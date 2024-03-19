Сборная сербских легионеров в РПЛ. Двоим из них Россия помогла стать суперзвёздами

Перед товарищеским матчем сборных России и Сербии вспоминаем лучших сербских легионеров в истории РПЛ. За всё время в нашей лиге сыграли 150 (!) футболистов из этой страны. Мы решили составить символическую сборную – список кандидатов для выбора кажется бесконечным. Да и сейчас в российском чемпионате выступают 14 игроков из Сербии: больше легионеров только у Бразилии.

Несмотря на то что в заявку национальной команды Сербии попали сразу четыре представителя РПЛ – Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»), Милан Гаич и Саша Зделар (оба – ЦСКА), никто из них в символическую сборную не включён. На наш взгляд, среди их предшественников на этих позициях были футболисты посильнее. Вот такая получилась команда:

Сборная сербских легионеров РПЛ Фото: «Чемпионат»

А теперь о каждом футболисте по порядку.

Деян Радич, 43 года

Деян Радич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Клубы: «Алания», «Спартак» Нч, «Ростов» (2004-2005, 2007-2011).

Сколько сыграл в РПЛ: 94 матча (143 пропущенных мяча).

Титулы в России: —

Радич не был звездой в российском футболе, тем не менее оставил заметный след в нашем чемпионате. Сербский голкипер принял участие в семи сезонах РПЛ. В 2004 году он перешёл из «Радничков» в «Аланию», потом вернулся на родину в «Войводину», но в 2007-м снова оказался в России – нальчикский «Спартак» и «Ростов» стали его последними клубами в карьере. В апреле 2011-го Деян получил тяжёлую травму в столкновении с форвардом «Терека» Зауром Садаевым – разрыв почки. Голкиперу удалили повреждённый орган, позже он приступил к тренировкам, но возвращение Радича в футбол так и не состоялось.

Бранислав Иванович, 40 лет

Бранислав Иванович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Клубы: «Локомотив», «Зенит» (2006-2007, 2016-2020).

Сколько сыграл в РПЛ: 144 матча (13 голов).

Титулы в России: чемпион (2019, 2020), обладатель Кубка России (2007, 2020).

Иванович – один из немногих сербов, кому удалось стать настоящими легендами в российском футболе. Он приезжал в нашу страну неизвестным молодым игроком и за два сезона в «Локомотиве» дорос до трансфера в топ-клуб Европы – «Челси». Возвращался же Бано в РПЛ спустя девять лет в статусе топового игрока, победителя Лиги чемпионов. И доигрывал так, как мало кто из легионеров играл в России на пике карьеры. За три с половиной сезона в «Зените» выиграл два чемпионских титула, кроме того, добавил в свою коллекцию трофеев второй Кубок к завоёванному первому ещё в «Локо».

Неманья Видич, 42 года

Неманья Видич Фото: РИА Новости

Клубы: «Спартак» (2004-2005).

Сколько сыграл в РПЛ: 39 матча (4 гола).

Титулы в России: —

Видич мало времени провёл в России – всего полтора сезона, но не включить игрока такого уровня в символическую сборную просто невозможно. Подписав летом 2004-го малоизвестного на тот момент защитника за € 4,45 млн (по данным Transfermarkt), «Спартак» оформил едва ли не самый успешный трансфер в своей истории. Даже несмотря на то что с Видичем клуб ничего не выиграл. В январе 2006-го за сербом пришёл «Манчестер Юнайтед», выкупивший Неманью за € 10,5 млн. Оказалось, что в России состоялся взлёт будущей суперзвезды: в «МЮ» экс-спартаковец завоевал полтора десятка трофеев.

Урош Спаич, 31 год

Урош Спаич Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Клубы: «Краснодар» (2018-2021).

Сколько сыграл в РПЛ: 53 матча (2 гола).

Титулы в России: —

Спаич приезжал в Россию в статусе игрока сборной Сербии. Правда, оказался он в «Краснодаре» во многом благодаря стечению обстоятельств: клуб Сергея Галицкого приобрёл защитника-универсала у «Андерлехта» после того, как сорвался трансфер Самуэля Жиго. Сербский легионер «быков» принял участие в трёх сезонах РПЛ, при нём команда дважды брала бронзу – это было повторение лучшего результата в истории «Краснодара». У Спаича получались разные по качеству отрезки, но в целом Урош держал уровень. Потом же ему всё сломала серьёзная травма.

Александар Лукович, 41 год

Александар Лукович Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Клубы: «Зенит» (2010-2014).

Сколько сыграл в РПЛ: 40 матчей (1 гол).

Титулы в России: чемпион (2010, 2012), обладатель Суперкубка России (2011).

Летом 2010 года «Зенит» подписал защитника сборной Сербии из итальянского «Удинезе» за € 7 млн. Лукович не стал лидером обороны сине-бело-голубых, но прижился в команде Лучано Спаллетти и задержался в Санкт-Петербурге на четыре сезона. С «Зенитом» серб завоевал два чемпионских титула и Суперкубок России, выходил в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов. Провёл 59 матчей во всех турнирах и набрал 1+8 по системе «гол+пас». Потом, с появлением сильного конкурента в лице Доменико Кришито играл всё меньше и ушёл свободным агентом.

Милош Красич, 39 лет

Милош Красич Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Клубы: ЦСКА (2004-2010).

Сколько сыграл в РПЛ: 150 матчей (25 голов).

Титулы в России: чемпион (2005, 2006), обладатель Кубка (2005, 2006, 2008, 2009) и Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009), обладатель Кубка УЕФА (2005).

Игру этого блестящего атакующего полузащитника болельщики ЦСКА вспоминают до сих пор. Красич приезжал в Россию 19-летним юношей из «Войводины», завоевал с армейцами Кубок УЕФА, отыграл шесть лет и перешёл в «Ювентус» за солидные деньги – € 15 млн. Особенно успешным для Милоша в индивидуальном плане получился 2009-й, когда он набрал 9+9 в 26 матчах РПЛ и забил четыре гола в Лиге чемпионов, которая завершилась для ЦСКА историческим выходом в четвертьфинал. Тогда полузащитника признали игроком года в Сербии.

Зоран Тошич, 36 лет

Зоран Тошич Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Клубы: ЦСКА (2010-2017).

Сколько сыграл в РПЛ: 182 матча (37 голов).

Титулы в России: чемпион (2013, 2014, 2016), обладатель Кубка (2011, 2013) и Суперкубка России (2013, 2014).

Тошич – лидер среди сербов как по количеству выступлений в РПЛ, так и по количеству забитых мячей. 182 матча и 37 голов – потрясающая статистика экс-полузащитника ЦСКА! Серб внёс весомый вклад в три чемпионских титула армейцев, особенно в сезоне-2013/2014, когда стал автором 11 забитых мячей. Кстати, покупали Тошича в 2010 году у самого «Манчестер Юнайтед» за € 9,5 млн, хотя в Англии он почти и не поиграл (всего пять матчей). Ушёл же Зоран свободным агентом, когда закончился контракт в 2017-м – не договорились по финансам.

Огнен Короман, 45 лет

Огнен Короман Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Клубы: «Динамо», «Крылья Советов», «Терек» (2002-2005, 2011).

Сколько сыграл в РПЛ: 103 матча (17 голов).

Титулы в России: —

Яркий атакующий полузащитник выступал за несколько клубов в России и в общей сумме сыграл более сотни матчей в РПЛ. В 2002 году Короман перешёл из ОФК в «Динамо» и провёл в составе бело-голубых полтора сезона. Затем серба выкупили «Крылья Советов», заплатившие «Динамо» почти в три раза больше, чем сам московский клуб ОФК – € 3,5 млн. В Самаре Огнен отыграл два года и помог команде выиграть бронзу в сезоне-2004. Затем ушёл в «Ахмат» (тогда ещё «Терек»), а после этого стал ездить по арендам и вернулся на родину. В 2011 году под конец карьеры вернулся в Самару, ещё немного поиграв в РПЛ.

Данко Лазович, 40 лет

Данко Лазович Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Клубы: «Зенит», «Ростов» (2010-2013).

Сколько сыграл в РПЛ: 60 матчей (18 голов).

Титулы в России: чемпион (2010, 2012), обладатель Кубка (2010) и Суперкубка России (2011).

Лазович переходил в «Зенит» в марте 2010 года за € 5 млн из голландского ПСВ. Серб был уже достаточно известным в Европе футболистом, поиграл за клуб из Эйндховена в Лиге чемпионов. В Санкт-Петербурге он тоже выдал два достаточно хороших сезона, поучаствовав в завоевании пары чемпионских титулов. Но потом форвард стал проигрывать конкуренцию в сильной команде Лучано Спаллетти. И в результате отправился в аренду в «Ростов», где провёл ещё полгода. Ушёл же Лазович из «Зенита» в январе 2014-го на правах свободного агента.

Матея Кежман, 44 года

Матея Кежман Фото: РИА Новости

Клубы: «Зенит» (2009).

Сколько сыграл в РПЛ: 10 матчей (2 гола).

Титулы в России: —

Кежман поиграл в России всего полгода, но сам его трансфер в наш чемпионат привлёк дополнительное внимание к РПЛ. Матея был заметной фигурой в европейском футболе, поиграл за «Челси» и мадридский «Атлетико», а «Зенит» арендовал нападающего у «ПСЖ». Однако в Санкт-Петербурге появился, конечно, не тот Кежман, которого запомнили на пике карьеры. Разменявший четвёртый десяток Матея начал сбавлять и принёс не очень много пользы сине-бело-голубым. В 10 матчах забил два гола — ЦСКА и «Динамо». В результате в «Зените» решили не выкупать Кежмана – серб вернулся в Париж.

Саво Милошевич, 50 лет

Саво Милошевич Фото: РИА Новости

Клубы: «Рубин» (2008).

Сколько сыграл в РПЛ: 16 матчей (3 гола).

Титулы в России: чемпион (2008).

У Милошевича была мощная карьера. Он выступал в чемпионатах Англии, Испании и Италии, а в составе сборной Югославии стал лучшим бомбардиром Евро-2000. Но в 34 года после продолжительного периода без клуба неожиданно приехал доигрывать в Россию – «Рубин» стал последним клубом для нападающего на профессиональном уровне. Оказалось, Курбан Бердыев пригласил в казанскую команду не просто имя, а реального помощника. Опыт Милошевича действительно пригодился. Серб сыграл 16 матчей, набрал 3+2 и вошёл в историю как автор «золотого» гола в чемпионском сезоне «Рубина».