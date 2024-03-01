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Угадайте, кто сейчас дороже из бывших легионеров Российской Премьер-Лиги: квиз, тест, Хвича, Халк, Влашич

Угадайте, кто из бывших легионеров РПЛ сейчас дороже. Кое-где придётся подумать
Георгий Илющенко
Как хорошо вы помните героев прошлого?
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Как хорошо вы помните героев прошлого?

Многие помнят, за сколько российские клубы покупали дорогостоящих легионеров и переплачивали ли они. Спартаковские болельщики, например, до сих пор не понимают, как Педро Рошу могли забрать за € 12 млн при его ценнике в € 1,5 млн. В то же время зенитовские и сейчас удивляются, каким вообще образом удалось увести Эсекьеля Гарая из жадной до денег «Бенфики» всего-навсего за € 6 млн, хотя тот оценивался в € 20 млн.

А знаете ли вы, какой теперь ценник у поигравших в РПЛ заметных иностранцев? Давайте проверим. Перед вами 12 вопросов. Чтобы упростить задачу, мы указали нынешние возраст и клуб каждого футболиста. Желаем удачи и просим не подсматривать ответы в поисковиках.

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