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Дель Пьеро: если Санчо играет на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Дель Пьеро: если Санчо играет на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист сборной Италии Алессандро Дель Пьеро остался впечатлён игрой вингера дортмундской «Боруссии» Джедона Санчо в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Если такой игрок, как Санчо, способен играть в подобных матчах на таком высочайшем уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Дель Пьеро CBS Sports.

Напомним, Санчо выступает за «Боруссию» на правах аренды, права на него принадлежат «красным дьяволам». В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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