В «Аяксе» новый скандал. Гендиректор захотел обогатиться необычным способом

У «Аякса» сложный сезон – осенью клуб свалился на дно таблицы, сменил тренера, который показал худший результат за 54 года, а заодно и спортивного директора на фоне расследования о потенциальном конфликте интересов в одном из трансферов.

Только-только всё начало налаживаться (новый тренер Джон вант Схип поднял команду на пятое место), как клуб получил новый удар под дых – генерального директора Алекса Круса отстранили от работы из-за подозрений в инсайдерской торговле. «Аякс» намерен «навсегда прекратить с ним сотрудничество».

Что произошло

Круса назначили генеральным директором «Аяса» в августе 2023 года вместо Эдвина ван дер Сара. Но из-за того, что ранее Крус трудился в АЗ, он не смог приступить к работе сразу же (в его контракте с предыдущим клубом был пункт о конкуренции). Официально он вступил в должность 15 марта, а всего спустя 18 дней его отстранили.

Клуб узнал, что за две недели до подписания контракта Алекс приобрёл 17 000 акций «Аякса», что указывает на инсайдерскую торговлю.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что это произошло в «Аяксе», поскольку это наносит большой ущерб клубу и всем, кому он дорог, — заявил председатель наблюдательного совета клуба Михаэль ван Праг. – Действия Алекса Круса не соответствуют принципам «Аякса». Время покупки акций указывает на инсайдерскую торговлю. Публичная компания не может мириться с таким нарушением закона, особенно если речь идёт о гендиректоре. После тщательного рассмотрения дела наблюдательный совет пришёл к выводу, что позиция Алекса как директора «Аякса» несостоятельна».

Инсайдерская торговля – это сделки, заключённые на рынке ценных бумаг лицами, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. То есть когда кто-то, причастный к бизнесу компании, совершает операции с её активами, обладая важной непубличной информацией, способной повлиять на стоимость акций. «Аякс», посмотрев на время сделки Круса, пришёл к выводу, что тот специально приобрёл ценные бумаги, так как знал о своём скором назначении. Смена руководства в компании также относится к списку инсайдерской информации. Такая деятельность незаконна, поэтому «Аякс» очень жёстко отнёсся к действиям менеджера.

Алекс Крус (слева) и Мэтт Пэрриш Фото: Liverpool FC/Getty Images

Что говорит Крус

Алекс опубликовал своё заявление на LinkedIn: «С болью в сердце сообщаю, что наблюдательный совет «Аякс» дал понять, что я отстранён от должности генерального директора клуба. На прошлой неделе некоторые СМИ задавали вопросы об акциях «Аякса», которыми я владею. Среди прочего меня спросили, получил ли я их в качестве бонуса от клуба или купил сам. Дело в последнем. Я сам купил все акции.

После ответов на эти вопросы наблюдательный совет счёл целесообразным более внимательно изучить мой пакет акций. Пакет, о котором они уже знали на момент моего назначения в августе 2023 года. В течение этого периода я, естественно, полностью раскрыл наблюдательному совету информацию о соответствующих активах, включая 42 500 акций Ajax capital.

В период с 6 апреля 2022 года по 26 июля 2023 года я купил акции по частям, увеличив постепенно их количество до 42 500 акций (из общего числа в 18,33 млн акций, которые есть на бирже). На 31 декабря 2022 года у меня уже было 20 000 штук. В апреле, мае и июне 2023 года я купил ещё одну партию. Я приобрел последнюю часть (около 17 500 штук) 26 июля 2023 года, незадолго до моего назначения 2 августа 2023-го.

В то время я ещё не работал в «Аяксе», но у меня были – в силу моих собственных намерений – хорошие предчувствия по этому поводу. Мне казалось, что это позитивный сигнал, который должен вселять уверенность в клуб и акционеров. Быть частью этого клуба – в прямом и переносном смысле. Я верю, что вы оказываете доверие своим коллегам-акционерам и заинтересованным сторонам, когда сами покупаете акции и, таким образом, подвергаетесь финансовому риску.

Алекс Крус Фото: Peter Lous/Getty Images

После 26 июля 2023 года, во избежание сомнений, поскольку у меня есть доступ к какой-либо конфиденциальной информации, я не покупал и не продавал акции «Аякса». Хотя не исключено, что мог бы заработать на этих активах в долгосрочной перспективе, но на сегодняшний день этого не произошло.

Я никогда не делал секрета из того, что у меня есть этот пакет акций. На самом деле, в августе прошлого года я сообщил «Аяксу», что у меня есть этот пакет и что я хотел бы услышать, как с ним быть. На этот вопрос я до сих пор не получил ответ. И хотя у наблюдательного совета были месяцы (ещё до моего официального назначения 27 декабря 2023 года и моего фактического трудоустройства 15 марта 2024 года), чтобы что-то выяснить о том, что я купил эти акции, ко мне не обращались и мне не задавали никаких вопросов.

В прошлую пятницу наблюдательный совет неожиданно сообщил, что больше не доверяет мне. Мне сообщили, что, по мнению его членов, у меня был злой умысел в отношении покупки акций 26 июля 2023 года и сроков сделки. Якобы я располагал инсайдерской информацией и действовал соответствующим образом. Это было сделано не по сигналу компетентного надзорного органа, Нидерландского управления по финансовым рынкам (AFM), а в соответствии с «моральными принципами» наблюдательного совета.

Что я думаю по этому поводу, изложил в беседе с наблюдательным советом. Также повторил свои положительные доводы в пользу покупки последнего пакета. Как бы я ни был убежден в своих добрых намерениях, теперь, проконсультировавшись со своим адвокатом, понимаю, что 26 июля 2023 года я принял не самое разумное решение из-за сложившейся ситуации. Это не меняет того факта, что к трактовке «инсайдерская торговля» в данном случае всё ещё могут быть вопросы.

Тем не менее нам кажется, что гораздо разумнее и в интересах «Аякса» совместно вынести этот вопрос на рассмотрение AFM в условиях полной прозрачности. После этого соответствующий орган сможет самостоятельно решить, нарушил я закон или нет и насколько серьёзно. Разумеется, я буду нести ответственность за последствия. Затем наблюдательный совет может сам решить, какие дальнейшие шаги он хотел бы предпринять в этом вопросе.

К сожалению, мы не пришли к тому, чтобы получить независимое мнение AFM. Наблюдательный совет уже постановил, что у меня, по-видимому, нет «правильных моральных ориентиров». Но мои моральные принципы говорят о том, что я не могу просто смириться с этим решением наблюдательного совета. Теперь я самостоятельно отправлюсь в AFM, чтобы там вынесли независимое решение.

Всё это вызывает беспокойство у «Аякса», и я искренне сожалею. Надеюсь, этот период скоро закончится. С сегодняшнего дня я с болью в сердце буду смотреть на происходящее в «Аяксе» со стороны.

«Аякс» должен снова стать «Аяксом».

Алекс Крус».

Кстати, акции «Аякса» упали в цене на 9% с тех пор, как Крус их купил.