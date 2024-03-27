Всё! Теперь мы полностью знаем состав групп на Евро

Сегодня определились последние участники чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Путёвку на турнир получили Грузия, Польша и Украина.

Матч между сборными Грузии и Греции получился не слишком увлекательным, но очень напряжённым. За 120 минут игры команды нанесли общими усилиями всего пять ударов в створ (3:2 в пользу хозяев), а едва ли не самым интересным событием стала стычка после первого тайма, которую зажгли Хвича Кварацхелия и Петрос Манталос. По итогам конфликта был удалён запасной вратарь грузин Георгий Лория.

Доигрывала сборная Грузия без своей звезды. Кварацхелия, не совершив результативных действий, ушёл с поля из-за повреждения на 109-й минуте. Логично, что по такой игре всё закончилось ничьей 0:0 и серией пенальти.

Во встрече Украины и Исландии голы хотя бы были: в первом тайме отличился Альберт Гудмундссон (у него четыре гола в двух матчах этого плей-офф), а после перерыва – Виктор Цыганков. Ещё один мяч украинской команды – в исполнении Романа Яремчука – отменил VAR. А в итоге всё решил гол Михаила Мудрика в концовке матча. Вингер «Челси» вывел свою страну на чемпионат Европы бильярдным ударом из центральной зоны после передачи с правого фланга.

Польша и Уэльс играли в третьем финале плей-офф за право поехать в Германию. И с голами в Кардиффе была напряжёнка, как и в Тбилиси. Для понимания – поляки ни разу не пробили в створ за 120 минут. Участник Евро-2024 определился только в серии пенальти – им стала Польша (5:4). Хочется только, чтобы до старта турнира поляки как-то прокачали свою игру.

А ниже – список всех групп Евро-2024.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Формат турнира – уже привычный: в плей-офф, помимо двух лучших команд из каждой группы, выходят ещё четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Матч за бронзу, само собой, не предусмотрен (последний раз его проводили ещё в 1980 году).