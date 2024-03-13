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Зенит — Динамо, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Кубка России, где смотреть, 13 марта 2024

Суперматч в Кубке России! «Зенит» и «Динамо» бьются за полуфинал Пути РПЛ. LIVE
«Чемпионат»
«Зенит» — «Динамо» лайв
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Первая встреча закончилась победой москвичей.

Сегодня, 13 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». Первая встреча закончилась победой москвичей (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» и «Динамо» довольно часто встречаются в Кубке России. И нередко их турнирные пересечения становятся настоящими зарубами. Мало того, что эти клубы играли между собой на аналогичной стадии в прошлом сезоне, так ещё в их кубковой истории был такой счёт, как 9:3 – знаменитая игра 2007 года.

Интересно, что игровая форма «Зенита» и «Динамо», если брать последние шесть матчей в данном турнире, одинакова: по четыре победы и два поражения. А если вспомнить про практически соседство в турнирной таблице РПЛ, сразу понимаешь: на данном этапе сезона классовой разницы между соперниками нет. И это настраивает на классный футбол.

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