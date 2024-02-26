Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1, обзор матча МЛС, гол Месси, Альба, Бускетс, видео, реакция

«Месси сделал гол из ничего». Новый шедевр Лео в США с экс-партнёром по «Барсе»! Видео
Никита Паглазов
Обзор «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Интер Майами»
Аудио-версия:
Комментарии
После забитого мяча болельщики на стадионе схватились за голову!

Лионель Месси вместе с «Интер Майами» провели второй матч в текущем сезоне МЛС. На этот раз команда встречалась с грандом – «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра обещала стать жаркой и привлечь много внимания. Что же интересного произошло?

США - Major League Soccer . МЛС
26 февраля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Йовелич – 75'     1:1 Месси – 90+2'    
Удаления: Delgado – 87' / нет

Владелец «Майами» Дэвид Бекхэм выступал в США именно за клуб из Калифорнии, поэтому не мог пропустить матч. Он прибыл в Лос-Анджелес вместе со своей командой. Также на игре побывали множество звёзд. Например, сербский теннисист Новак Джокович, и один из самых известных рэперов мира Дрейк.

Присутствие же Бекхэма не помогло «Интер Майами» в начале игры. На 11-й минуте опытный Серхио Бускетс сфолил в своей штрафной, после чего арбитр назначил пенальти. Ещё один экс-игрок «Барселоны» Рики Пуч, выступающий за «Гэлакси», подошёл к «точке». Но его удар отразил голкипер Дрейк Коллендер. Однако хозяева продолжили давление. И всё тот же Пуч на 27-й минуте угодил в каркас после дальнего удара. Месси же в первом тайме лишь один раз не слишком опасно пробил издали. В целом гол назревал скорее в ворота «Интер Майами».

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Интер Майами»

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Интер Майами»

Фото: Pasadena Star-News via Getty Images

Но на старте второго тайма гости чуть не открыли счёт. Жорди Альба покатил в штрафную на Диего Гомеса: удар парагвайца отразил голкипер Джон Маккарти. Защита «Гэлакси» не подпускала Месси близко к воротам, поэтому Лео старался забить с помощью дальних ударов. Получалось не очень. Зато хозяева на 75-й минуте убежали в быструю атаку и разыграли комбинацию, в результате которой Деян Йовелич открыл счёт. Всё, первое поражение Месси в сезоне?

Нет, «Интер Майами» дождался своего момента! Сначала на 88-й минуте за вторую жёлтую удалился опорный полузащитник «Гэлакси» Марко Дельгадо. А уже на 90+2-й минуте Месси и Альба вспомнили, как раскатывали оппонентов за «Барселону». Лео начал атаку как раз из свободной опорной зоны соперника, а затем вдвоём с Жорди они разыграли комбинацию со стеночками и забеганиями (флешбэк в лучшие времена «Барсы»).

Аргентинец в касание поразил ворота «Гэлакси». Красота! Месси спокойно отреагировал на гол, подбежав к Альбе и обняв друга. А вот на трибунах болельщики хватались за голову. Лео спас ничью для «Интер Майами»!

Права на видео принадлежат MLS.

Херардо Мартино
Херардо Мартино
главный тренер «Интер Майами»

«Во втором тайме мы играли лучше, у нас были моменты. Соперник забил в контратаке, но потом проявился наш характер, и мы продолжили искать свой гол. Мы добились ничьей благодаря гению Лео Месси».

Журналист Los Angeles Times Кевин Бакстер отметил, что Месси не подвёл болельщиков, собравшихся посмотреть на него: «Это был классический случай, когда Месси сделал гол из ничего. Это взбудоражило болельщиков, которых собрался полный стадион. «Гэлакси» были хозяевами поля, но многие болельщики пришли посмотреть именно на Месси, и он не разочаровал». Также Лео дождался комплиментов от соперника. «Месси очень хорош», – заявил после матча голкипер «Гэлакси» Джон Маккарти.

А тренер «Лос-Анджелеса» Грег Ванни отмечал, что предупреждал своих футболистов, как нужно играть против Лео: «Очень, очень осторожно. Не хочется давать Месси больше пространства, чем у него уже есть». Однако установка не помогла сопернику «Интер Майами».

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Pasadena Star-News via Getty Images

Интересный факт: Месси забил первый гол в выездной форме своего клуба. На счету Лео 12 мячей за «Интер Майами», и последний – дебютный в чёрной футболке. Команда аргентинца набрала четыре очка после двух туров. Не самый плохой исход. Впереди у «Интер Майами» домашний матч с «Орландо Сити» и борьба за выход в плей-офф МЛС до конца октября. А от Лео ожидаются новые чудеса.

В прошлом туре Месси вспомнил молодость:
Месси и Суарес «разобрали» «Реал» на старте МЛС! И разыграли красоту времён «Барсы». Видео
Месси и Суарес «разобрали» «Реал» на старте МЛС! И разыграли красоту времён «Барсы». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android