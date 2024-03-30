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Угадайте, где сейчас выступают бывшие футболисты чемпионата России: квиз, тест по РПЛ

Где сейчас выступают экс-легионеры РПЛ? Есть совсем экзотические варианты. Тест
Георгий Илющенко
Где сейчас выступают экс-легионеры РПЛ
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Вальбуэна, Тошич, Рондон, Тино Коста… Очень многие ещё не завершили карьеру.

Многие экс-игроки российского чемпионата сейчас на виду: Хвича Кварацхелия в «Наполи», Аксель Витсель в «Атлетико», Виллиан в «Фулхэме», Леандро Паредес с Сердаром Азмуном в «Роме» и так далее. Их нынешние команды назовут даже не слишком футбольные люди. А получится ли у вас выполнить задачу посложнее и угадать, где сейчас те, кто представляет далеко не самые топовые лиги? Давайте проверим. Впереди 10 вопросов. Желаем удачи, и, чур, не подглядывать ответы в поисковике!

Квизов много не бывает, правда?
Угадай, играл ли клуб в плей-офф Лиги чемпионов! Непростой тест на знание истории
Тест
Угадай, играл ли клуб в плей-офф Лиги чемпионов! Непростой тест на знание истории

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