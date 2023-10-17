«С Роналду ругался по-русски». Как парень из Нижнего Новгорода взбесил Криштиану

Видео перепалки Роналду с вратарём «Истиклола» разлетелось по интернету. Но мало кто знает, что герой ролика Рустам Ятимов родился в России и тренировался в нижегородской «Волге». Сейчас Ятимов — основной голкипер сборной Таджикистана. В интервью «Чемпионату» Рустам рассказал о ссоре с Криштиану, смене гражданства, азиатском футболе и желании играть в РПЛ.

Из-за чего повздорили Роналду и Ятимов

— Что вы не поделили с Криштиану?

— Он немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задаёт хороший темп, и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально — так делают все команды.

— Как происходил диалог?

— Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции — нормальные вещи.

— Роналду всё ещё хорош в своём возрасте?

— Криштиану — очень качественный футболист. Я понял, почему он обладатель пяти «Золотых мячей». Быстрый, резкий, нестандартно думает. Смотришь: он принимает мяч в нашей опорной зоне, где до ворот ещё далеко, только отыграл на фланг, а уже прыгает в штрафной — пытается забить.

— Какие эмоции были, когда узнали, что будете играть против Роналду?

— Если честно, ничего особенного не испытал. Обычная игра. Все говорили: «О, Роналду!», но они такие же футболисты, только быстрее, техничнее и умнее. Я не ждал эту игру с нетерпением, волнения тоже не было. Готовился по-обычному.

— А как болельщики восприняли приезд звёзд?

— Для них это был праздник! Люди этого ждали. Когда играли с катарским клубом «Аль-Духаиль», трибуны заполнились тысяч на 20. Ажиотаж вокруг игр был большой.

Рустам Ятимов Фото: Supakit Wisetanuphong/Getty Images

Кто такой Рустам Ятимов

— В России немногие знают вашу биографию. Расскажите о своих родителях.

— Моя мама — русская. Родилась в Нижнем Новгороде. Там и познакомилась с папой, который родом из Таджикистана. А потом родился я.

— Как появился интерес к футболу?

— В детстве я чем только не занимался. Было и плавание, но в основном бегали во дворе. А во втором классе тренер спросил, у кого есть желание заниматься футболом. Я и ещё несколько человек согласились. Так и попал в этот вид спорта.

— Каким было ваше детство?

— Я бы не сказал, что оно было трудным. У нас обычная среднестатистическая российская семья. Да, брендовую одежду родители мне не покупали, но еда была правильная. Всего хватало.

— Часто приходилось драться?

— Я и сейчас такой человек: обычно спокойный, однако когда что-то не нравится — могу зажечься. Нельзя сказать, что таких ситуаций было много — дрались, как все дети.

— Когда в последний раз были в Нижнем Новгороде?

— На Новый год. Закончился сезон, дома побыл месяц, потом опять поехал в Таджикистан. А летом очень короткие паузы, поэтому не получилось съездить. Прямых рейсов до Нижнего Новгорода нет, а лететь через Москву на два-три дня не очень комфортно.

— По чему больше всего скучаете в России?

— По Нижнему Новгороду, конечно. Это один из моих любимых городов. Теперь ещё и Душанбе — тут уже шесть лет. Скучаю по родителям, друзьям. Со многими с детства общаемся и дружим. Этого не хватает. Но сейчас XXI век — созваниваемся, общаемся и шутим.

— Когда вы попали в «Волгу», команда уже вылетела из Премьер-Лиги. Что было с футболом в тот период в Нижнем Новгороде?

— Начну с того, что, когда «Волга» была в РФПЛ, я ходил в школу. Это были потрясающие эмоции для любого ребёнка. В город приезжали хорошие команды. У «Зенита» были Халк, Витсель, Кержаков. Те же ЦСКА со «Спартаком»! А у «Анжи» — Роберто Карлос, Виллиан, Траоре. На трибунах вообще не было свободных мест.

Но после вылета начались финансовые проблемы, команде запретили регистрировать новичков. И тогда меня заявили за «Волгу». Было потрясающее время: мне 17 лет, команда в ФНЛ. Эмоции от того периода только положительные.

— Мячи подавали звёздам?

— Нет, только с трибун на них смотрели. Ходили на стадион постоянно. Все хотели попасть на матчи, когда приезжали такие команды. В городе был маленький праздник.

— Были сложности в детско-юношеском футболе в Нижнем Новгороде?

— У нас не было супершколы, как в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре. Но когда «Волга» была в РФПЛ, всё было на высшем уровне: нас одевали, выдавали обувь. После вылета многое изменилось, стало не всё так прекрасно.

— Знакомые из школы заиграли на высоком уровне?

— Наверное, только Богдан Овсянников. Он, правда, помладше. Так получилось, что меня подтянули в «Волгу», а он поехал в Академию имени Коноплёва. Сейчас Богдан в «Крыльях Советов», недавно обыграли «Спартак» 4:0. А остальные ребята только во Второй лиге играли.

— В «Волге» вы пересекались с Талалаевым. Какой он тренер? Многие говорят про его жёсткие методы.

— Я тогда был мальчишкой, которому 17 лет. Мне всё было в радость. Повторюсь, об этом периоде только положительные воспоминания. Спасибо тем людям, которые дали шанс. Но с того времени мы с Андреем Викторовичем больше не пересекались.

Рустам Ятимов Фото: Supakit Wisetanuphong/Getty Images

Как вратарь попал из России в Таджикистан

— Когда вы в первый раз побывали в Таджикистане?

— Впервые приехал в январе 2017 года. А всё получилось так: в «Волге» играл Искандар Джалилов, который родом из Душанбе. Перед Новым годом он мне позвонил и спросил, есть ли желание переехать. Тогда сборная Таджикистана искала вратаря, а мне были готовы сделать паспорт. Я сидел без дела и поехал в «Истиклол», провёл две-три контрольные встречи — мною остались довольны. Подписал контракт, но меня не смогли заявить. В итоге я тренировался, однако играть нигде не мог. Ощущение было не вау. Где-то даже себя чувствовал ненужным.

— Самое сложное время в карьере?

— Спустя время могу сказать, что трудности нужны. Они делают тебя сильнее. Я не опускал руки в тот момент: ждал шанс, чтобы где-то себя показать. Потом был полгода без команды — играл в КФК.

— Что было дальше?

— В 2018 году снова позвонили из «Истиклола» и сказали, что все документы будут готовы. Я вернулся. Меня сначала заявили с российским паспортом, а уже в 2019-м я получил гражданство Таджикистана. Начал играть за сборную U23 и потом дебютировал за национальную команду.

— Быстро приняли решение о смене спортивного гражданства?

— Особо не раздумывал. В своё время в «Волге» был вратарь Сергей Парейко, который выступал за Эстонию. Он всегда говорил, что престижно играть за любую сборную. Тем более Таджикистан — моя кровная родина, отсюда мой отец, дед и бабушка. К тому же я понимал, что международный опыт отличается от местного чемпионата.

— В сборной России не было бы шансов?

— Конечно. В сборной России о моём существовании, наверное, и не знали.

— Как быстро привыкли к стране?

— Раньше как-то не доводилось там бывать. Адаптация прошла успешно, все говорят по-русски. Вообще, таджикский народ очень гостеприимный. Сразу подружился с Николой Стошичем — сербским вратарём, который приехал в Таджикистан мальчишкой. Все помогали, чем могли.

— Какой уровень у сборной Таджикистана?

— Если судить по результатам, то недавно впервые вышли на Кубок Азии: в январе будет финальная стадия. До этого тоже могли выходить, но немного не получилось. Это аналог чемпионата Европы. Уровень команды растёт. В руководстве федерации все заинтересованы в развитии. Главная задача на следующие годы — поехать на чемпионат мира. Это будет очень полезно для страны, для популяризации спорта. Тогда люди во всём мире узнают о Таджикистане.

— Как обстоят дела с инфраструктурой?

— Люди стараются, строится новый стадион. Правда, сейчас возникли некоторые проблемы — стройка заморожена. Но в течение года-двух стадион, думаю, достроят. На другом — скоро поменяют искусственный газон на натуральный. Потихоньку развитие идёт.

— Чемпионат мира — реальная цель для Таджикистана?

— Почему нет? Нужно стремиться и работать. Если не верить, то тогда лучше и не играть вообще.

Рустам Ятимов Фото: Stringer/Getty Images

Что его удивило в Ираке и Индии

— Благодаря сборной вы побывали во многих необычных странах. Какая больше всего запомнилась?

— Когда еду играть, то обычно стараюсь не вылезать из номера в гостинице. В тот момент мне это просто неинтересно. Можно прогуляться после игры. Наверное, больше всего запомнилась Япония. Уровень жизни там на очень высоком уровне, отношение людей хорошее.

В Ираке нас встретили очень позитивно. Мы ехали в сопровождении трёх пикапов с пулемётами, у которых огромные пули. Я такие никогда в жизни не видел! Если такая пуля попадёт в дверь, то она разлетится в щепки.

— В такой момент не ощущаешь себя суперзвездой?

— Нет, такого не было, ха-ха. Нам сказали, что это на всякий случай. Мы были в регионе, где всё спокойно — на границе с Кувейтом. Но это точно запомнилось!

А ещё ребята рассказывали историю о том, как они играли то ли в Палестине, то ли в Иордании. На стадионе не было болельщиков, по периметру стояли снайперы, а во время игры были слышны взрывы.

— А где не понравилось?

— Наверное, в Индии. Там было трудновато. Очень не понравилась еда — специфическая и острая.

— Вы играли с Северной Кореей. Какие впечатления?

— Гостевую встречу с ними мы проводили в Индии, поэтому в самой Северной Корее я не был. Но сразу вспоминается случай. Происходит пауза в матче, на поле выбегает доктор Северной Кореи, а я взял у них бутылку. Начинаю пить, а вода в ней солёная. Не знаю, сколько туда накидали соли. Я даже не сразу понял, что к чему. Пообщался с доктором, и оказалось, что у них запрет на витаминизацию. Поэтому корейцы добавляют обычную соль в воду, чтобы влага не уходила из организма в жаркую погоду.

— Какие там футболисты?

— Роботы! Они всё время бегают и не устают. Технически они не очень оснащены, но в плане выносливости, самоотдачи и задач на игру отдаются на 100%.

«Волга» против «Зенита» с Халком Фото: Сергей Литвак, «Чемпионат»

На что претендовала бы сборная России в Азии

— Как бы выглядела сборная России в азиатском футболе?

— Однозначно была бы на ведущих ролях. В топ-5 команд точно входила бы. Главные конкуренты — Южная Корея, Иран, Япония, Катар.

— Трудно было бы отобраться на чемпионат мира?

— Трудности всегда были и будут, потому что на выезде сложно играть. В юго-восточной части Азии очень влажно — сборной России было бы непривычно. В том году мы играли на турнире в Таиланде. Начался матч под небольшим дождём, а потом он стал сильнее, и дренаж поля не выдержал. Было невозможно играть в футбол — каждые 10 метров лужи. В гостях однозначно были бы сложности, но на своём поле сборная России всех «закрывала» бы без особых усилий.

— Ещё одно не очень известное соревнование для российского зрителя — азиатская Лига чемпионов. Что это за турнир?

— «Истиклол» участвует там уже третий раз. С каждым годом уровень поднимается. В этом году нам попался «Аль-Наср», были и хорошие катарские команды. Много сильных клубов. Азиатская Лига чемпионов развивается с приездом качественных футболистов из Саудовской Аравии. В турнире участвуют лучшие команды из своих стран: чемпионы и вице-чемпионы. Два года подряд нам попадался «Аль-Хиляль», а там играют семь-восемь футболистов сборной Саудовской Аравии.

— Как бы выглядели российские команды в азиатской Лиге чемпионов?

— Очень сложно сравнить уровень. Можно быть явным аутсайдером на бумаге, а в матче всё наоборот. Но, мне кажется, российские команды боролись бы за самые высокие места. Можно было бы думать и о победе в турнире. Но тут есть лимит: шесть легионеров, а остальные должны быть местными.

Сколько платят в чемпионате Таджикистана

— Вы говорили, что хотите играть в России и готовы на любую команду. Почему?

— Наверное, потому что родился там. Я вырос на чемпионате России, видел ажиотаж. Не знаю, как сейчас, потому что ввели Fan ID, болельщиков стало поменьше. Хочется себе доказать, что могу играть в РПЛ. Понимаю, что там высокие требования, но не боюсь конкуренции. Сделаю всё, чтобы принести пользу.

— Вами несколько раз интересовался «Ростов». Почему не получалось?

— Несколько лет назад мог поехать на просмотр, но сломал в игре палец. А насчёт второй возможности я не знаю. Лучше у клуба спросить. Наверное, были какие-то обстоятельства.

— Из вратарей в РПЛ раньше вам нравился Гильерме. А сейчас?

— В этом году Сафонов очень качественно играет. Статистика это подтверждает. По проценту «сухих» матчей Матвей идёт на первом месте. Артура Нигматуллина могу выделить. Гильерме сейчас мало играет, но раньше мне нравился манерой игры. Он снимал все верховые мячи. Навесы с угловых и штрафных прерывал без шансов.

— Насколько большая разница между чемпионатами России и Таджикистана?

— В Таджикистане есть один фаворит — «Истиклол». При всём уважении к другим, им очень трудно конкурировать из-за финансов и организации. Поэтому «Истиклол» и становится девять лет подряд чемпионом.

— Зарплаты сильно отличаются?

— Если не брать «Истиклол», то где-то на уровне верхней части Второй лиги или команд, которые боролись бы за выживание в Первой лиге в России. У «Истиклола» всё получше. У клуба есть возможность пригласить качественных тренеров, футболистов, хороший стадион.

— Какая ваша главная задача в карьере?

— Европейская Лига чемпионов — это мечта. А задача — выигрывать титулы. Это всегда важно для спортсмена.

— Есть вероятность, что в Таджикистане проведёте всю карьеру?

— Есть такое выражение: «Если долго не менять воду в пруду, то она может зацвести». Нужно бросать себе новый вызов, переходить на другие ступени.

— В Таджикистане вы достаточно популярны. Как это ощущается?

— Люди узнаю́т на улицах, в ресторанах, подходят фотографироваться. Как и у всех футболистов. К счастью, большое количество людей относится с позитивом и любовью.

— В России было бы труднее достичь этого?

— У каждого человека есть история, которую он делает сам. Сложно предположить, что бы было, если бы я не переехал в Таджикистан. Скорее всего, я бы не сыграл против Роналду, ха-ха. Возможно, никогда бы не сыграл за сборную, в Лиге чемпионов, пусть и в азиатской, не стал бы чемпионом страны. Значит, в тот момент нужно было это сделать, это был мой путь.