Такой Халк пригодился бы в РПЛ. Новый год для 37-летнего бразильца начался прекрасно

Халк – один из лучших легионеров в истории «Зенита» и РПЛ. Бразилец покинул Санкт-Петербург в 2016 году, перебравшись в китайский «Шанхай СИПГ». Казалось, что начинается финишный этап карьеры. Однако форвард уничтожает соперников до сих пор! Как дела у 37-летнего нападающего сейчас?

Из Китая Халк уехал в начале 2021 года. Большие деньги ушли из местного футбола, уровень лиги сильно просел. Повлияли лимит на легионеров, финансовые ограничения со стороны правительства и пандемия коронавируса. Халк зарабатывал в «Шанхай СИПГ» около € 20 млн в год. Очевидно, что платить столько клуб был не в состоянии. В январе 2021-го бразилец в статусе свободного агента перебрался в «Атлетико Минейро», заключив двухлетний контракт. Старт вышел неоднозначным: за 11 матчей в Лиге Минейро (чемпионат штата) он забил всего два гола.

Также один раз он не попал в заявку и в одной встрече остался на скамейке запасных. Однако «Атлетико Минейро» всё равно выиграл турнир. А вот в чемпионате и Кубке Бразилии Халк включился на полную. За 35 встреч Серии А он забил 19 голов и оформил семь ассистов. В Кубке – восемь мячей и один голевой пас в 10 встречах. «Атлетико Минейро» в итоге выиграл оба турнира, а также дошёл до полуфинала Кубка Либертадорес.

Халк Фото: Vilela/Getty Images

Халк оказался лишь вторым футболистом в истории, ставшим лучшим бомбардиром Кубка и чемпионата Бразилии, при этом его команда выиграла оба трофея (ранее это удавалось Габриэлу Барбозе в 2018-м). По итогам года Халк забрал несколько индивидуальных призов: лучшему игроку чемпионата Бразилии от журнала Placar, от бразильской конфедерации футбола и «Золотой мяч» Кубка Бразилии.

Также форварда включили в символическую сборную Кубка Либертадорес и сборную Южной Америки 2021 года от El Pais. Кстати, в августе его впервые за пять лет вызвали в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022. В общем, не зря перебрался на родину!

2022 год не стал таким же успешным. «Атлетико Минейро» выиграл лишь Суперкубок Бразилии, в серии пенальти оказавшись сильнее «Фламенго», а также взял Лигу Минейро. В чемпионате команда финишировала седьмой, в Кубке Бразилии вылетела в 1/8 финала, а в Кубке Либертадорес – в четвертьфинале. Халк пропустил большое количество матчей из-за различных повреждений, однако за 25 игр Серии А умудрился забить 12 голов. Да и в Кубке Либертадорес всё не так плохо – пять мячей в 10 встречах. Индивидуально Халк не снижал свою планку.

Халк Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Следующий сезон выдался для Халка почти под копирку. «Атлетико Минейро» третий раз подряд выиграл чемпионат штата, занял третье место в Серии А, а также вылетел в 1/8 финала Кубков Бразилии и Либертадорес. Сам Халк забил 30 голов и оформил 14 ассистов в 59 играх. Солидно! По ходу сезона с Халком появились две любопытных новости. После матча Лиги Минейро с «Томбенсе» (2:1) в конце января СМИ опубликовали новость, что форвард за матч похудел почти на 6 кг! Всё дело в усиленном потоотделении бразильца. Интересно, что после встречи Халка ещё забрали на допинг-контроль.

В начале ноября форварда удалили в матче с «Америкой Минейро», из-за чего он разгневался, выдав тираду перед журналистами. А в конце заявил: «Это неуважение. Я устал от Бразилии. Ещё месяц здесь, и я уеду». Однако спустя несколько часов Халк признал, что судья был прав, а также извинился в соцсетях за свои слова. Ещё одна забавная ситуация связана с личной жизнью Халка. На протяжении 12 лет он находился в отношениях с Ираной Анджело, от которой у него есть три ребёнка. Но в 2020-м он расстался с ней и женился…на её родственнице – Камиле Анджело. В 2021 году у них появился первенец, а в конце 2023-го Халк объявил, что у него будет второй ребёнок от новой супруги. Бразильская «мыльная» опера, не иначе.

ХАЛК С КАМИЛОЙ АНДЖЕЛО Фото: из личного архива Халка

2024 год начался для 37-летнего футболиста с хороших новостей. Он договорился с «Атлетико Минейро» о новом контракте, официально заключив его в конце февраля. 37-летний Халк проведёт в команде ещё два года. «Атлетико Минейро» уже играет в Лиге Минейро. Клуб одержал пять побед и однажды уступил в шести встречах. А Халк по-прежнему прекрасен: на его счету четыре гола и два ассиста в пяти играх.

Любопытная статистика: Халк провёл за «Атлетико Минейро» наибольшее количество матчей за карьеру – 178. За «Порту» он отбегал 169 игр, за «Зенит» – 148, а за «Шанхай СИПГ» – 145. Впечатляют данные бразильца по голам и ассистам в нынешнем клубе – 99+34. Халк даже в 37 лет крут и зажигает на родине. А бразильский журналист Фабиу Алейшу считает, что сейчас форвард принёс бы пользу «Зениту».

Фабиу Алейшу бразильский журналист «Даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита» и выделялся бы в РПЛ. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, много выиграл с «Атлетико Минейро», хорошо себя показал — уже кумир болельщиков. У него хорошая физическая форма. Его гипотетический переезд в Россию был бы интересным. Но «Зенит» интересуют другие игроки, чуть помоложе. Однако нынешний Халк действительно был бы очень хорошим нападающим для РПЛ. Уровень есть, я не сомневаюсь. Например, Халк точно лучше Заболотного, а он уже сколько забил в этом сезоне РПЛ».

С учётом текущего уровня РПЛ, эти слова близки к правде. Но впереди у Халка ещё пара сезонов в Бразилии. Нет сомнений, что он успеет подарить нам несколько сумасшедших голов.