Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Скандал в Барселоне: Хави проверял телефоны тренеров, конфликт с журналистами, слова де Йонга, подробности, Ла Лига

Хави реально ищет «крысу» в «Барселоне»?
Дмитрий Зимин
Хави реально ищет «крысу» в «Барселоне»?
Аудио-версия:
Комментарии
Если верить инсайду, тренер уверен, что кто-то сливает информацию. Но всё не так просто.

Пока «Барса» вовсю готовилась к матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов, в Каталонии снова полыхнуло. Все уже давно смирились, что Хави уйдёт, в медиа нашли ему на замену кучу кандидатов, но взаимоотношения тренера с журналистами не улучшаются.

Очередное доказательство — внутренний слив разговора главного со своими ассистентами. Он вышел в эфире El Chiringuito TV — крупного испанского шоу, которое специализируются на дебатах между журналистами/блогерами/болельщиками «Реала» и «Барсы».

Журналист утверждает, что Хави искал «крысу», сливавшую внутреннюю информацию. Но не нашёл

Испанский журналист Хави Мигель в эфире программы выдал инсайд о том, что паранойя главного тренера «Барсы» усиливается. Последние два месяца Хави ищет человека, который рассказывает прессе о деталях внутренних процессов в клубе. А не так давно он провёл встречу с представителями тренерского и административного штаба. На ней, по словам Мигеля, Хави заставил всех выложить телефоны на стол и открыть переписки в месседжерах. Там он искал компрометирующие диалоги с журналистами. Но безуспешно.

Однако ассистенты явно были разочарованы поведением своего босса. Позже об этом узнали игроки. Как утверждается, в последнее время Хави проводит закрытые собрания с ними самостоятельно, потому что не доверяет своим помощникам. Но в клубе, судя по всему, просто мечтают, чтобы сезон закончился как можно быстрее.

Хави со своими ассистентами

Хави со своими ассистентами

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Другой момент: можно ли доверять программе El Chiringuito TV? Это уже более тонкий вопрос. В Испании этот проект воспринимается как реалити-шоу с явно промадридской риторикой. Гости не раз отмечали, что это манипулятивная программа, направленная исключительно на разрушение «Барселоны». Там ещё в начале сезона чуть ли не еженедельно сообщали о скором увольнении Хави, о потерянной раздевалке и искали претендентов на его место. Также в негативном ключе описывали отношения тренера с руководством и вкидывали информацию о космических зарплатах футболистов.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В любой случае ни одно серьёзное испанское медиа не подтвердило информацию про телефонные проверки. И в основном предпочитали игнорировать эту тему.

Как там обстановка в чемпионате Испании:
Нежданные осечки лидеров и драма аутсайдера чемпионата. Итоги тура Ла Лиги
Нежданные осечки лидеров и драма аутсайдера чемпионата. Итоги тура Ла Лиги

Перед матчем с «Наполи» Хави сообщил, что в «Барсе» живут в атмосфере «постоянной лжи». Повод — срыв де Йонга

Во время пресс-конференции на журналистов сначала наехал полузащитник Френки де Йонг. Он выступил с речью, где обвинил их в дезинформации. Судя по всему, речь идёт об осеннем «сливе», когда в прессу утекли данные контракта голландца, согласно которым он зарабатывает около € 25 млн в год. Сообщалось, что «Барса» хочет уговорить его снизить зарплату, но окружение игрока против. И, наоборот, требует повышения.

Френки де Йонг
Френки де Йонг
полузащитник «Барселоны»

«Меня немного бесит то, о чём пишут. Многое из этого — неправда, и меня это раздражает. Много вранья о том, что я требую € 40 млн и так далее. Правда заключается в том, что сумма и близко не такая. Я не буду её называть, но эта история выдумана. Я счастлив в «Барселоне», это клуб моей мечты. Надеюсь, что смогу играть тут ещё много лет. Порой в прессе критикуют мой уровень, но это не имеет значения, у каждого может быть своё мнение. Но ложь я принять не могу».

Его тут же поддержал Хави. Вот его слова: «Прекрасно понимаю де Йонга. Любой футболист и сотрудник «Барсы» чувствует несправедливость из-за этой постоянной лжи. Мы не виним прессу за результаты, но футболисты принимают это близко к сердцу».

Этот эпизод — лишь один из многих. Плохая новость для Хави заключается в том, что до конца сезона ему придётся ещё не раз объясняться с журналистами. Причём вне зависимости от результатов.

Колонка о предстоящем уходе Хави:
Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого
Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android