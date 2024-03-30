Самый жуткий момент дня в РПЛ. Травма подпортила первую победу «Балтики» за полгода

«Балтика» отчаянно борется за выживание. Калининградцы на пять очков отстают от зоны стыковых матчей, на шесть — от спасительной 12-й строчки. Домашняя игра с «Пари НН» стала отличной возможностью одержать победу — первую с 7 октября 2023 года.

На стартовом отрезке команды обменивались моментами. Неплохой шанс упустил форвард «Балтики» Джоэль Фамейе. Он первым оказался на добивании после удара Виталия Лисаковича, но мяч улетел выше ворот «Пари НН». У гостей попытки пробить совершали Марадишвили и Стоцкий — не слишком опасно для Латышонка. Однако «Балтика» захватила преимущество. Калининградцы намного больше владели мячом, да и моменты создавали чаще. На 19-й минуте бразильский полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес нанёс классный удар по воротам «Пари НН» и угодил в штангу. Дело шло к голу «Балтики». Вопрос был во времени. Ещё и в середине тайма Юрану пришлось из-за травмы менять Кучаева на Босельи.

А в концовке первых 45 минут «Пари НН» «проспал» сразу два гола. Юрий Ковалёв прострелил с правого фланга в центр вратарской. Мяч по пути задел ногу защитника гостей Никиты Каккоева, а затем оказался у Фамейе. Форвард «Балтики» переправил мяч в ворота «Пари НН» — 1:0. VAR смотрел эпизод на возможный офсайд, но всё чисто.

Спустя три минуты «Балтика» отличилась снова! Данила Козлов покатил на Виталия Лисаковича, который дальним ударом поразил ворота Нигматуллина. Шок для «Пари НН», радость для калининградских болельщиков. Гости ответили опасным ударом Марадишвили, но Латышонок спас хозяев. И вот в таком настроении команды ушли на перерыв.

«Балтика» — «Пари НН» Фото: t.me/fc_baltika

Во втором тайме «Пари НН» активнее пошёл в атаку. Терять было нечего: нижегородцы в случае поражения почти на 100% упускали шанс побороться за исторически самое высокое место в РПЛ. А хоть какие-то очки оставляли «Пари НН» в борьбе за 5-8-е место. Но действительно классных моментов гости почти не создали. Вспоминаются разве что неплохой удар Босельи и попытки нижегородцев «раскатать» калининградцев.

А в концовке встречи Кирилл Гоцук нанёс ужасную травму Фамейе, за что получил прямую красную карточку после вмешательства VAR. Нога Джоэля так выгнулась, что его в итоге унесли с поля на носилках. Ещё немного — и перелом.

«Балтика» — «Пари НН» Фото: Кадр из трансляции

«Балтика» довела дело до четвёртой победы в этом сезоне РПЛ. И забила два мяча впервые с 12-го тура. Калининградцы остались на 15-м месте, но приблизились к зоне стыковых матчей. «Пари НН» — на 10-й строчке, а надежд на финиш в первой восьмёрке стало чуть меньше.

В следующем туре «Балтике» предстоит тяжёлый выезд в Санкт-Петербург к «Зениту», а нижегородцы примут «Краснодар». Обе команды могут повлиять на ход чемпионской гонки. И, что важнее для них, улучшить турнирную ситуацию для себя. «Балтика» уже не так далеко от спасения.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше