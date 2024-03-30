А ещё встречаются «Балтика» и «Пари Нижний Новгород».

«Зенит» — в Самаре, ЦСКА — в Сочи, «Спартак» — дома. 22-й тур РПЛ в разгаре! LIVE

Сегодня, 30 марта, состоятся четыре встречи 22-го тура РПЛ. «Крылья Советов» примут «Зенит», ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи», «Спартак» на своём поле сойдётся с «Уралом», а «Балтика» встретится с «Пари НН». «Чемпионат» проведёт онлайн этих игр.

Петербуржцы шикарно играют против самарцев и вообще не чувствуют проблем: в последних 10 встречах только одно поражение при восьми победах. Команде Сергея Семака нельзя терять очки в таких простых, на первый взгляд, матчах – а то «Краснодар» и «Динамо» могут сбросить чемпиона с первой строчки.

Встречаются бывшая и нынешняя команды Владимира Федотова. Тренер выжимает из армейцев, что может, но максимум для этого сезона – попадание в пятёрку. Черноморцы же пока не впечатляют, хотя их возглавил экс-тренер сборной Испании «Монако» Роберт Морено. Кажется, фаворит ясен без дополнительной аргументации.

Калининградцы всё дальше от сохранения места в элите. И если в начале сезона казалось, что «Пари НН» – одноклассник, то весной всё совсем не так: команда Сергея Юрана закрепилась в статусе яркого середняка и при определённых обстоятельствах может прыгнуть выше головы. Сергею Игнашевичу ужас как нужны очки. Ну хоть какие-то.

Красно-белые исторически плохо играют против Виктора Гончаренко: в последних четырёх встречах с уральцами – ни одной победы. Сможет ли Гильермо Абаскаль переломить неприятный тренд? Москвичам нужно подниматься в таблице как можно выше – а то сезон можно будет считать провальным.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.