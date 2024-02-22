Месси и Суарес «разобрали» «Реал» на старте МЛС! И разыграли красоту времён «Барсы». Видео

В Северной Америке стартовал новый сезон МЛС. Боссы лиги классно раскрутили матч открытия чемпионата, в котором приняла участие самая популярная команда – «Интер Майами». Лионель Месси и компания привлекли внимание ко встрече. «Я думаю, взгляды всего мира прикованы к «Интер Майами», и надеюсь, они смогут оправдать ожидания людей», — сказал комиссар МЛС Дон Гарбер, присутствовавший на матче. Да и сбор барселоновской четвёрки в лице Луиса Суареса, Серхио Бускетса, Жорди Альбы и Месси в США стал важным событием. Уругвайца перед стартом игры представил болельщикам лично Дэвид Бекхэм, а над трибунами прогремел фейерверк. А как «Интер Майами» открыл сезон во встрече с «Реал Солт-Лейк»?

Все четыре звезды появились в стартовом составе. Месси и Альба провели весь матч, Суареса заменили на 90-й минуте, Бускетса – на 85-й. Лео и Луис поучаствовали в двух голевых атаках «Интера», обеспечив команде результат. На 39-й минуте аргентинец получил мяч на чужой половине и в пару касаний покатил на вингера Роберта Тэйлора. Финн пробил не слишком мощно, но голкипер гостей Зак Макмат пустил мяч под рукой. Есть первый гол сезона, первый ассист Месси и второй за вечер фейерверк на стадионе во Флориде.

Видео принадлежит MLS. Посмотреть его можно на YouTube-канале Major League Soccer.

На 83-й минуте хозяева сняли все вопросы о победителе. Месси разогнал атаку, отдал пас на Суареса, а уругваец в касание покатил на Диего Гомеса, отправившего мяч в ворота оппонента. Комбинация в стиле лучших времён Лео и Луиса в «Барселоне»! «Интер Майами» одержал первую победу в сезоне, прервав 14-летнюю серию «Реал Солт-Лейк», не уступающего на этом отрезке в стартовых играх чемпионата. После матча Месси, уходя в подтрибунное помещение, остановился и поприветствовал актёра Уилла Смита. Внимания от звёзд других сфер Лео в США хватает.

Кстати, Месси мог уйти с поля с забитым голом. Аргентинец классно исполнил штрафной в середине первого тайма, но на пути его удара встал защитник гостей. «Реал Солт-Лейк» вообще креативно подошёл к стандартам Месси, предельно насыщая свою штрафную чуть ли не всей командой. Жаль, ведь Лео мог оформить гол + ассист + предголевой пас!

Херардо Мартино главный тренер «Интер Майами» «Месси выступил отлично, раскрепощённо, показав высокую скорость игры. У него есть что-то такое, чего нет у других футболистов: он может получить мяч вдали от ворот, и всё равно появляется ощущение, что сейчас случится голевой момент. Я счастлив, потому что он чувствует себя хорошо, он мотивирован. Кроме того, Лео ощущает себя здорово физически».



В восторге от Месси остаются даже соперники. Полузащитник «Реал Солт-Лейк» Диего Луна поделился эмоциями после матча: «Это потрясающе. Просто сыграть с Месси, увидеть его вживую и противостоять ему — это определённо что-то крутое. Но когда ты на поле, он просто ещё один игрок, и ты пытаешься обороняться против него как можно лучше».

Лионель Месси и Луис Суарес Фото: Simon Bruty/Getty Images

А отметившийся первым голевым действием в МЛС Луис Суарес оказался в восторге от дебюта. «Я счастлив, потому что первая игра действительно важна. Хочу сделать всё возможное, чтобы помочь команде выиграть трофей. Я знал, с чем мне придётся столкнуться, потому что уже следил за лигой. Нет лучших амбиций, чем прийти в команду, которая выиграла свой первый титул в прошлом году, и попытаться выиграть МЛС… Это желание, задача, которая стоит передо мной и всей командой», – сказал уругваец в послематчевом флеш-интервью.

В прошлом сезоне «Интер Майами» не вышел даже в плей-офф МЛС. Но с такой крутой бандой, кажется, клубу на этот раз по силам дойти до решающих стадий.