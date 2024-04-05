В РПЛ зажигает новый талант. Козлов пикировался с Аршавиным и раскрывается у Игнашевича

Пока в «Зените» заявляет о себе 18-летний бразилец Педро, в чемпионате и Кубке России начинает зажигать другой юный атакующий полузащитник, связанный с Санкт-Петербургом. 19-летний Данила Козлов впечатлил в своих первых матчах за «Балтику» в 2024 году. Он сделал голевую передачу в игре РПЛ с «Пари НН», а в кубковом турнире забил «Локомотиву» (спас от поражения в основное время плюс реализовал 11-метровый в серии пенальти) и здорово вышел на замену с ЦСКА. Создал несколько моментов, один из них сам завершил ударом в штангу. По-спортивному наглый, техничный, нестандартный: откуда он только взялся?

Козлов – уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита». Футболом начал заниматься в возрасте пяти-шести лет. Причём это получилось в какой-то степени случайно, несмотря на то что его отец давний болельщик сине-бело-голубых. По словам самого Данилы, в футбольную секцию его отвела мама, когда они просто гуляли рядом со школой «Невский фронт», созданной, к слову, фанатами клуба. Козлов выделялся среди других детей и в семь лет попал в академию «Зенита». Так всё и закрутилось.

В молодёжке «Зенита» Козлов превратился в звезду, когда окреп физически. В ЮФЛ-2 Данила в 30 матчах забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач. В первенстве молодёжных команд у него было 13+13 в 43 матчах. Он успешно играл на разных позициях – атакующего центрального полузащитника, правого вингера, левого. Разумеется, вызывался и в сборные России своего возраста. Например, в составе национальной команды U17 в отборочном цикле чемпионата Европы заработал 2+2 в трёх матчах с Румынией (гол+пас), Сан-Марино (гол) и Германией (пас).

Андрей Аршавин, отвечающий за развитие молодёжного футбола в «Зените», выделял из нового поколения игроков академии Козлова и форварда Алексея Барановского. Последний, к слову, провёл три матча за первую команду сине-бело-голубых в РПЛ в сезоне-2022/2023 – выходил на замену с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Сейчас в фарм-клубе «Зенита».

Козлова тоже подтягивали к основе. Сергей Семак взял его и защитника Илью Кирша, выступающего с нынешнего сезона за «Ростов», на зимние сборы в январе 2023 года. Данила забивал на тех сборах, его хвалили болельщики и сравнивали по стилю с Кевином Де Брёйне. Было видно, парень обладает лидерскими качествами, может и обыграть, и отдать, и пробить. Козлов признавался, что у него много бесед с Аршавиным, причём далеко не всегда приятных, но радовался, что легенда хорошо к нему относится и верит в его потенциал.

До отъезда в «Балтику» Козлов, как и Барановский, успел дебютировать в первой команде «Зенита» и принять участие в трёх матчах. Сначала Семак выпустил его в концовке кубковой встречи с ульяновской «Волгой». А в апреле-мае Данила выходил на замену в играх РПЛ с «Крыльями Советов» и «Сочи».

В летнее межсезонье 2023-го Козлов продолжал тренироваться с основой и получил немного времени на международном турнире в Санкт-Петербурге. Однако по ходу первой части нынешнего сезона количество комплиментов от Аршавина в адрес Козлова поубавилось. Руководитель молодёжного департамента даже покритиковал юного воспитанника.

«Он очень специфический человек, очень наглый, даже наглее меня, – сказал Аршавин. – Иногда меня это расстраивает. Мы всё это понимаем, пропускаем что-то мимо ушей. Ну он такой, нет смысла что-то менять. Когда он в порядке на поле – вопросов нет, все готовы не замечать что-то. Но когда у тебя проблемы на поле, ты ему это говоришь, а он этого не слышит… Раньше слышал» (в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу»).

ДАНИЛА КОЗЛОВ Фото: vk.com/gazpromacademy

«Зенит» рассматривал аренды Козлова и Барановского, а в итоге в зимнее трансферное окно продал Данилу в «Балтику». Впрочем, петербургский клуб оставил за собой право приоритетного выкупа полузащитника. Козлов подписал контракт с калининградцами на четыре с половиной года.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отметил, что Данила серьёзно отнесся к просмотру на зимних сборах, приехал в хорошем состоянии и заслужил контракт. Теперь он доверяет Козлову, выпуская его на поле в РПЛ и в Кубке России: три из четырёх матчей полузащитник провёл в основе. Не каждому новичку «Балтики» так повезло, например, почти что ровесник экс-зенитовца и конкурент за место в средней линии Ярослав Арбузов, пришедший из ЦСКА, пока в заявку не попадает.

Возможно, критика от Аршавина помогла немного сбавившему по ходу 2023 года полузащитнику прийти в себя. Когда-то на тренировках «Зенита» самого юного Андрея доводил до слёз своими требованиями суровый, но справедливый тренер Юрий Морозов – ещё одна легендарная для Санкт-Петербурга фигура.

Данила после перехода в «Балтику» выдал удивительный ответ на вопрос, как он относится к критике Аршавина:

«Пусть ещё что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он назвал меня наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать».

Получился своеобразный футбольный трэш-ток перед матчем «Зенита» с «Балтикой», который пройдёт в ближайшем туре РПЛ на «Газпром Арене» (7 апреля). С годами Данила поймёт, что тут, в отличие от футбольного поля, дерзить и самоутверждаться не стоит. Пока же Козлов колким характером наверняка напоминает Аршавину самого себя 19-летнего. Возможно, таланта у Данилы поменьше, но есть все качества, чтобы повторить путь Андрея. По мнению Аршавина, Козлов обладает редким сочетанием спринтерской скорости и выносливости.