5 лучших молодых футболистов 22-го тура РПЛ

В прошедшем туре РПЛ на поле вышло немало молодых футболистов. Некоторые из них провели действительно качественные игры! Выбираем лучшего из них. Отметим, что в список вошли футболисты не старше 21 года.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Владислав Шитов (нападающий, 20 лет, «Крылья Советов»)
Шитов — важная часть самарской команды в этом сезоне. За 21 тур Владислав вышел на поле 18 раз (10 — в старте). В прошедшей игре с «Зенитом» Шитов появился в основе и отлично помог «Крыльям». Именно он воспользовался ошибкой голкипера Дениса Адамова и забил гол действующему чемпиону.
Также на счету Шитова одна успешная попытка дриблинга, 72% точных передач, один ключевой пас. Владислав также отлично поработал в защите, совершив три выноса, четыре перехвата и один отбор. Sofascore поставила Шитову оценку 7,3.
Педро (нападающий, 18 лет, «Зенит»)
18-летний бразилец пока что выходит на поле только во вторых таймах. В игре с «Крыльями» Педро также вышел на замену на 73-й минуте. За это время вингер 15 раз коснулся мяча, отдал 89% точных передач, выиграл одну позиционную борьбу, а также совершил один вынос и отбор мяча. Вдобавок на 84-й минуте Педро создал голевой момент: подкараулил отскок в штрафной «Крыльев» и пробил. Голкипер самарцев Ломаев сделал классный сейв, не позволив бразильцу забить дебютный гол в России. Но впечатление от своей игры Педро оставил приятное.
Сауль Гуарирапа (нападающий, 21 год, «Сочи»)
«Сочи» отчаянно борется за выживание в РПЛ. В 22-м туре впервые после перехода в старте вышел венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа. В прошлой игре с «Локомотивом» он появился в концовке. А в матче с ЦСКА Сауль стал автором забитого мяча, совершив красивый сольный проход. Всего на счету венесуэльца три удара в створ, одна успешная попытка дриблинга, один ключевой пас и 61% точных передач. Хороший матч от Гуарирапы. Поможет ли Сауль сочинцам остаться в РПЛ?
Данила Козлов (полузащитник, 19 лет, «Балтика»)
Зимой Козлов перешёл из «Зенита» в «Балтику». В первой игре с «Сочи» Данила остался в запасе, но в прошедших двух турах вышел в старте. В матче с «Пари НН» Козлов стал автором голевой передачи, оформив ассист на Виталия Лисаковича. Данила классно покатил партнёру с правого фланга на радиус штрафной. Sofascore поставила Козлову оценку 7,2 — одну из лучших в команде. Хороший старт карьеры Данилы в Калининграде. Последим за прогрессом полузащитника под руководством Сергея Игнашевича.
Данила Хотулёв (защитник, 21 год, «Оренбург»)
В первой части сезона Хотулёв сидел на скамейке, зато весной стал основным игроком «Оренбурга». И за эти три тура оренбуржцы пропустили всего один мяч! Большая заслуга в этом принадлежит в том числе Хотулёву. Он помог «Оренбургу» увезти одно очко из Воронежа.
Во встрече с «Факелом» Данила выиграл шесть единоборств, отдал 71% успешных передач, семь раз вынес мяч, а также совершил одну успешную попытку дриблинга. Очередной классный матч от Хотулёва!