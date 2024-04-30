Иньиго Мартинес может покинуть «Барселону» из-за высокой зарплаты

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес можем сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Иньиго сейчас зарегистрирован только до 30 июня. Главный тренер сине-гранатовых Хави рассчитывает на защитника, но у него достаточно высокая зарплата. Также есть другие приоритетные кандидаты на позицию испанца. В этом контексте уход Мартинеса из клуба не исключён.

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Напомним, Мартинесу 32 года. Прошлым летом защитник перебрался в каталонскую «Барселону». Его действующее трудовое соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского игрока в € 6 млн. В нынешнем сезоне Иньиго принял участие в 21 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.