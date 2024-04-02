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Лучший молодой игрок 22-го тура РПЛ, рейтинг, статистика: Педро, Хотулёв, Козлов, Шитов, Гуарирапа, Зенит, Сочи, Крылья

5 лучших молодых футболистов 22-го тура РПЛ
Никита Паглазов
5 лучших молодых футболистов 22-го тура РПЛ
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В список вошли юный талант «Зенита» и новичок «Сочи». Выбирайте сильнейшего!

В прошедшем туре РПЛ на поле вышло немало молодых футболистов. Некоторые из них провели действительно качественные игры! Выбираем лучшего из них. Отметим, что в список вошли футболисты не старше 21 года.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
11 лучших футболистов 22-го тура:
Сборная 22-го тура РПЛ. Ни одного игрока из топ-3!
Сборная 22-го тура РПЛ. Ни одного игрока из топ-3!
Рейтинг: лучший молодой футболист 22-го тура РПЛ
Владислав Шитов (нападающий, 20 лет)
Фото: vk.com/fckssamara
1 место

Владислав Шитов (нападающий, 20 лет, «Крылья Советов»)

Шитов — важная часть самарской команды в этом сезоне. За 21 тур Владислав вышел на поле 18 раз (10 — в старте). В прошедшей игре с «Зенитом» Шитов появился в основе и отлично помог «Крыльям». Именно он воспользовался ошибкой голкипера Дениса Адамова и забил гол действующему чемпиону.

Также на счету Шитова одна успешная попытка дриблинга, 72% точных передач, один ключевой пас. Владислав также отлично поработал в защите, совершив три выноса, четыре перехвата и один отбор. Sofascore поставила Шитову оценку 7,3.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    
Педро (нападающий, 18 лет, «Зенит»)
Фото: fc-zenit.ru
2 место

Педро (нападающий, 18 лет, «Зенит»)

18-летний бразилец пока что выходит на поле только во вторых таймах. В игре с «Крыльями» Педро также вышел на замену на 73-й минуте. За это время вингер 15 раз коснулся мяча, отдал 89% точных передач, выиграл одну позиционную борьбу, а также совершил один вынос и отбор мяча. Вдобавок на 84-й минуте Педро создал голевой момент: подкараулил отскок в штрафной «Крыльев» и пробил. Голкипер самарцев Ломаев сделал классный сейв, не позволив бразильцу забить дебютный гол в России. Но впечатление от своей игры Педро оставил приятное.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    
Сауль Гуарирапа (нападающий, 21 год, «Сочи»)
Фото: vk.com/pfcsochi
3 место

Сауль Гуарирапа (нападающий, 21 год, «Сочи»)

«Сочи» отчаянно борется за выживание в РПЛ. В 22-м туре впервые после перехода в старте вышел венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа. В прошлой игре с «Локомотивом» он появился в концовке. А в матче с ЦСКА Сауль стал автором забитого мяча, совершив красивый сольный проход. Всего на счету венесуэльца три удара в створ, одна успешная попытка дриблинга, один ключевой пас и 61% точных передач. Хороший матч от Гуарирапы. Поможет ли Сауль сочинцам остаться в РПЛ?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    
Данила Козлов (полузащитник, 19 лет, «Балтика»)
Фото: vk.com/fcbaltika
4 место

Данила Козлов (полузащитник, 19 лет, «Балтика»)

Зимой Козлов перешёл из «Зенита» в «Балтику». В первой игре с «Сочи» Данила остался в запасе, но в прошедших двух турах вышел в старте. В матче с «Пари НН» Козлов стал автором голевой передачи, оформив ассист на Виталия Лисаковича. Данила классно покатил партнёру с правого фланга на радиус штрафной. Sofascore поставила Козлову оценку 7,2 — одну из лучших в команде. Хороший старт карьеры Данилы в Калининграде. Последим за прогрессом полузащитника под руководством Сергея Игнашевича.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Фамейе – 40'     2:0 Лисакович – 43'    
Удаления: нет / Гоцук – 85'
Данила Хотулёв (защитник, 21 год, «Оренбург»)
Фото: ФК «Оренбург»
5 место

Данила Хотулёв (защитник, 21 год, «Оренбург»)

В первой части сезона Хотулёв сидел на скамейке, зато весной стал основным игроком «Оренбурга». И за эти три тура оренбуржцы пропустили всего один мяч! Большая заслуга в этом принадлежит в том числе Хотулёву. Он помог «Оренбургу» увезти одно очко из Воронежа.

Во встрече с «Факелом» Данила выиграл шесть единоборств, отдал 71% успешных передач, семь раз вынес мяч, а также совершил одну успешную попытку дриблинга. Очередной классный матч от Хотулёва!

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
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