«Халк открыл нам двери в Россию». Как экс-игрока сборной Бразилии занесло в Первую лигу

В 2019 году крайний защитник Марсиньо привлекался на сборы национальной команды Бразилии, а спустя четыре года неожиданно объявился в Первой лиге России. В интервью «Чемпионату» Марсиньо объяснил крутой поворот в карьере и поделился первыми впечатлениями от новой страны и клуба — «Родины».

«Всегда мечтал играть за границей»

— Ты уже успел побывать на Красной площади. Какие впечатления от центра Москвы?

— Москва — очень красивый город! Всё, что уже успел посмотреть, сильно отличается от того, что видел в Бразилии. Всё не так, как я думал. Надеюсь, что мне удастся тут остаться пожить и поиграть подольше.

— Есть что-то, что удивило в России?

— Я вижу большую разницу, если сравнивать с Бразилией: культура, язык. Но пока меня ничего не испугало. Когда я прилетел, уже было не так холодно, но так странно видеть снег. В остальном всё отлично.

Марсиньо Фото: Из личного архива футболиста

— Какие сейчас планы, кроме футбола?

— Хотелось бы узнать получше культуру страны, но главное — еда. Мне нравится кухня, хочу всё попробовать. Надеюсь, что Фабио (переводчик «Родины» Фабио Алейшу. — Прим. «Чемпионата») поможет и покажет места, где можно попробовать национальную кухню.

— Что знал о России до приезда?

— Честно, не так уж много. Когда в России был чемпионат мира, что-то узнавал из трансляций. Ну и в школе проходили Первую и Вторую мировые войны. Теперь хочу получше познакомиться со страной и особенно с Москвой.

— Часто от иностранцев можно услышать, что люди в России серьёзные. Заметил такое?

— Возможно, такое есть, но не вижу в этом ничего страшного. Да, люди немного закрытые и отличаются от латиноамериканцев, но мир же разный.

— Как появился вариант с «Родиной»?

— Как вы знаете, я игрок «Пафоса», а это команда — часть LF Group, которой владеет Сергей Ломакин. Они предложили попробовать себя в «Родине», и я сразу согласился. Для меня самое важное сейчас — играть в футбол. Неважно где. Я готов показать, на что способен. Хотел бы поблагодарить LF Group и Сергея Ломакина за доверие и возможность играть за «Родину» и за всё, что делали для меня. Это очень амбициозная команда, и в ней работают очень серьёзные люди.

— Это первое предложение из России?

— Да, но я всегда мечтал играть за границей. Я и раньше знал, что российский рынок очень важен для футбольного мира. На сборах мы играли против команд РПЛ, и у меня была возможность оценить их уровень. Много моих друзей выступают в России: Келлвен и Мойзес — в ЦСКА, Лукас Фассон — в «Локомотиве», Фернандо Костанца — в «Крыльях Советов». Они очень сильные игроки.

Марсиньо и Мойзес Фото: fcrodina.com

— Советовался с кем-то из них при переходе?

— Я общался с Келлвеном, потому что совсем недавно мы играли вместе в «Атлетико Паранаэнсе». Он всё мне рассказал — какой хороший город, атмосфера, давал советы. Но и до этого я не боялся сюда ехать. Думаю, всё, что говорят сейчас плохое о России, это всё не так.

— Незнание русского вызывает трудности?

— Конечно, это большая проблема. Здесь мало кто говорит по-английски, а русского я не знаю. Так что вообще не понимаю, что говорят, куда идти. Очень много пользуюсь интернетом и переводчиком, но и Фабио помогает. Не знаю, что бы без него делал.

— А как общаешься в команде?

— Ориньо говорит по-русски и помогает мне. В команде есть игроки, которые говорят на английском. Так что с ними могу поболтать. Также есть ещё один переводчик в команде, который даёт инструкции на английском. Проблем никаких нет. Думаю, что футбольный язык не сильно отличается. Поэтому неважно, где ты играешь.

— Как проходит адаптация в команде? Понимаешь требования главного тренера?

— Всё отлично! Наш тренер Франк Артига работал в академии «Барселоны», я играл в молодёжке «Ботафого», а они чем-то похожи. Поэтому мне проще с ним работать, понимаю его требования, да и с командой проблем никаких нет.

— Как оценишь шансы команды выйти в РПЛ?

— ФНЛ я знаю не очень хорошо, но зато знаю нашу команду. В это трансферное окно пришли много новичков. Мы прекрасно понимаем, какая задача стоит перед нами. Думаю, проблем выполнить её не будет. Но надо идти от игры к игре. На сборах мы играли с ЦСКА, «Ростовом», «Краснодаром» и «Пари НН». Это было важно для нас, чтобы укрепить уверенность.

— Какие у тебя личные цели в «Родине»?

— Самое важное — выйти в РПЛ. Но для меня также важно много играть и совершать результативные действия на пользу команде.

«Когда Халк приехал в Питер, все в Бразилии начали говорить о «Зените»

— Насколько хорошо ты был знаком с российским футболом до переезда?

— В «Ботафого» я играл с Дуду Сеаренсе, который выступал за ЦСКА. Он рассказывал мне, что это одна из сильнейших команд России, что она выигрывала Кубок УЕФА и не раз становилась чемпионом. Понятно, что я не следил за лигой, но знаю, что она очень серьёзная. Есть много сильных команд: «Спартак» и «Зенит», например. Келлвен тоже отмечал уровень российского футбола.

— «Зенит» знаешь из-за количества бразильцев в команде?

— Безусловно! Но когда Халк приехал играть в Питер, все начали говорить у нас об этой команде. Так что она известна в Бразилии. Думаю, он открыл двери для бразильцев не только в «Зенит», но и в Россию.

— С кем-то из бразильцев «Зенита» знаком?

— Я много раз играл против Клаудиньо, не только на профессиональном уровне, но и по молодёжи. Против Вендела тоже играл в Рио-де-Жанейро. Ду Кейроса знаю. Не много с ними общаюсь, но кого-то знаю.

— А Малкома знаешь?

— К сожалению, не играл с ним, но как футболиста знаю, конечно. Очень сильный технически исполнитель. Он пример бразильского игрока. Думаю, поэтому он так много сделал для «Зенита».

— Замечаешь разницу в тренировочном процессе?

— Не думаю, что есть большая разница. В наше время футбол во всём мире очень похож. Так что проблем каких-то нет. Но я бы отметил, что в Бразилии больше техники, а тут — физики. Надо быть очень хорошо функционально готовым.

Марсиньо в Бразилии Фото: Из личного архива футболиста

— Иногда кажется, что физика — как раз не про бразильцев.

— Возможно, мы не так переживаем за физическую форму. Но уже всё меняется. Сегодня ты не можешь играть в футбол только с техникой. Может, для бразильцев это сложно. Но мне очень важно быть в хорошей физической форме, чтобы лучше играть. Думаю, это важно не только для меня.

— Какие три факта о тебе должны знать?

— Футбол — моя жизнь. Это самое важное, что у меня есть. Второе — я женат, и у меня есть очень красивая маленькая дочь. И последнее — для меня было важно играть за сборную Бразилии. Моя мечта — быть там.

— Как оценишь свои шансы попасть в сборную?

— Надо понимать, в каком я состоянии. На данный момент не вижу себя в сборной Бразилии. В ближайшее время, думаю, это невозможно. Но это жизнь, всё бывает.

— Не пугают результаты команды сейчас?

— Конечно, очень переживаю за результаты. Мне кажется, что бразильский футбол потерял свою идентичность. Он стал больше похож на европейский. На улицах больше не играют, как раньше. Да и «жоги бониты» (термин, обозначающий страстный, зрелищный футбол. — Прим. «Чемпионата») нет. Мы потеряли дух бразильского футбола. И результаты сейчас не очень. Верю, что скоро всё будет по-другому.

Дебют Марсиньо в Первой лиге России может состояться уже в субботу, 9 марта. В этот день «Родина» сыграет в Ярославле с «Шинником».

— На кого равняешься в футболе?

— Для меня самый значимый футболист и человек — Криштиану Роналду. Но если говорить про правых защитников, выделю Леонардо Моуру. Он долгое время выступал в Бразилии, много играл за «Фламенго».

— Какой совет дашь тем, кто хочет поехать играть в Россию?

— Я не вижу никакой проблемы сейчас ехать в Россию. Москва — хороший город. Чувствую себя очень комфортно. Если бы кто-то спросил меня, стоит ли ехать в Россию, я бы ответил: конечно!