов Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

— Усталость — главная причина поражения в матче с Иорданией?

— В каждой игре тратили много эмоций — в этом плане ещё просели. Повторюсь, по-разному могло сложиться. По приезде в Таджикистан нас тепло встретили болельщики. Было очень приятно.

— То, что уступили только финалисту, немного скрашивает досаду?

— Если так подумать, то мы проиграли как раз только двум финалистам: Иордании в четвертьфинале и Катару на групповом этапе. Получается, мы третья команда-финалист, ха-ха.

«Главной задачей для сборной Таджикистана был выход из группы»

— Ожидали, что с первого раза так получится?

— Выход из группы был главной задачей для сборной Таджикистана. Даже плей-офф уже был бы хорошим результатом для нас. В первой игре с Китаем владели преимуществом, но повезло, что судья отменил гол соперника. После этого матча мы поверили в себя, поняли, что все команды такие же, как мы. Может быть, кто-то по антропометрическим и физическим данным чуть сильнее, однако уровень приблизительно одинаковый. Кстати, с Китаем была очень важная игра, потому что нужно начать с позитивного результата. Эта ничья играла роль на протяжении всего группового этапа. С Катаром сыграли неплохо, но матч был неоднозначным. Не люблю комментировать работу арбитров, однако он не совсем разобрался в эпизоде с забитым мячом — немного поплыл, потерял нить игры и отдал предпочтение Катару.

А потом была игра жизни и всего турнира с Ливаном. Получилось очень непросто: отменили наш гол из-за сантиметрового офсайда, мы пропустили в начале второго тайма, снова нам не засчитали гол. Но хорошо, что перевернули игру: Парвиз Умарбаев положил хороший штрафной, а Нуриддин Хамрокулов забил один из самых красивых мячей на турнире.

«Встреча с президентом — незабываемые ощущения, не каждому выпадает такой шанс»

— Расскажите о встрече с президентом перед игрой с Ливаном.

— Очень тепло нас принял, все ребята были под большим впечатлением. Мы общались целый час, он разрядил обстановку. Очень приятно, что первый человек страны уделил время. У него чёткое расписание, и пяти минут найти трудно, а он выделил для нас час и пообщался. Незабываемое ощущение, потому что не каждому человеку выпадает шанс встретиться с президентом.

— Какой соперник удивил больше всего на Кубке Азии?

— Как раз Катар и Иордания — очень неплохие команды. У катарцев вся игра строится через Афифа. Он очень нестандартный нападающий, быстро мыслит. А у Иордании есть Аль-Тамари из «Монпелье». У этих команд хорошие линии нападения. Катар пытается быстро играть. А Иордания надёжна в защите, стараются доставить мяч до своих лидеров, а те создают моменты за счёт индивидуальных качеств.

«Если бы мы прошли в полуфинал, прилетело бы 10 самолётов с болельщиками»

— Как болельщики переживали ваше выступление? Были новости из Таджикистана?

— Конечно, постоянно чувствовалась поддержка, люди посещали наши игры. Например, на игру с Иорданией прилетело три самолёта. Говорили, что если бы мы прошли в полуфинал, то заказали бы ещё 10! В интернете приходили сообщения, что после матча с ОАЭ в Душанбе люди выходили на улицы. Это праздник для всех. Хочется сказать спасибо нашим соседям из Узбекистана, Казахстана и Киргизии — приходили и поддерживали нас, даже из Ирана приезжали и переживали. Это приятно. Сначала такой ажиотаж не ощущался, но по возвращении видишь, что люди под большим впечатлением — все говорят о футболе. Не ожидал, что будет такое внимание.

— Наверное, многим в России хотелось, чтобы Узбекистан и Таджикистан встретились в финале.

— Нам бы этого тоже хотелось! К сожалению, и мы, и Узбекистан закончили своё выступление в четвертьфинале.

Рустам Ятимов Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

— Остались довольны своей игрой на Кубке Азии?

— Считаю, что неплохо получилось, но мог сыграть лучше в некоторых моментах, вытащить пару пропущенных мячей. Была непростая подготовка. В игре с «Аль-Насром» я получил микроповреждение, сначала больше лечился — почти не тренировался. Хорошо, что за короткий промежуток времени получилось привести себя в боевые кондиции.

«Если буду переходить в другой чемпионат, хотелось бы отблагодарить свой клуб»

— Тренеру вратарей сборной России Кафанову понравилась ваша игра на Кубке Азии. Были неожиданные поздравления?

— Очень приятно услышать такие слова от Виталия Витальевича. После игр постоянно звонил Игорь Черевченко, с Дмитрием Тяпушкиным, который работал тренером вратарей в «Истиклоле», были на связи. Перед матчем с ОАЭ он мне подсказал информацию об атаке соперника. Если не ошибаюсь, взял он её у сборной Казахстана.

— После Кубка Азии чувствуете, что интерес к вам от других клубов стал выше?

— Может быть, но у меня действующий контракт с «Истиклолом». Если и переходить куда-то, то очень хочу, чтобы за меня заплатили определённую сумму, которую выставит мой клуб. В «Истиклоле» я провёл очень много времени, сыграл свои первые игры во взрослом футболе, впервые вызвался в сборную. Я это никогда не забуду. Поэтому хотелось бы отдать дань благодарности клубу, если вдруг переходить в другой чемпионат. Пока я здесь, у меня нет конкретных предложений, кто может заплатить эту сумму.

— Была информация, что «Пари НН» проявлял интерес.

— Если они опровергли это, значит, так и есть.