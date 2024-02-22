Хави реально ищет «крысу» в «Барселоне»?

Если верить инсайду, тренер уверен, что кто-то сливает информацию. Но всё не так просто.

Пока «Барса» вовсю готовилась к матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов, в Каталонии снова полыхнуло. Все уже давно смирились, что Хави уйдёт, в медиа нашли ему на замену кучу кандидатов, но взаимоотношения тренера с журналистами не улучшаются.

Очередное доказательство — внутренний слив разговора главного со своими ассистентами. Он вышел в эфире El Chiringuito TV — крупного испанского шоу, которое специализируются на дебатах между журналистами/блогерами/болельщиками «Реала» и «Барсы».

Журналист утверждает, что Хави искал «крысу», сливавшую внутреннюю информацию. Но не нашёл

Испанский журналист Хави Мигель в эфире программы выдал инсайд о том, что паранойя главного тренера «Барсы» усиливается. Последние два месяца Хави ищет человека, который рассказывает прессе о деталях внутренних процессов в клубе. А не так давно он провёл встречу с представителями тренерского и административного штаба. На ней, по словам Мигеля, Хави заставил всех выложить телефоны на стол и открыть переписки в месседжерах. Там он искал компрометирующие диалоги с журналистами. Но безуспешно.

Однако ассистенты явно были разочарованы поведением своего босса. Позже об этом узнали игроки. Как утверждается, в последнее время Хави проводит закрытые собрания с ними самостоятельно, потому что не доверяет своим помощникам. Но в клубе, судя по всему, просто мечтают, чтобы сезон закончился как можно быстрее.

Хави со своими ассистентами Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Другой момент: можно ли доверять программе El Chiringuito TV? Это уже более тонкий вопрос. В Испании этот проект воспринимается как реалити-шоу с явно промадридской риторикой. Гости не раз отмечали, что это манипулятивная программа, направленная исключительно на разрушение «Барселоны». Там ещё в начале сезона чуть ли не еженедельно сообщали о скором увольнении Хави, о потерянной раздевалке и искали претендентов на его место. Также в негативном ключе описывали отношения тренера с руководством и вкидывали информацию о космических зарплатах футболистов.

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В любой случае ни одно серьёзное испанское медиа не подтвердило информацию про телефонные проверки. И в основном предпочитали игнорировать эту тему.

Перед матчем с «Наполи» Хави сообщил, что в «Барсе» живут в атмосфере «постоянной лжи». Повод — срыв де Йонга

Во время пресс-конференции на журналистов сначала наехал полузащитник Френки де Йонг. Он выступил с речью, где обвинил их в дезинформации. Судя по всему, речь идёт об осеннем «сливе», когда в прессу утекли данные контракта голландца, согласно которым он зарабатывает около € 25 млн в год. Сообщалось, что «Барса» хочет уговорить его снизить зарплату, но окружение игрока против. И, наоборот, требует повышения.

Френки де Йонг полузащитник «Барселоны» «Меня немного бесит то, о чём пишут. Многое из этого — неправда, и меня это раздражает. Много вранья о том, что я требую € 40 млн и так далее. Правда заключается в том, что сумма и близко не такая. Я не буду её называть, но эта история выдумана. Я счастлив в «Барселоне», это клуб моей мечты. Надеюсь, что смогу играть тут ещё много лет. Порой в прессе критикуют мой уровень, но это не имеет значения, у каждого может быть своё мнение. Но ложь я принять не могу».

Его тут же поддержал Хави. Вот его слова: «Прекрасно понимаю де Йонга. Любой футболист и сотрудник «Барсы» чувствует несправедливость из-за этой постоянной лжи. Мы не виним прессу за результаты, но футболисты принимают это близко к сердцу».

Этот эпизод — лишь один из многих. Плохая новость для Хави заключается в том, что до конца сезона ему придётся ещё не раз объясняться с журналистами. Причём вне зависимости от результатов.