Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иньиго Мартинес может покинуть «Барселону» из-за высокой зарплаты

Иньиго Мартинес может покинуть «Барселону» из-за высокой зарплаты
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес можем сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Иньиго сейчас зарегистрирован только до 30 июня. Главный тренер сине-гранатовых Хави рассчитывает на защитника, но у него достаточно высокая зарплата. Также есть другие приоритетные кандидаты на позицию испанца. В этом контексте уход Мартинеса из клуба не исключён.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Мартинесу 32 года. Прошлым летом защитник перебрался в каталонскую «Барселону». Его действующее трудовое соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского игрока в € 6 млн. В нынешнем сезоне Иньиго принял участие в 21 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Челси» может подписать лидера обороны «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android