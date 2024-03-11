А ещё есть представители «Динамо» и «Локо».

Сборная 20-го тура РПЛ. От «Факела» игроков больше, чем от ЦСКА, «Ростова» и «Зенита»

Завершился 20-й тур РПЛ – по традиции подводим итоги и выделяем главных героев уикенда в российском чемпионате. На этот раз в символическую сборную попали представители ЦСКА, «Факела», «Пари НН», «Ростова», «Зенита», «Локомотива» и «Динамо». Игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3 (либо 3-4-2-1).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Давным-давно Акинфеев начинал свою профессиональную карьеру с отбитого в Самаре пенальти, а теперь напомнил нам, что истории свойственно повторяться. Великолепный сейв голкипера ЦСКА после удара Ороско с 11-метрового оставил победу армейцев сухой и не позволил «Крыльям Советов» вернуться в игру. Хозяева нанесли семь ударов в створ ворот Акинфеева, однако так и не забили ему.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

Виллиан Роша страшен на стандартах в чужой штрафной. В этом в 20-м туре РПЛ убедились «Крылья Советов», получившие от бразильца два мяча, более того, защитник мог оформить и хет-трик! С прямыми обязанностями центрбек ЦСКА тоже хорошо справился: шесть из девяти выигранных единоборств, восемь выносов мяча и один отбор.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Райан Сенхаджи («Факел»)

Все защитники «Факела» провели отличный матч со «Спартаком», успешно нейтрализовав форвардов красно-белых, а особенно выделим новичка из Франции. Сенхаджи выиграл пять из шести единоборств, на его счету девять выносов мяча, два отбора и один перехват. В воронежском клубе отмечали сочетание скоростно-силовых качеств Райана, и теперь мы убеждаемся, что он действительно неплох.

Райан Сенхаджи Фото: vk.com/pfcfakel

Центральный защитник: Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Центрального защитника «Пари НН» Гоцука тоже лучше не оставлять без присмотра на стандартах, как и Виллиана Рошу. В этом туре Кирилл сделал голевую передачу в эпизоде с голом, который принёс команде Сергея Юрана победу в Казани. Ещё в активе гиганта из Нижнего семь выносов мяча из собственной штрафной и один перехват.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правый латераль: Ильнур Альшин («Факел»)

Фланговый хавбек «Факела» отметился в матче со «Спартаком» не только заработанным победным пенальти, оказав давление на Мартинса и опередив в этом эпизоде люксембуржца. Альшин вообще здорово поработал без мяча: совершил по два отбора, перехвата и выноса, выиграл 50% единоборств. Кроме того, он сделал ещё один пас под удар.

Ильнур Альшин Фото: vk.com/pfcfakel

Центральный полузащитник: Ираклий Квеквескири («Факел»)

Опорный полузащитник «Факела» – настоящая машина в центре поля, которую не останавливает даже ранняя жёлтая карточка. Квеквескири «выжигал» всё в центре поля и на своей половине в матче со «Спартаком». У Ираклия 7 из 13 выигранных единоборств, по четыре отбора, перехвата и выноса мяча, один заблокированный удар, два заработанных на себе фола и даже два паса под удар.

Ираклий Квеквескири Фото: vk.com/pfcfakel

Центральный полузащитник: Данил Глебов («Ростов»)

Одним из главных творцов победы «Ростова» над теперь уже бывшим лидером РПЛ стал опорный полузащитник и капитан команды Валерия Карпина. Глебов, как обычно, бился за двоих и собрал очень приличную статистику. У Данила 7 из 11 выигранных единоборств, три удара (два в створ), два выноса, два отбора, три заблокированных удара и два заработанных на себе фола.

Данил Глебов Фото: vk.com/fcrostov

Левый латераль: Дуглас Сантос («Зенит»)

«Зенит» крупно победил «Урал» в Екатеринбурге, но до первого гола мучился с одним из аутсайдеров РПЛ. Только после того, как капитан команды Дуглас Сантос пришёл на стандарт, здорово открылся и забил головой, петербуржцы поймали свою игру. У бразильца, помимо гола, три из пяти выигранных единоборств, по одному пасу под удар, отбору и выносу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правый форвард: Максим Глушенков («Локомотив»)

«Локомотив» оба своих гола в ворота «Сочи» забил благодаря Глушенкову. В эпизоде с первым забитым мячом Максим перехватил неудачный пас голкипера Заболотного, а потом и сам здорово положил мяч в девятку, уйдя от Марсело Алвеса. Всего же Глушенков нанёс четыре удара (два в створ), совершил три обводки и выиграл четыре единоборства из восьми.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый форвард: Мохаммад Мохеби («Ростов»)

Вингер сборной Ирана – палач «Краснодара» в 20-м туре. Легионер ростовчан оформил дубль в ворота Матвея Сафонова, и его голов хватило, чтобы сместить «быков» с первого места в таблице РПЛ. Мохеби нанёс в этой встрече три удара (два в створ) и поучаствовал в 13 единоборствах (второй результат в команде), кроме того, помог и собственной обороне тремя выносами мяча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»)

Тюкавин продолжает радовать болельщиков «Динамо» и тренерский штаб сборной России результативными действиями. В этом туре нападающий внёс решающий вклад в победу над «Ахматом» голевой передачей и забитым мячом – ловко обхитрил огромного защитника Гандри. Константин нанёс четыре удара (два в створ), отдал три паса под удар, совершил одну обводку и один перехват.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Сергей Ташуев («Факел»)

Определяя тренера тура, мы выбирали между Сергеем Ташуевым и Валерием Карпиным. Эмоционально победа «Факела» воспринимается сильнее, ведь воронежцы, в отличие от ростовчан, выиграли на выезде. Вдобавок просто задавили своей интенсивностью «Спартак», который хорошо смотрелся в первом весеннем туре на фоне «Зенита», тогда как «Краснодар» в этом году очень серый. Но и Ташуев, и Карпин – большие молодцы в 20-м туре, блестяще справились со своей работой.

Сергей Ташуев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 20-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 20-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

В 20-м туре были, конечно, и другие достойные кандидатуры на попадание в символическую сборную. Например, голкипер Артур Нигматуллин из «Пари НН», Страхиня Эракович и Андрей Мостовой из «Зенита», Луис Чавес из «Динамо», Кирилл Щетинин из «Ростова», Хызыр Аппаев и Евгений Марков из «Факела». Пишите в комментариях, кого мы, на ваш взгляд, незаслуженно забыли.