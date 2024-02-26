«Месси сделал гол из ничего». Новый шедевр Лео в США с экс-партнёром по «Барсе»! Видео

Лионель Месси вместе с «Интер Майами» провели второй матч в текущем сезоне МЛС. На этот раз команда встречалась с грандом – «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра обещала стать жаркой и привлечь много внимания. Что же интересного произошло?

Владелец «Майами» Дэвид Бекхэм выступал в США именно за клуб из Калифорнии, поэтому не мог пропустить матч. Он прибыл в Лос-Анджелес вместе со своей командой. Также на игре побывали множество звёзд. Например, сербский теннисист Новак Джокович, и один из самых известных рэперов мира Дрейк.

Присутствие же Бекхэма не помогло «Интер Майами» в начале игры. На 11-й минуте опытный Серхио Бускетс сфолил в своей штрафной, после чего арбитр назначил пенальти. Ещё один экс-игрок «Барселоны» Рики Пуч, выступающий за «Гэлакси», подошёл к «точке». Но его удар отразил голкипер Дрейк Коллендер. Однако хозяева продолжили давление. И всё тот же Пуч на 27-й минуте угодил в каркас после дальнего удара. Месси же в первом тайме лишь один раз не слишком опасно пробил издали. В целом гол назревал скорее в ворота «Интер Майами».

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Интер Майами» Фото: Pasadena Star-News via Getty Images

Но на старте второго тайма гости чуть не открыли счёт. Жорди Альба покатил в штрафную на Диего Гомеса: удар парагвайца отразил голкипер Джон Маккарти. Защита «Гэлакси» не подпускала Месси близко к воротам, поэтому Лео старался забить с помощью дальних ударов. Получалось не очень. Зато хозяева на 75-й минуте убежали в быструю атаку и разыграли комбинацию, в результате которой Деян Йовелич открыл счёт. Всё, первое поражение Месси в сезоне?

Нет, «Интер Майами» дождался своего момента! Сначала на 88-й минуте за вторую жёлтую удалился опорный полузащитник «Гэлакси» Марко Дельгадо. А уже на 90+2-й минуте Месси и Альба вспомнили, как раскатывали оппонентов за «Барселону». Лео начал атаку как раз из свободной опорной зоны соперника, а затем вдвоём с Жорди они разыграли комбинацию со стеночками и забеганиями (флешбэк в лучшие времена «Барсы»).

Аргентинец в касание поразил ворота «Гэлакси». Красота! Месси спокойно отреагировал на гол, подбежав к Альбе и обняв друга. А вот на трибунах болельщики хватались за голову. Лео спас ничью для «Интер Майами»!

Права на видео принадлежат MLS.

Херардо Мартино главный тренер «Интер Майами» «Во втором тайме мы играли лучше, у нас были моменты. Соперник забил в контратаке, но потом проявился наш характер, и мы продолжили искать свой гол. Мы добились ничьей благодаря гению Лео Месси».



Журналист Los Angeles Times Кевин Бакстер отметил, что Месси не подвёл болельщиков, собравшихся посмотреть на него: «Это был классический случай, когда Месси сделал гол из ничего. Это взбудоражило болельщиков, которых собрался полный стадион. «Гэлакси» были хозяевами поля, но многие болельщики пришли посмотреть именно на Месси, и он не разочаровал». Также Лео дождался комплиментов от соперника. «Месси очень хорош», – заявил после матча голкипер «Гэлакси» Джон Маккарти.

А тренер «Лос-Анджелеса» Грег Ванни отмечал, что предупреждал своих футболистов, как нужно играть против Лео: «Очень, очень осторожно. Не хочется давать Месси больше пространства, чем у него уже есть». Однако установка не помогла сопернику «Интер Майами».

Лионель Месси Фото: Pasadena Star-News via Getty Images

Интересный факт: Месси забил первый гол в выездной форме своего клуба. На счету Лео 12 мячей за «Интер Майами», и последний – дебютный в чёрной футболке. Команда аргентинца набрала четыре очка после двух туров. Не самый плохой исход. Впереди у «Интер Майами» домашний матч с «Орландо Сити» и борьба за выход в плей-офф МЛС до конца октября. А от Лео ожидаются новые чудеса.