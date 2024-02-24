«Протесты стали захватывающими». Фанаты вынудили клубы Германии отказаться от 1 € млрд!

Мало чем примечательный матч Второй немецкой Бундеслиги между «Ганзой» и «Гамбургом» 17 февраля оказался на слуху у всей Европы – возможно, о нём когда-нибудь снимут исторический документальный фильм.

Болельщики хозяев запустили на поле две игрушечные машинки на дистанционном управлении и с дымовыми шашками, заставив стюардов весело и задорно за ними гоняться. Очень символичный момент, показывающий неспособность руководства немецкого футбола подавить протест фанатов против продажи телевизионных прав одной из двух частных инвестиционных компаний – Blackstone Inc. или CVC Capital Partners.

В итоге протесты сыграли огромную роль, вынудив руководство немецкого футбола отказаться от сотрудничества с зарубежными компаниями.

На матче «Баварии» фанаты натянули между штангами велосипедные цепи с замками

Похожие перформансы состоялись и в высшем немецком дивизионе, когда болельщики матча «Кёльн» – «Вердер» не только устроили шоу с неуловимыми машинками, но и несколько раз прерывали игру, забрасывая футбольное поле теннисными мячами. Ответ на вопрос «Почему протестующие использовали машинки?» дал баннер в секции ультрас на стадионе «Рейн Энерги». Он гласил следующее: «Мы не будем управляться дистанционно».

Теннисные мячи на футбольном поле Фото: Swen Pförtner/Getty Images

Фанаты и ранее осуждали агрессивную иностранную экспансию в Бундеслигу, гордящуюся пресловутой моделью, в которой 50%+1 акция любого клуба принадлежит его членам. С начала 2024 года организованные баннерные протесты прошли почти на всех матчах двух дивизионов немецкого футбола, но затем протестанты перешли к более радикальным действиям. В частности, во время встречи «Баварии» и «Бохума» начало игры пришлось отложить, потому что болельщики натянули между штангами ворот тяжёлые велосипедные цепи с замками, которые пришлось снимать болторезами.

«Протесты фанатов стали настолько оригинальными, захватывающими, фольклорными и уникальными аргументами против продажи прав, что руководству CVC придётся крепко задуматься, хотят ли они на самом деле работать в такой среде», – иронизировал репортёр газеты Munchner Merkur Гюнтер Кляйн.

Всё началось в начале декабря прошлого года, когда Немецкая футбольная лига (DFL) объявила о готовности продать долю в своём медиабизнесе внешнему инвестору в рамках потенциальной сделки на € 1 млрд в год после одобрения клубов. DFL предлагала продать 8% своих телевизионных и маркетинговых прав по 20-летнему соглашению в обмен на денежные вливания, которые, как уверяло руководство, повысят конкурентоспособность Бундеслиги.

Предыдущее предложение предоставить стороннему инвестору 12,5% акций было отклонено в мае, но 24 из 36 клубов высших дивизионов Германии – Бундеслиги и Второй Бундеслиги – поддержали обновлённое предложение. Это две трети голосов, необходимых для санкционирования переговоров совета директоров Бундеслиги с потенциальными инвесторами. DFL подтвердила, что проведёт переговоры с «несколькими заинтересованными сторонами» в ближайшие месяцы, и выразила надежду, что процесс, в ходе которого будет создана новая маркетинговая кампания, будет завершён к концу марта 2024 года.

Бундеслига зарабатывает на ТВ-правах в 6,5 раза меньше АПЛ

Инвестиции призваны помочь Бундеслиге повысить её «международную конкурентоспособность», как заявил генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, который также входит в наблюдательный совет Бундеслиги. Телевизионные права в Германии, стоимость которых составляет около € 1,2 млрд в год, затмеваются годовым показателем в € 7,8 млрд, которые зарабатывает АПЛ. Планировалось, что бо́льшая часть инвестиций пойдёт на «оцифровку и интернационализацию» высшего дивизиона Германии, включая создание собственной платформы видео и потокового вещания.

Январская комплексная проверка Blackstone выявила проблемы с налогообложением, поэтому к февралю единственным потенциальным партнёром в сделке оставалась CVC. Фанаты сильно недовольны, что компания представляет Саудовскую Аравию – эту позицию иллюстрирует один из баннеров на стадионе берлинского «Униона» с названием «Кровавые деньги». Существует также общее недовольство отсутствием участия групп фанатов в этом процессе в сочетании с опасениями, что сделка приведёт к давлению на клубы с целью максимизации прибыли и дальнейшего изменения времени начала матчей в погоне за дополнительными доходами от телетрансляций.

Фанаты были готовы сражаться до победного Фото: Soeren Stache/Getty Images

«Потребность в быстрых деньгах часто приводит к большим изменениям, а перемены обычно сильнее всего бьют по тем, кто приходит на стадион», – предупредила в своём заявлении группа ультрас «Боруссии» Мёнхенгладбах Sottocultura. Особенно фанатов напрягло, что 36 профессиональных клубов набрали большинство в две трети голосов в ходе тайного голосования – считается, что нарушен принцип демократии. В Германии уверены, что решающий 24-й голос был получен от генерального директора «Ганновера» Мартина Кайнда, хотя члены клуба поручили ему голосовать «против».

Руководству немецкого футбола не хватает диалога с болельщиками

Лидеры лиги считали, что протесты утихнут после рождественских каникул, и они, конечно, могли бы сделать больше, чтобы сообщить о причинах поддержки этого плана. Жёсткая позиция фанатов выявила отсутствие авторитетных голосов в немецком футболе на данный момент. Мюнхенская «Бавария», крупнейший клуб страны, по большей части хранила молчание по этому поводу, а генеральный директор DFL Ян-Кристиан Дрезен высказался лишь после акции с теннисными мячами.

В интервью Sueddeutsche Zeitung генеральный директор Бундеслиги Марк Ленц заявил, что время начала матчей, расписание и место проведения представляют собой гарантированные договором «красные линии», на которые CVC не может повлиять. «Сделка будет направлена ​​на защиту модели владения Бундеслигой, а не на её подрыв. Разумный централизованный маркетинг телевизионных прав – это страховой полис для 50+1, – уверял Ленц. – Без такого маркетинга конкурентоспособность клубов окажется под давлением, что, в свою очередь, приведёт к давлению на финансирование и структуры собственности».

Фанаты вынудили немецкие клубы отказаться от € 1 млрд Фото: Selim Sudheimer/Getty Images

Если оставить в стороне протесты, то руководство Бундеслиги беспокоило, что интересы лиги не лучшим образом удовлетворялись CVC, потому что эта компания также продаёт телевизионные права Лиги 1 и Ла Лиги. «Это потенциально конфликт интересов, поскольку они продают конкурирующую продукцию одним и тем же международным телекомпаниям, – цитирует авторитетный The Athletic одного руководителя клуба Бундеслиги, который попросил не называть его имя. – Но есть также мнение, что в этом нет ничего страшного. Потому что со временем CVC однажды сможет продавать немецкий, французский, испанский или другой футбольный контент в одном пакете».

В итоге руководители DFL поняли, что воевать с имеющими огромную власть в одной из самых демократичных стран мира фанатами – очень плохая затея. 21 февраля Немецкая футбольная лига отказалась от заключения договора с CVC. «Продолжение переговоров больше не представляется возможным, поскольку ставит под угрозу проведение матчей и, следовательно, целостность соревнований», – говорится в заявлении DFL.

Болельщики победили!