Где сейчас выступают экс-легионеры РПЛ? Есть совсем экзотические варианты. Тест

Многие экс-игроки российского чемпионата сейчас на виду: Хвича Кварацхелия в «Наполи», Аксель Витсель в «Атлетико», Виллиан в «Фулхэме», Леандро Паредес с Сердаром Азмуном в «Роме» и так далее. Их нынешние команды назовут даже не слишком футбольные люди. А получится ли у вас выполнить задачу посложнее и угадать, где сейчас те, кто представляет далеко не самые топовые лиги? Давайте проверим. Впереди 10 вопросов. Желаем удачи, и, чур, не подглядывать ответы в поисковике!

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше