Роналду неожиданно отказался от игры за Португалию. Но это ненадолго

Криштиану попросил тренера дать ему отдохнуть. А когда и почему он пропускал игры сборной раньше?

Криштиану Роналду пропустит матч сборной Португалии по своей инициативе! Шок, но это правда. Как сообщает ESPN, форвард находится в небольшом отпуске в Саудовской Аравии, который проводит со своей семьёй. Роналду принял решение пропустить товарищескую встречу со сборной Швеции, которая состоится в четверг, 21 марта. Однако Криштиану прибудет в расположение Португалии перед контрольным матчем со Словенией (26 марта). Уникальный случай, когда Роналду не сыграет за национальную команду по причине отдыха.

Криштиану – мировой рекордсмен по количеству голов за сборную. На счету Роналду 128 забитых мячей, он уже на 19 голов опережает прежнего лидера – иранца Али Даеи. Преследователь португальца (сюрприз!) – Лионель Месси. У аргентинца 106 голов. Нет сомнений, что Лео перегонит Даеи и выйдет на вторую строчку. Но достать Криштиану вряд ли получится. Также Роналду является рекордсменом по количеству проведённых матчей за сборную – их у него уже 205. Он перегнал экс-форварда Кувейта Бадера Аль-Мутаву (196). Криштиану никогда не отказывался от вызова в сборную без весомой причины.

Если поднять заголовки новостей прошлых лет, то единственный случай, когда Роналду не приехал в национальную команду не из-за состояния здоровья, произошёл осенью 2018 года. Тогда Криштиану пропустил товарищеские встречи португальцев с Хорватией и Шотландией, а также четыре встречи Лиги наций с Италией и Польшей. Он сам попросил тренерский штаб во главе с Фернанду Сантушем не вызывать его. Причина – переход из «Реала» в «Ювентус». Криштиану адаптировался к жизни в Италии и в новой лиге, сконцентрировавшись на этом. Отметим, что он не отдыхал, как сейчас, а просто расставил приоритеты.

Криштиану Роналду в «Ювентусе» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Из-за чего Роналду пропускал матчи сборной?

Бóльшую часть встреч за сборную Португалии Криштиану пропустил из-за травм. Не забываем и о банальных дисквалификациях. А другая причина – отдых (но не в Саудовской Аравии). Роналду просто выходил на одну игру, а вторую пропускал. Либо его берегли перед важным турниром. Например, перед ЧМ-2014 в Бразилии Роналду испытывал мышечные проблемы – из-за этого он пропустил товарищеские встречи с Грецией и Мексикой, выйдя лишь на игру с Ирландией. Но на самом турнире Криштиану не блистал: 1+1 за три матча и вылет Португалии на групповом этапе.

Криштиану Роналду на ЧМ-2014 Фото: Warren Little/Getty Images

В 2008-м форвард пропустил три встречи сборной из-за операции на лодыжке. Через год он снова повредил лодыжку, из-за чего не сыграл ещё в трёх матчах. В сентябре 2010 года Роналду не вышел на поле во встречах отборочного цикла Евро-2012 с Кипром и Норвегией из-за ушиба. А через полгода Криштиану из-за мышечного повреждения пропустил товарищеские встречи с Чили и Финляндией.

В сентябре 2014-го из-за проблем с бедром Роналду не сыграл матч квалификации Евро-2016 с Албанией. Через два года – разрыв коллатеральной связки и пропуск товарищеской игры с Гибралтаром, а также встречи со Швейцарией в рамках отбора к ЧМ-2018.

В октябре 2020-го Роналду заболел коронавирусом, из-за чего не вышел на поле в матче Лиги наций со Швецией. А в ноябре 2022 года Криштиану берегли перед стартом чемпионата мира в Катаре: он испытывал недомогание и не сыграл в контрольной встрече с Нигерией. Турнир Роналду выдал невнятный, оказавшись в итоге на скамейке запасных в матче 1/8 финала со Швейцарией и в четвертьфинале с Марокко.

Криштиану Роналду на ЧМ-2022 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Криштиану – футбольный долгожитель и робот. Иметь такую форму в 39 лет – уникально. Однако даже ему теперь необходим отдых, чтобы продлить карьеру.