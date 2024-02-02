Таджикистан сам закончил свою сказку на Кубке Азии

Обидно вылетели от Иордании, забив автогол. Но команде всё равно есть чем гордиться.

Перед турниром вряд ли кто-то мог предположить, что эти сборные доберутся до такой стадии. Иордания — привычный середняк, который при современном формате турнира никогда не заходил так далеко. Они с трудом пробились в плей-офф с третьего места, а потом все увидели мегаматч с Ираком. Соперник был фаворитом, но иорданцы, проигрывая, умудрились забить два гола уже в добавленное ко второму тайму время. Главный арбитр сразу стал чуть ли не главным врагом всего Ирака — создавались даже петиции, чтобы отстранить его от работы. Но это уже давно история.

Путь Таджикистана не менее удивителен. Они и вовсе впервые в истории оказались в финальной части Кубка Азии. Да, им повезло с группой, где попались совсем слабые сборные Китая и Ливана. Но в первом раунде плей-офф — очень даже крепкие ОАЭ. Было трудно. Матч дошёл до серии пенальти, где удалось победить.

Понятно, что к четвертьфиналу Иордания подходила более свежей. Так ещё и фаворитом за счёт более именитого состава. Но таджикистанцы точно не собирались сдаваться раньше времени.

Вообще, эти сборные в последние годы плотно связаны друг с другом. Хотя бы потому, что они оказались в одной группе отбора ЧМ-2026 вместе с Саудовской Аравией и Пакистаном. Один очный матч уже состоялся и закончился вничью. Хотя исторически Иордания в принципе считалась более сильным соперником.

Иорданцы действительно чуть агрессивнее начали игру, подтверждая статус фаворита. Завладели мячом, при этом соперник был агрессивен в прессинге. И первый хороший момент в матче создали именно они: Панчшанбе после подачи пробил в перекладину, однако по повтору стало понятно, что был офсайд.

А уже в следующей атаке у китайского арбитра были все основания назначить пенальти в ворота Таджикистана: Аль-Наймат в штрафной вместо прострела или удара накинулся на ногу Джурабоева. Показалось, что это фол. Но видеоассистенты даже не позвали главного к монитору.

В целом Иордания выглядела солиднее. Периодически здорово включалась и за счёт индивидуального мастерства создавала моменты. Но Ятимов — герой встречи с ОАЭ — выглядел очень надёжно. При этом по статистике после первого тайма команды нанесли по три удара по воротам и по одному — в створ. Таджикистанцы старались действовать прагматично, хотя чувствовалось, что они не так свежи, как соперник.

При этом в начале второго тайма именно таджикистанцы могли открыть счёт. Мабатшоев здорово доборолся в прессинге и вылетел почти один на один с вратарём, но подвела координация, поэтому удар вышел совсем не точным.

Понятно, что игра шла до гола. И на 66-й минуте его забили именно иорданцы. Причём сделали это после подачи с углового. Выше всех выпрыгнул Насиб, но его удар, прежде чем залететь в ворота, попал в Ханонова. Автогол.

Радость футболистов Иордании Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Таджикистан тут же включился и полетел вперёд. Правда, совсем скоро мог пропустить второй. Аль-Тамари только чудом не попал в створ, когда остался один в штрафной.

Команда Петара Шегрта действительно старалась, но так и не смогла отыграться, не создав даже одного момента. Иордания — в четвертьфинале, где сыграет с победителем пары Австралия — Южная Корея. Но за Таджикистан всё равно радостно: дебют на таком турнире — и сразу большой успех.