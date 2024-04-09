Сборная 23-го тура РПЛ. Автор чуда «Спартака», лидеры «Краснодара» и звёзды ЦСКА

23-й тур РПЛ подарил несколько крутых матчей. А некоторые игроки выдали топ-выступления! Рассказываем о лучших футболистах тура и тренере, попавших в символическую сборную по версии «Чемпионата». Схема — 3-4-3. Отметим, что некоторые позиции условны, так как на место в команде большая конкуренция и вместить всех лучших в одну сборную тяжело.

Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»)

Голкипер «Балтики» провёл классный матч с «Зенитом». Латышонок совершил семь сейвов, пара из которых пришлась на явные голевые моменты. Если бы не вратарь, калининградцы могли проиграть с разгромным счётом. Да и благодаря Латышонку «Балтика» имела шансы увезти хотя бы одно очко до самого конца встречи.

Евгений Латышонок Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Бабич — лидер обороны «Спартака» и один из лучших игроков прошедшей встречи с «Динамо». Серб действовал уверенно, не давая обыграть себя один в один. Бабич также подстраховывал партнёров и не позволил «Динамо» забить гол с игры. Срджан совершил три отбора мяча, выиграл два верховых единоборства и отдал 89% точных передач.

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Данила Хотулёв («Оренбург»)

Весной 2024 года Хотулёв стал важным игроком «Оренбурга». Данила вышел в старте во всех четырёх встречах, в которых команда пропустила всего один мяч. В прошедшем матче с «Рубином» оренбуржцы не только оставили воротам «сухими», но и забили трижды. Один гол — на счету Хотулёва. Данила подключился на угловой и отличился после подачи. 21-летний игрок провёл уверенную встречу и в защите: на его счету три отбора, два выигранных верховых единоборства, 87% успешных передач и звание лучшего игрока матча от WhoScored.

Данила Хотулёв Фото: ФК «Оренбург»

Центральный защитник: Ванья Дркушич («Сочи»)

«Сочи» — одна из самых симпатичных команд весны. Да, южане четыре раза подряд сыграли вничью, но и соперники были непростые. В прошедшем туре сочинцы приезжали в гости к «Ростову». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. Но Дркушич выдал классную игру. Словенец выиграл девять верховых единоборств, а также три раза успешно вступил в отбор.

Ванья Дркушич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Обляков выдал лучший матч весны с «Факелом». Иван стал автором одного забитого мяча, а также оформил ассист. 25-летний россиянин действовал полезно на позиции в центре поля, поэтому и попал к нам в среднюю линию: он нанёс пять ударов по воротам (два — в створ), отдал 82% успешных передач и совершил 53 касания мяча. Обляков в хорошей форме — один из лучших футболистов РПЛ.

Иван Обляков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Сперцян после прихода Мурада Мусаева в «Краснодар» стал действовать ближе к воротам. И это приносит плоды. В матче с «Локомотивом» Эдуард стал важной креативной единицей «быков», а с «Пари НН» отметился победным голом. Сперцян реализовал штрафной удар, поймав на противоходе Артура Нигматуллина. На счету полузащитника 79% успешных передач, один ключевой пас, две успешные попытки дриблинга, два удара в створ и два отбора мяча. Универсальный герой «Краснодара»!

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Фернандо Костанца («Крылья Советов»)

В важнейшей для самарцев встрече с «Уралом» Костанца выдал мощную статистику. Бразильский опорник совершил шесть отборов мяча, выиграл пять верховых единоборств и один раз отметился перехватом. Фернандо помог «Крыльям» увезти из Екатеринбурга победу, благодаря которой команда держится всего в пяти очках от третьего места.

Фернандо Костанца Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Антон Миранчук («Локомотив»)

«Локомотив» одержал первую победу в 2024 году. Команда Михаила Галактионова в гостях разобралась с «Ахматом» — 2:0. Миранчук стал главным героем встречи: на его счету реализованный пенальти и голевой пас на Сергея Пиняева. Также Антон три раза пробил в створ, совершил семь кроссов, отдал три ключевые передачи и один раз успешно пошёл в дриблинг.

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Александр Соболев («Спартак»)

Соболев — главный автор победы «Спартака» над «Динамо» (не считая Лещука). Форвард красно-белых дождался двух ошибок голкипера бело-голубых, после чего добивал мяч в ворота. Важное качество нападающего — умение оказаться в нужном месте. Именно это и показал Александр. Это первый дубль форварда «Спартака» в сезоне и дебютные мячи в 2024-м.

Александр Соболев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Колумбийский форвард — одна из причин, почему «Краснодар» находится в чемпионской гонке. Кордоба проводит классный сезон. И во встрече с «Пари НН» он оформил важнейший дубль. В первом тайме Джон разобрался с Александровым и Нигматуллиным, пробил в нижний угол ворот нижегородцев и забил второй гол «Краснодара». А на 71-й минуте нанёс удар головой в перекладину и затем успешно сыграл на добивании. Теперь Кордобе предстоит показать лучший футбол во встрече с «Зенитом».

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Тамерлан Мусаев (ЦСКА)

Как же круто, что ЦСКА забрал Мусаева к себе! Тамерлан крайне полезен в армейском клубе. За четыре встречи он успел забить два гола и оформить один ассист. И 2 (1+1) результативных балла Мусаев заработал, выйдя в старте на матч с «Факелом». В первом тайме Тамерлан воспользовался навесом от Облякова и поразил ворота Беленова. А на 75-й минуте нападающий ЦСКА ассистировал Аббосбеку Файзуллаеву. Заслужил Мусаев выйти в основе и на следующую игру?

Тамерлан Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер: Роберт Морено («Сочи»)

Испанец возглавил «Сочи» во время зимнего перерыва в РПЛ. И пытается вытащить команду из безнадёжной ситуации весной. «Сочи» в прошедшем туре остановил «Ростов», до этого одержавший три победы подряд. Сочинцы показывают классный футбол, контрастирующий с тем, который команда показывала в первой части сезона. Работа Морено бросается в глаза. Нельзя не отметить очередной крутой матч «Сочи», по ходу которого они вовсе обыгрывали «Ростов».

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 23-го тура РПЛ

Ещё раз смотрим на 11 лучших футболистов тура. По ссылке можно изучить статистику и узнать другие интересные подробности.

Сборная 23-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Несколько футболистов выдали хорошую игру в 23-м туре, но не попали в команду. Например, классное выступление в защите показал Страхиня Эракович («Зенит»), в полузащите выделялись Николай Калинский («Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов») и Кирилл Кравцов («Сочи»), а в атаке проявили себя Педро («Зенит»), Роналдо («Ростов») и Амар Рахманович («Крылья Советов»). Да и среди тренеров есть кого отметить — как минимум Владимира Федотова (ЦСКА) и Давида Деограсию («Оренбург»). А кого не хватает вам? Делитесь мнением в комментариях!