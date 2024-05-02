Дель Пьеро: если Санчо играет на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Италии Алессандро Дель Пьеро остался впечатлён игрой вингера дортмундской «Боруссии» Джедона Санчо в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Если такой игрок, как Санчо, способен играть в подобных матчах на таком высочайшем уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Дель Пьеро CBS Sports.

Напомним, Санчо выступает за «Боруссию» на правах аренды, права на него принадлежат «красным дьяволам». В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Санчо ответил на вопрос о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения: