Угадай, играл ли клуб в плей-офф Лиги чемпионов! Непростой тест на знание истории

Определились все участники четвертьфинов Лиги чемпионов, и в очередной раз обошлось почти без сенсаций (разве что «Интер» уже вылетел – но там в соперниках был «Атлетико»). В следующем раунде турнира сыграют «Арсенал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Жеребьёвка свела в четвертьфинале главных фаворитов турнира – «Сити» сыграет с «Реалом». Также в этой части сетки «Бавария» и «Арсенал». «Атлетико» же сыграет с «Боруссией», а «Барселона» – с «ПСЖ».

Вообще, до 1/4 и 1/8 финала редко доходили андердоги, но такое всё же случалось – а вот когда и кто это был, мы предлагаем вспомнить вам. В тесте собрали 12 вопросов: мы загадываем клуб, а вам нужно вспомнить, выходил он когда-нибудь в плей-офф Лиги чемпионов или нет. Важно! Учитываются только результаты с сезона-1991/1992, то есть с того момента, как был реформирован Кубок европейских чемпионов.

Обязательно делитесь в комментариях полученными результатами! Ну а чтобы правильные ответы на вопросы дарили больше классных эмоций, ловите подарок до 100 000 рублей от БЕТСИТИ*, и наслаждайтесь победами!

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