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Зимнее трансферное окно в РПЛ, онлайн-трансляция последнего дня, 22 февраля 2024 года: все переходы, кого купят клубы

Последний день трансферного окна в России! Кем успеют усилиться клубы? LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
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Онлайн трансферного дедлайна в России
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Времени на сделки остаётся совсем немного. Следим вместе!

Друзья, всем привет! Сезон в РПЛ возобновляется в конце следующей недели, но перед этим нас ждёт ещё один знаменательный день. Сегодня, 22 февраля, в России закрывается зимнее трансферное окно.

Клубы оформляли сделки на протяжении месяца. Трансферное окно открылось 25 января, и с тех пор боссы команд провели основную работу по новичкам. Некоторые уже даже не скрывают, что их кампания по усилению состава завершена. Но неполного месяца хватило не всем, так что сегодня мы вправе ждать ещё нескольких объявлений.

Закроется трансферное окно в полночь, так что нас ждёт целый день новостей! Предлагаем следить за ними вместе в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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