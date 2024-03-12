Какой же жмот Стерлинг: обнулил гол из-за жадности! «Челси» повезло, что у них есть Палмер

«Челси» и «Ньюкасл» в нынешнем сезоне совсем не выдают огня в АПЛ. И вот они снова встретились, чтобы зажечь хотя бы в матче друг с другом. В первом круге «сороки» вынесли «синих» 4:1. И месть состоялась. Несмотря на старания Стерлинга.

Дебютный гол влетел в ворота Дубравки уже на шестой минуте. Спасибо «привозу» Ботмана и везению. Голландец почему-то вынес мяч после прострела Гюсто крайне слабо и прямо по центру. Палмер сыграл на подборе – и тут же пробил влево. Удар у Коула вообще не получился, но мяч полетел в сторону Джексона, который технично и по-пижонски подставил пятку.

«Челси» — «Ньюкасл» Фото: кадр из трансляции

На 35-й минуте игроки «Челси» выключили из борьбы Гордона. Логично, учитывая два гола Энтони лондонцам за последний год. Вообще, в первой половине тайма футболист сам ускорился и захромал, будто бы потянув мышцу. Но остался на поле и пострадал в столкновении с Кукурельей. Пришлось с помощью медиков всё-таки уйти.

«Сороки» взбесились от потери и быстро забили ответный гол. Ранее моментов у них не было, а тут Гюсто полез в обыгрыш Уиллока и не смог перекинуть через него мяч. В итоге он достался Исаку, который с линии штрафной пальнул из-под Дисаси в дальний угол. Отскок от газона — вынимай, Петрович.

«Челси» — «Ньюкасл» Фото: кадр из трансляции

Уже в добавленное к тайму время Стерлинг должен был вновь выводить «синих» вперёд, однако почему-то пробил с 11 метров прямо в руки Дубравке. При этом перед ним был открыт весь угол. Он вообще в курсе, что можно бить и туда? И что было бы классно делиться с партнёром передачей, когда ты вместе с ним вываливаешься на ворота? Просто посмотрите, в какой ситуации пожадничал Рахим дальше.

Стерлинг и Палмер убежали в быструю атаку. Покати первый на второго, Дубравка бы не спас. Вместо этого Рахим стал водиться с вратарём и обыграл его, но защитники уже успели вернуться – и Бёрн спокойно выбил мяч с линии. Какой это по счёту подобный момент? Если честно, я сбился со счёта.

«Челси» — «Ньюкасл» Фото: кадр из трансляции

«Челси» стоит благодарить Палмера, потому что чуть ранее Стерлинг забить ему не помешал: Коул на правом краю принял пас Энцо, сместился в центр и сильно пробил в ближний угол.

А дальше Мудрик намекнул Почеттино: было бы неплохо посадить Рахима на лавку, а меня — выпускать в старте. Михаил не постеснялся забрать мяч у Галлахера, вбежал в штрафную, прокинул мяч между ног Ботману, обошёл Дубравку и катнул в пустые ворота. Вышло весьма эффектно.

Мёрфи отквитал один гол мощнейшим выстрелом в ближнюю девятку, и всё же на большее «Ньюкасла» не хватило. The Telegraph писал, что один из саудовских клубов заманивал Стерлинга годовой зарплатой в € 52 млн. Рахим мог стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Саудовской Аравии после Криштиану. Вместо этого он предпочёл остаться в «Челси». Если летом вингер примет новое предложение, болельщики «синих», наверное, будут счастливы. Но главное — чтобы никуда не уходил умница Палмер.