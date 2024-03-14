Может, «Балтике» без Игнашевича будет лучше?

После первого тайма с «Оренбургом» казалось, что «Балтика» оживает. Мы увидели активный прессинг, интересности в атакующих действиях и даже незасчитанный гол. Ожидалось, что во втором тайме калининградцы дожмут тусклого соперника и подпрыгнут в зону стыков. Дальше планировалась похвала Сергею Игнашевичу, который наконец-то научил своих игроков реализовывать моменты и набирать очки.

Но всё резко изменилось. Центр полузащиты не вышел на второй тайм, фланги перестали работать, гости отдали инициативу и скверно провели вторые 45 минут. «Оренбург» немного перестроился, стал чаще держать мяч и перегнал соперника по всем ключевым показателям. Нет, «Балтика» не выключилась – она стремилась забить, но создала только один момент в ситуации, где важно было забивать. Итог – нереализованный хозяевами пенальти и закономерный гол. 12-е поражение для команды Игнашевича в 20 турах. В восьми играх РПЛ подряд команда просто не может забить гол.

Удивительными оказались высказывания тренера после матча. Оказалось, всё было не так, как нам показалось.

Сергей Игнашевич главный тренер «Балтики» «Контролировали бóльшую часть матча, но, к сожалению, невозможно выиграть, если не забиваешь. Если забиваешь, отменяют голы. Придумывают пенальти. После счёта 0:1 игра, по сути, закончилась, потому что мы уже не могли зацепиться на чужой половине. Штрафные в атаке придумывали, ауты в другую сторону запускали. Поэтому при 0:1, по сути, игра закончилась».

Интересен и срыв тренера на уточняющий вопрос по пенальти. Оказалось, очевидно волейбольный приём рукой специалист интерпретировал исходя из опыта: «У вас такие правила, у меня – такие. Ну, конечно. Хорошо, когда всегда есть специалисты, которые могут мне объяснить, как играть в футбол».

Подобным образом Сергей реагирует не первый раз. Ему, судя по всему, вообще не близко, когда кто-то из коллег высказывает точку зрения, не совпадающую с его взглядами. Но это уже не важно. Отставание «Балтики» от зоны стыков – пять очков. Может, самое время рискнуть и что-то поменять?

Игнашевич – крутой. Здесь нет сомнений. Он пришёл в обновляющуюся «Балтику» в октябре 2021-го. И тогда это выглядело как идеальный союз. Быстро нашёл коннект с руководством, сразу дошёл до четвертьфинала в Кубке России и готовился к лучшему тренерскому сезону в карьере. Летом 2023-го «Балтика» спустя 25 лет вернулась в элиту, имея средний по стоимости состав, но очевидные тренерские идеи. Это тот самый прессинг, который заставлял соперников ошибаться, постоянное давление и уверенность в обороне. Всего три поражения в Первой лиге – путевку в высший дивизион калининградцы получили даже раньше «Рубина».

Сергей Игнашевич с игроками «Балтики» Фото: fc-baltika.ru

После тренер справедливо получил шанс в РПЛ, сильно упростил игру, однако при этом его команда грызлась в каждом матче. Парадоксально, но она до сих пор не проиграла никому в РПЛ с разницей больше чем в два мяча. Вспомним ситуацию с тем же «Спартаком» в начале сезона: перебили соперника по ударам в створ, создали одинаковое количество голевых моментов, но уступили с минимальным счётом. Было то же ощущение, что и сейчас: нужно немного времени — и попрёт. Ведь цель была озвучена даже губернатором: закрепиться в РПЛ – то есть желательно занять место в районе 10-12-го.

Игнашевич продолжил использовать привычную для себя схему, всё чаще стремился к вертикальному футболу, но результата не было. Шесть поражений после восьми стартовых туров – казалось, тренера можно было увольнять уже тогда. Но нет – верили и продолжают верить.

Забавно, что в параллельно ещё осенью клуб покинул спортивный директор Ибрагим Исмаилов. Зимой – гендиректор Кирилл Волженкин. Видимо, их признали ответственными за неудачу в первой части, хотя вроде как все работали в одной команде. Игнашевич остался, получил кучу новичков в зимнее трансферное окно («Балтика» вошла в топ-6 по тратам) и доверие от «Ростеха», который назначил новых менеджеров. Итог – весной одно очко из шести в важнейших матчах с прямыми конкурентами.

Да, принятие решений, когда ты находишься под управлением большой госкомпании, – дело непростое. Очевидно, у Игнашевича есть свои покровители. Иначе и его не пощадила бы чистка, которая прошла в первой части сезона. Но у всего может быть предел.

«Балтика» с таким составом, спонсором и стадионом точно не должна вылетать в Первую лигу. Иначе есть риск снова выпасть из элиты на 25 лет. Сможет ли Игнашевич изменить ситуацию? Это уже риторический вопрос. Но если за 20 туров не получилось, почему всё должно вдруг измениться?

Или, может, «Балтике» будет и правда лучше без Игнашевича?