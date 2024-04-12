«Золотой» матч в Краснодаре и судьбоносный выезд для Абаскаля. Интриги 24-го тура РПЛ

«Локо» и ЦСКА сыграют в дерби, а «Динамо» близко к тому, чтобы окончательно выпасть из чемпионской гонки.

Чемпионат России всё ближе к завершению. Впереди уже 24-й тур. Нас ожидает несколько ключевых встреч в борьбе за титул, медали и выживание. Все главные интриги — в превью от «Чемпионата».

Абаскаль выиграет на фоне информации о новом тренере «Спартака»?

«Спартак» проводит очередной сезон, полный скандалов и громких новостей около клуба. В начале недели мы сообщали о вероятном назначении Паскаля Янсена на должность главного тренера в случае отставки Гильермо Абаскаля. Однако пресс-служба «Спартака» заверяет, что испанец продолжает работу и готовит команду ко встрече с «Сочи». Впрочем, будущее Абаскаля в России, мягко говоря, по-прежнему туманно. Поражение от «Сочи» может стать той самой критической отметкой, после которой боссы «Спартака» решатся на увольнение. У Абаскаля нет права на ошибку. Но и «Сочи», борющийся за выживание, считает каждое очко. Команда Роберта Морено показывает весной симпатичный футбол и рассчитывает спастись. Важнейшая встреча для обоих клубов.

Гильермо Абаскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Балтика» приблизит «Ахмат» к вылету?

«Ахмат» с 2008 года не покидает РПЛ. Однако в нынешнем сезоне грозненцы близки к опасной зоне. «Ахмат» всего три очка отделяет от 15-го места и прямого вылета. Перед прошлым туром клуб поменял тренера: вместо Мирослава Ромащенко пришёл Магомед Адиев. 46-летний специалист выступал за «Ахмат» в качестве футболиста и выиграл с ним единственный трофей в истории, Кубок России — 2003/2004. От Адиева ждут хорошего результата и сейчас. Задача — спасти «Ахмат» от вылета. Но впереди у грозненцев домашний матч с «Балтикой», также борющейся за выживание. Разрыв между командами — те самые три очка. Очный матч даст ответы на многие вопросы: либо «Балтика» окончательно утонет, либо сделает рывок и приблизит к вылету «Ахмат» (есть вариант с ничьей и сохранением статуса-кво).

Футболисты «Ахмата» Фото: vk.com/akhmatgrozny

Как завершится «золотой» матч в Краснодаре?

«Зенит» и «Краснодар» — два главных претендента на золото РПЛ. Перед рестартом сезона «быки» лидировали, но пара осечек стала поводом для увольнения Владимира Ивича. В клуб вернулся Мурад Мусаев, которому теперь необходимо скинуть с первого места «Зенит». Петербуржцы не хотят расставаться с лидерством и планируют взять шестое золото подряд. Разрыв между клубами — всего одно очко. Поэтому следующая игра критически важна. «Зенит» в случае победы оторвётся ещё сильнее и приблизится к титулу. Если же выиграет «Краснодар», то нас ждёт крутая концовка чемпионата. Станет ли матч «золотым»?

«Зенит» — «Краснодар» Фото: fc-zenit.ru

«Локо» и ЦСКА — в погоне за бронзой

И для «Локомотива», и для ЦСКА сезон проходит неровно. Армейцы потеряли 18 очков, выигрывая по ходу матчей. А «Локо» частенько набирает очки, забивая на последних минутах. Добавить бы клубам стабильности — и они боролись бы за золото. Однако сейчас главная задача «Локо» и ЦСКА — забраться в тройку. Команды всего на два очка отстают от московского «Динамо», есть все возможности обогнать бело-голубых. Но важно обыграть конкурента в предстоящем очном матче. В первом круге ЦСКА разнёс «Локомотив» дома — 4:1. Возьмёт ли Галактионов реванш, приблизив красно-зелёных к бронзе?

ЦСКА — «Локомотив» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Оренбург» оторвётся от зоны стыков?

Матч двух команд из второй восьмёрки, но важный для турнирной ситуации. «Оренбург» в прошлом туре разгромил дома «Рубин» (3:0) и вылез из зоны стыков на 12-е место. Очень вовремя команда Давида Деограсии принимает дома нестабильный «Пари НН». Между командами всего пять очков. Если «Оренбург» одержит победу, то серьёзно оторвётся от опасных позиций и приблизится к нижегородцам. А «Пари НН» рискует потерять последние надежды на финиш в топ-8.

Футболисты «Оренбурга» Фото: vk.com/fcorenburg

«Динамо» окончательно выпадет из чемпионской гонки?

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук совершил две грубые ошибки в матче со «Спартаком», из-за чего бело-голубые потеряли три очка. Москвичи уже прилично отстают в таблице от «Краснодара» и «Зенита» (на пять и шесть очков соответственно). Шансы на золото ещё остаются, но минимальные. Однако в случае неудачного результата с «Уралом» гонка для «Динамо» завершится окончательно. Екатеринбуржцы борются за выживание, находясь сейчас в зоне стыков. Для них каждая встреча как финал. Поэтому динамовцам придётся очень тяжело.

Игорь Лещук в матче со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда Карпина продлит беспроигрышную серию?

«Ростов» — лучшая команда весны. Футболисты Валерия Карпина набрали 10 очков за четыре встречи и могут забраться даже в топ-5, повторив результат прошлого чемпионата. В предстоящем туре «Ростов» отправляется в гости к «Факелу». Воронежцы находятся в шести очках от зоны стыков: неплохой отрыв, но расслабляться нельзя. «Факел» цепляется за очки в каждой игре, а дома уступил всего два раза за 10 матчей. Поэтому Карпину предстоит придумать нестандартные ходы, чтобы удивить воронежцев.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто останется в претендентах на топ-5 — «Крылья» или «Рубин»?

Волжское дерби в 24-м туре РПЛ. «Крылья» и «Рубин» приятно удивляют в нынешнем сезоне. Оба клуба претендуют на попадание в итоговые топ-5, хотя казанцы, например, только вернулись из Первой лиги. А «Крылья» Осинькина — одна из самых симпатичных команд с точки зрения стиля.

«Рубин» — «Крылья Советов» Фото: rubin-kazan.ru

В предстоящем матче команды решат, кто из них останется в гонке за место в пятёрке. Ничья же отдалит от заветной цели и тех, и других.