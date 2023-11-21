«Пусть Акинфеев играет дольше Буффона!» Интервью с легендой ЦСКА Милошем Красичем

Милош Красич — один из главных символов «золотого» ЦСКА Валерия Газзаева. Сербский полузащитник принял участие в ремейке «золотого» матча — 2002 с «Локомотивом», а на следующий день дал интервью «Чемпионату».

«Москва стала ещё красивее»

— Без раздумий согласились принять участие в ретроматче?

— Да. Как только позвонили из РФС, я сразу сказал, что буду счастлив приехать на эту игру. Рад был сыграть в таком матче.

— Как часто в последнее время бываете в Москве?

— Три-четыре года назад я приезжал в Москву с женой, погуляли по городу. Прилетал бы почаще, но у нас трое детей. А так я всегда рад возвращаться в Россию — ведь шесть лет жил и играл тут.

— Москва изменилась за годы вашего отсутствия?

— Конечно, изменилась. Не так сильно, но заметно. Я не успел много погулять — сразу поехал на стадион. Но видно, что город стал красивее. Москва заслуживает быть такой.

— На матче фанатская трибуна армейцев была почти заполнена. Соскучились по этой атмосфере?

— Конечно, соскучился! Спасибо болельщикам за то, что пришли на матч. Их было много в такую холодную погоду. Было замечательно! Спасибо за поддержку вчера и за всё время, когда я играл в ЦСКА — они всегда были на стадионе.

Милош Красич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Акинфеев будет играть долго, как Буффон. Может, даже дольше»

— Тяжело было выдержать целый матч на поле?

— Были моменты, когда я чувствовал себя легко, а иногда было очень тяжело. Я могу поиграть в футбол один-два раза в месяц, а так не бегаю. Буду честен (смеётся).

— Валерий Газзаев как оценил вашу готовность?

— Шутил про нашу физическую форму. Самое главное, что Валерий Георгиевич был рад нас увидеть. Каждый из игроков провёл очень хорошее время под его руководством. Говорили о семьях, кто чем занимается сейчас. Ну и, конечно, чуть-чуть обсудили игру: чтобы серьёзно сыграли, чтобы не было травм. Всё прошло очень хорошо.

— Каким вы запомнили Газзаева?

— Запомнил его как человека с сильным характером, с умением замотивировать. Он великий тренер. Я пришёл в ЦСКА совсем молодым, и Валерий Георгиевич научил меня не только футболу, но и жизни. Слышал от него очень хорошие и важные слова.

— Это самый значимый тренер в вашей карьере?

— Конечно. Газзаев — тренер номер один для меня! Он много знает и помогал не только мне, но и другим молодым игрокам. Когда я стал немного взрослее, уже в 21-22 года его советы мне очень пригодились.

Милош Красич Фото: РИА Новости

— А с Игорем Акинфеевым удалось пообщаться?

— Естественно, ведь он был с нами в раздевалке. Рад был повидаться. Последний раз мы встречались четыре года назад. После матча ЦСКА — «Крылья Советов» мне удалось пройти в раздевалку и там пообщаться с Игорем.

— Когда вы приехали в ЦСКА, Акинфеев уже был в основе. Помните первое впечатление о нём?

— Сразу было видно, что он молодой и перспективный вратарь. Мы поначалу думали, что Игорь недостаточно высок для вратаря, но у него были очень хорошая реакция, мощный прыжок. Когда один человек 10-20 лет остаётся вратарём номер один в клубе и сборной, что тут можно сказать? Он легенда. Думаю, он задержится в воротах до 40-42-43 лет. Как Буффон! А может, и больше. Хотел бы, чтобы Акинфеев сыграл дольше Буффона. В последние годы он очень хорош, а в ЦСКА много молодых игроков, которые нуждаются в помощи такого опытного мастера, как Игорь Акинфеев.

— Верится, что человек, игравший в ЦСКА ещё до вас, до сих пор в клубе и держит высочайший уровень?

— Конечно, это немного удивительно. Но по его отношению к тренировках, к жизни можно было предположить, что он будет играть долго.

«Победу в Кубке УЕФА буду вспоминать всю жизнь»

— Когда вы приезжали в ЦСКА из Сербии, понимали, что это за клуб, какого масштаба и традиций?

— Я знал о командах из России: ЦСКА, «Спартак», «Зенит». Когда пришло предложение из ЦСКА, поговорил с семьёй, с папой. Подумал, что это хороший вариант для меня: легендарный клуб с большими амбициями. Когда подписали контракт, я был очень доволен.

— А уже на следующий год выиграли с командой Кубок УЕФА! Что это значило для совсем молодого футболиста?

— Я пришёл в ЦСКА в 19 лет, и через год мы взяли большой трофей. Для меня это было невероятно. Хотя я сразу понял, что попал в классную команду с хорошим тренером. Мы не только здорово играли вместе, но и дружили. Капитан Семак был нашим лидером. И вообще какая команда была! Ярошик, Жирков, легендарные бразильцы. В команде царила очень комфортная атмосфера, хотя работали мы жёстко и много. Но благодаря этому в конце концов и выиграли Кубок УЕФА.

— Как вы шли к этой победе? Верили, что она возможна?

— Мы играли каждый матч с верой в себя, в то, что можем дойти до финала такого турнира. Конечно, было очень тяжело, но мы чувствовали, что способны на это. И в конце концов выиграли.

— С какими эмоциями вы, совсем ещё юный, выходили на замену в Лиссабоне?

— Это была большая игра — финал. Невероятно яркие эмоции, которые я буду вспоминать всю жизнь. Мы выиграли, а мне удалось сыграть около 20 минут. В тот вечер я пережил невероятные, фантастические эмоции! Я был в шоке. Никогда раньше не думал, что могу такого достичь. Для меня как для молодого игрока эта победа была очень важна. Она всем нам добавила уверенности и мотивации ещё больше работать, играть лучше.

— После этого вы провели в ЦСКА ещё целую пятилетку. Какой период после Кубка УЕФА был лучшим?

— Скорее всего, это сезон-2008/2009. Мы тогда хорошо выступили в Лиге чемпионов, были очень классные игры. Это лучший год лично для меня: я прибавил в опыте, можно сказать, стал серьёзным футболистом. Я много забивал и ассистировал в чемпионате России и Лиге чемпионов. Но амбиции у ЦСКА всегда самые высокие — быть чемпионами, добиваться хороших результатов в еврокубках. А мы в 2009 году заняли лишь пятое место. Для клуба год получился не лучшим, и поэтому я тоже был не так доволен и счастлив, как мог бы. Всегда надо биться за клуб, чтобы он достигал своих целей и выигрывал. Если ЦСКА не берёт трофей или медали, то сезон не может быть хорошим.

ЦСКА Фото: из личного архива Вениамина Мандрыкина

— Ваш самый важный гол за ЦСКА?

— В Лиге чемпионов я забивал «Вольфсбургу», «Бешикташу». Когда обыграли «Спартак» 5:1, я тоже забил, и это был очень важный гол. Вообще, каждый гол приносит хорошие эмоции.

— А самый красивый?

— Наверное, как раз «Вольфсбургу». Попал с 20 метров — классно получилось.

— Каково это — забить «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»?

— Да, такое не каждому удаётся. Когда забиваешь таким командам, всегда испытываешь счастье. Не всегда получается играть в Лиге чемпионов против таких клубов, но, когда удаётся, это для любого футболиста полезно. Соперничая с такими звёздами, ты лучше понимаешь, чего стоишь сам. Мне повезло в этом плане.

«Зделар и Гаич счастливы в России, в ЦСКА»

— В какой год у ЦСКА собралась самая мощная команда?

— Конечно, в 2005 году, когда выиграли Кубок УЕФА. Это была очень хорошая команда. Но и потом случались прекрасные выступления. С Леонидом Слуцким мы провели хороший год, в том числе в Лиге чемпионов. Европа видела, что в ЦСКА есть отличные футболисты.

— Нынешней команде далеко до той, что была в 2005 году?

— Ну, не очень далеко, но у нас была невероятно хорошая команда. Сейчас в ЦСКА много достаточно молодых ребят, которые должны и будут становиться опытнее и лучше. Я желаю удачи команде и игрокам. Желаю, чтобы они догнали нас, чтобы им тоже посчастливилось поучаствовать в таких же больших играх.

— Насколько внимательно следите за ЦСКА сейчас?

— Не постоянно, но читаю о ЦСКА в новостях, узнаю, как сыграли. Если есть какая-то трансляция в Сербии, то я смотрю.

Милош Красич Фото: Epsilon/Getty Images

— И как вам последние результаты?

— У ЦСКА всегда большие амбиции. Видел, что сейчас команда идёт на пятом месте. Будет борьба, впереди второй круг. У ЦСКА хорошая команда, надо бороться до конца.

— Чего армейцам не хватает сейчас для борьбы за золото?

— Нужно больше стараться и бороться до конца. Конечно, у ЦСКА есть классные игроки, но и другие команды выступают хорошо.

— Этим летом ЦСКА взял долгожданный трофей — Кубок России. Смотрели финальный матч?

— Конечно же, я в курсе этого успеха, но посмотреть матч не получилось. Я всегда радуюсь, когда ЦСКА выигрывает трофеи!

— Как вам соотечественники в современной команде — Милан Гаич и Саша Зделар?

— Я рад, что они постоянно играют и им доверяет тренер. Они показали себя хорошо. Здорово, что Милан и Саша сейчас в ЦСКА. Думаю, они ещё долго будут помогать команде.

Игорь Акинфеев и Милан Гаич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Лично не общались с ними?

— С Миланом пообщаться пока не удалось, а с Сашей говорили, да. Я расспросил, как у него дела в России. Саша говорит, что всё фантастически, им хорошо и в клубе, и в Москве. Они счастливы тут. Мне нравится, как они играют, но могут ещё лучше. И я не сомневаюсь, что будут.

— Играя в ЦСКА, вы признавались игроком года в Сербии. Почему же Зделар и Гаич даже не проходят сейчас в сборную?

— Это в том числе зависит от тренера и от формы действующих игроков сборной. Но ЦСКА — большой клуб, и у них точно будет шанс в сборной Сербии. Зделар пару раз был там. Надо стараться, хорошо играть каждый матч. Любой тренер сборной, если видит футболиста в хорошей форме, вызовет его.

— Сборная Сербии в ваше время и сейчас — какая сильнее?

— Когда я играл за сборную, там были футболисты чуть-чуть опытнее и выше классом. Например, Видич. Мы очень хорошо играли в квалификации на чемпионат мира. Но и сейчас в сборной есть классные игроки: Тадич, Митрович, Милинкович-Савич. На чемпионатах мира в России и Катаре они тоже сыграли здорово. Сербия — маленькая страна, у нас нет огромного количества футболистов. Тем не менее в Европе выступает множество сербов, причём играют они хорошо. А в сборной надо в короткий промежуток времени показать лучшего себя. И тренеру непросто выбрать оптимальную систему, тактику.

— Кто лучший сербский легионер в истории ЦСКА?

— Не могу сказать, кто лучший. И у Тошича были очень хорошие моменты, и у меня. Надеюсь, что и у Гаича со Зделаром будет получаться. Ещё Предраг Ранджелович играл в ЦСКА. Он тоже провёл очень хороший сезон.

Саша Зделар Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Нынешние сербские футболисты в РПЛ сильно ниже классом Красича, Тошича, Видича?

— Не могу согласиться на 100%. Возможно, в то время в Россию действительно приезжали более классные сербские игроки, но не скажу, что намного. Чумич, Ранджелович — очень хорошие игроки. Чумич — просто классный футболист. Возможно, скоро поедет в одну из лучших команд России. Я его знаю, очень быстрый парень. Думаю, он уже входит в десятку лучших игроков РПЛ.

— Пора в ЦСКА?

— У него однозначно есть достаточно класса, чтобы играть в ЦСКА.

— Внимательно следите за сербским рынком? Может, посоветуете ЦСКА пока ещё не раскрученного таланта?

— В Сербии всегда хватало молодых талантливых игроков. Не знаю по фамилиям, но и сейчас есть такие, которые могли бы играть в больших российских клубах. Возможно, не сразу в основе, но стремительно и хорошо развиваться.

«Я был молодым игроком — почему бы теперь не передать свой опыт таким же?»

— А чем вы занимаетесь после завершения карьеры?

— Сейчас я отдыхаю, нигде не работаю. У меня нет никакой должности. Не знаю, что будет через год-два-три. Возможно, буду где-то работать. Это точно будет близко к полю. 100% пойду учиться на тренера. Я был молодым игроком — почему бы теперь не передать свой опыт таким же?

— Вы правда могли войти в штаб Олича в ЦСКА 2021 году?

— Не было ничего конкретного. Просто люди увидели Олича на посту главного тренера и сразу стали писать, что я там буду, Рахимич.

— Почему, по-вашему, у Ивицы не получилось в ЦСКА?

— К сожалению, Олич проработал недолго. Он молодой, на тот момент только закончил обучение. Нужно было время. А в большом клубе все ждут от тренера побед. Мне жалко, что у него не сложилось в ЦСКА. Ивица — очень хороший человек, у него была сумасшедшая карьера. Если он будет продолжать как тренер, у него точно получится. Может, ещё вернётся в ЦСКА.

— Финальное. Чего бы пожелали нынешнему ЦСКА?

— Хорошо играть, брать медали и трофеи!