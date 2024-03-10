Легендарный комплект с Евро-2008 или цвет кремлёвской стены? Лучшая форма сборной России

В воскресенье, 10 марта, состоится презентация новой формы сборной России. В ней наша национальная команда должна провести ближайшие товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Впервые экипировка российской сборной создана отечественной компанией – Jögel, подписавшей соглашение о техническом спонсорстве с РФС. Известно, что дизайн формы вдохновлён образом Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье.
За более чем 30-летнюю историю современной сборной России у неё достаточно часто менялась форма, которую поставляли разные фирмы. Какой комплект был лучшим? Предлагаем принять участие в нашем голосовании и сделать свой выбор. Пишите в комментариях, почему та или иная форма запомнилась вам больше всего.
В ходе голосования формы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Форма сборной России на Евро-2008
Перед самым успешным в истории нашей сборной чемпионатом Европы команда получила обновлённую форму. Главным отличием стало появление российского триколора на груди, который растянулся во всю ширину футболки. Эта форма по понятной причине пользовалась особенной популярностью. В белой – выносили Нидерланды.
Форма сборной России в отборе к Евро-2008
В 2006 году вместе с новым главным тренером Гусом Хиддинком у сборной России появилась и новая форма. Она была без «излишеств», а основным стал комплект с красными футболками и белыми шортами. Дополняли же её и создавали триколор гетры синего цвета. Герб с орлом помещался в синий круг, однако потом подложку убрали. Белая форма стала резервной.
Форма сборной России на ЧМ-2014
Незадолго до чемпионата мира 2014 года сборная России получила форму бордового и золотого цветов. На рукава был нанесён российский флаг. Прототипом рисунка с 3D-эффектом на футболке послужила графика с монумента «Покорителям космоса», в основании которого находится мемориальный музей космонавтики. Гостевой комплект сделали белым с синим верхом. При этом тематику космоса сохранили: повторялись очертания земного шара, как они выглядят с орбиты
Форма сборной России на ЧМ-2018
На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России играла в комплектах красного и белого цветов. Основная форма была создана в стиле ретро. Она напоминала ту, в которой сборная СССР взяла золото на Олимпиаде-1988 в Сеуле. У красной формы гетры выполнили в стиле триколора. В белой наша команда одержала самую памятную победу – в 1/8 финала над Испанией.
Форма сборной России на Евро-2016
На Евро-2016 основной для сборной России была бордовая форма с золотыми вставками. Три полоски adidas переместились на бока, а украшал футболку узор в виде герба страны. Гостевую форму сделали белой с красными полосками на манжетах. Её особенностью стал рисунок орла на груди.
Форма сборной России в отборе ЧМ-2010
После успешного Евро-2008 РФС сменил технического спонсора и заключил договор c adidas. Для сборной России создали форму «под цвет Кремля». По ходу отборочного цикла на ней появились горизонтальные полосы, которые символизировали Кремлёвскую стену. Второй комплект был белым со вставкой основного цвета.
Форма сборной России на Евро-2021
В 2020 году adidas представил к чемпионату Европы форму, у которой на рукавах был перевёрнутый российский флаг, ассоциирующийся с сербским. По требованию РФС пришлось переделывать. На Евро-2020 сборная России получила новую форму – основным стал красный цвет. Технический спонсор создал джерси с памятным дизайном «на стыке искусства и футбола». Гостевым сделали лаконичный, но красивый белый комплект с синей и красной полосами на груди.
Форма сборной России в отборе Евро-2000 и ЧМ-2002
На стыке веков в отборочных циклах европейского первенства и чемпионата мира сборная России выступала в лаконичной по дизайну форме. Она минимально изменилась по сравнению с той, которая была ранее при Nike после Евро-1996. Основными комплектами оставались белый (в нём играли на ЧМ-2002) и синий.
Форма сборной России на Евро-2004 и в отборе ЧМ-2006
На Евро-2004 сборная России выступила в новой, оригинальной форме. Было найдено интересное дизайнерское решение – поместить номера игроков в круг. Логотип РФС передвинули от сердца к центру на груди, а позже он уступил место на футболках двуглавому орлу.
Форма сборной России в отборе ЧМ-1998
После чемпионата Европы 1996 года сборная России поменяла технического спонсора и в квалификации ЧМ-1998 выступала в новой форме от Nike. Использовались комплекты белого и тёмно-синего цветов. Эту форму выделяли воротнички в ретростиле.
Форма сборной России на ЧМ-1994
На чемпионате мира 1994 года сборная России сыграла в новой форме. Одним из её элементов были «шашечки» – в стиле традиционной формы сборной Хорватии. В белых футболках наша национальная команда разгромила Камерун (6:1), а нападающий Олег Саленко забил пять мячей.
Форма сборной России на Евро-2012 и в отборе ЧМ-2014
В отборочном цикле Евро-2012 форму сборной России поменяли – с кирпичного (кремлёвского) цвета на ярко-красный. Появилась лента цветов национального флага. На груди были помещены логотип РФС (у самого сердца) и двуглавый орёл. Ближе к чемпионату Европы ленту в цветах триколора сделали диагональной. Кроме того, добавили орнамент кольчуги, как бы намекая на то, что наши футболисты – богатыри.
Форма сборной России 1993 года
В 1993 году техническим спонсором сборной России стала компания Reebok. Наша национальная команда играла в нескольких комплектах. Была и белая форма с синими и красными вставками, были и комплекты с разными оттенками синего.
Чёрно-белая форма сборной России
В 2005 году наша национальная команда сыграла в уникальной для себя чёрно-белой форме. Это случилось в товарищеском матче со сборной Италии. В чём причина отказа от традиционных синего и красного цветов? Это была акция против расизма при поддержке технического спонсора сборной России компании Nike.
Форма сборной России на Евро-1996
В отборочном цикле Евро-1996 и на самом чемпионате Европы сборная России играла в очень простой форме. Дизайн был незамысловатым – узор на рукаве с эмблемой технического спонсора, логотип РФС на груди. Основными стали красные и белые комплекты, но существовал также и синий.
Форма сборной России 1992 года
Свои первые матчи сборная России проводила в 1992 году в форме от adidas. На ней на фоне красной горизонтальной полосы можно было с трудом разглядеть российский флаг. Других символов на форме не было – ни знака федерации футбола страны, ни логотипа производителя экипировки.