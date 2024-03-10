Легендарный комплект с Евро-2008 или цвет кремлёвской стены? Лучшая форма сборной России

В воскресенье, 10 марта, состоится презентация новой формы сборной России. В ней наша национальная команда должна провести ближайшие товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Впервые экипировка российской сборной создана отечественной компанией – Jögel, подписавшей соглашение о техническом спонсорстве с РФС. Известно, что дизайн формы вдохновлён образом Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье.

За более чем 30-летнюю историю современной сборной России у неё достаточно часто менялась форма, которую поставляли разные фирмы. Какой комплект был лучшим? Предлагаем принять участие в нашем голосовании и сделать свой выбор. Пишите в комментариях, почему та или иная форма запомнилась вам больше всего.

В ходе голосования формы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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