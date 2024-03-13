Суперматч в Кубке России! «Зенит» и «Динамо» бьются за полуфинал Пути РПЛ. LIVE

Сегодня, 13 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». Первая встреча закончилась победой москвичей (1:0).

«Зенит» и «Динамо» довольно часто встречаются в Кубке России. И нередко их турнирные пересечения становятся настоящими зарубами. Мало того, что эти клубы играли между собой на аналогичной стадии в прошлом сезоне, так ещё в их кубковой истории был такой счёт, как 9:3 – знаменитая игра 2007 года.

Интересно, что игровая форма «Зенита» и «Динамо», если брать последние шесть матчей в данном турнире, одинакова: по четыре победы и два поражения. А если вспомнить про практически соседство в турнирной таблице РПЛ, сразу понимаешь: на данном этапе сезона классовой разницы между соперниками нет. И это настраивает на классный футбол.

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